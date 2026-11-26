Taloussa et la plaine de Marjayoun ont été visées dans la nuit. Le ministère des Finances prévoit une contraction d’environ 7 % de l’économie libanaise en 2026. En Irak, la Cour fédérale précise les pouvoirs de Bagdad aux frontières du Kurdistan. À Bruxelles, les dirigeants européens se retrouvent ce jeudi.

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Taloussa et la plaine de Marjayoun ont été visées dans la nuit. Le ministère des Finances prévoit une contraction d’environ 7 % de l’économie libanaise en 2026. En Irak, la Cour fédérale précise les pouvoirs de Bagdad aux frontières du Kurdistan. À Bruxelles, les dirigeants européens se retrouvent ce jeudi.

Au Sud-Liban, une frappe à Taloussa et de nouveaux tirs à Marjayoun

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’agence publique libanaise a signalé une frappe aérienne israélienne à Taloussa et de nouveaux tirs d’artillerie dans la plaine de Marjayoun. Les comptes rendus disponibles ne précisent pas l’heure de la frappe. Aucun bilan humain n’a été confirmé pour ces deux signalements. La FINUL a, de son côté, publié une vidéo sur ses patrouilles de surveillance, depuis Mansouri. La mission y explique son rôle le long de la Ligne bleue sans donner de bilan sur les tirs de la nuit.

Budget 2027 : le ministère des Finances chiffre les dommages des deux guerres

Le ministère libanais des Finances table sur une contraction d’environ 7 % du produit intérieur brut réel en 2026, après une croissance d’environ 4 % en 2025. Dans son rapport explicatif sur le projet de budget 2027, il évalue à environ 11 milliards de dollars les dommages matériels directs cumulés des deux guerres, soit 29 % du PIB attendu en 2026. Ce montant ne correspond pas aux 11 milliards de dollars de besoins de relèvement et de reconstruction chiffrés par la Banque mondiale pour le conflit d’octobre 2023 à décembre 2024 : les périodes et les postes mesurés diffèrent. Le projet chiffre à 628 868 milliards de livres les recettes et autant les dépenses. Ce sont des prévisions, non des recettes encaissées. La commission parlementaire des Finances doit poursuivre l’examen des crédits ce jeudi à 10 h 30, heure de Beyrouth.

En Irak, le contrôle des frontières revient à Bagdad

La Cour suprême fédérale irakienne a jugé mercredi que Bagdad pouvait déployer des forces fédérales sur les frontières internationales, y compris dans les zones administrées par le Kurdistan irakien. Elle a confirmé la compétence fédérale pour superviser les postes-frontières et uniformiser les tarifs douaniers, tout en maintenant l’obligation de coordination avec la région pour la gestion des douanes. Pour le pétrole et le gaz extraits, la Cour rappelle le principe d’une gestion conjointe avec les régions et provinces productrices. La décision n’annonce pas la date d’un déploiement à un poste précis.

À Bruxelles, le budget européen et le financement de l’Ukraine à l’ordre du jour

Les dirigeants européens ouvrent ce jeudi un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Ils doivent discuter du prochain budget pluriannuel, couvrant les années 2028 à 2034, et du financement de l’Ukraine en 2027. Le renouvellement de la direction de la Banque centrale européenne figure aussi au programme. Un sommet de la zone euro en format élargi est prévu à 10 h à Bruxelles, soit 11 h à Beyrouth. Les travaux doivent se poursuivre vendredi ; aucune décision de ce sommet n’est encore annoncée à l’heure de ce bulletin.

Au Canada, un avis sur le sémaglutide et la vision

Santé Canada a signalé mercredi un lien possible entre les traitements contenant du sémaglutide et une atteinte du nerf optique susceptible d’entraîner une perte de vision. L’autorité juge le risque très rare et travaille avec les fabricants à la mise à jour des notices, notamment pour Ozempic et Wegovy ainsi que les génériques. Elle n’annonce pas de rappel de lots. Elle recommande aux personnes sous sémaglutide de consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de perte soudaine de la vision ou de dégradation rapide.

Basket : le Liban reçoit le Japon ce soir

La sélection libanaise affronte le Japon ce jeudi à 21 h, heure de Beyrouth, au complexe Nouhad Nawfal de Zouk Mikaël, dans les qualifications pour le Mondial 2027. Le match est annoncé sur LB2. Le Liban jouera ensuite contre la Chine, dimanche 29 novembre, dans la même salle et à la même heure.

Photo d’archives : Beyrouth, le 18 avril 2019. Laura C Ellis / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et titrage Libnanews sous la même licence.

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