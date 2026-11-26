Dans son rapport au Parlement, le ministère des Finances estime à 11 milliards de dollars les dommages matériels cumulés des deux guerres. Le projet de budget 2027 affiche 628 868 milliards de livres de recettes et autant de dépenses, dont 9,3 % consacrés à l’investissement.

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Dans son rapport au Parlement, le ministère des Finances estime à 11 milliards de dollars les dommages matériels cumulés des deux guerres. Le projet de budget 2027 affiche 628 868 milliards de livres de recettes et autant de dépenses, dont 9,3 % consacrés à l’investissement.

Le ministère libanais des Finances prévoit une contraction d’environ 7 % du produit intérieur brut réel en 2026, après une croissance d’environ 4 % en 2025. Cette estimation figure dans le rapport explicatif sur le projet de budget 2027, mis en ligne le 25 novembre. Le document ne constitue pas un nouveau projet de loi : il présente les hypothèses retenues par le gouvernement pour le texte adopté en Conseil des ministres le 1er octobre, puis transmis au Parlement.

La Banque mondiale prévoyait en octobre un recul de 6,4 % en 2026. Son scénario, comme celui du ministère, fait état d’un retournement après le rebond de 2025. L’écart d’environ 0,6 point entre les deux prévisions ne mesure pas une révision des comptes nationaux : il s’agit d’estimations établies à des dates différentes. Le ministère invoque notamment la baisse de l’activité touristique et de la consommation, ainsi que le renchérissement des importations d’énergie.

Deux estimations de 11 milliards de dollars qui ne mesurent pas la même chose

Le rapport chiffre à environ 11 milliards de dollars les dommages matériels directs cumulés des deux guerres, soit l’équivalent de 29 % du PIB attendu en 2026. Il s’agit d’une estimation des destructions physiques. Le rapport ne présente pas ce montant comme une enveloppe que l’État doit inscrire à son budget sur un an.

Les 11 milliards de dollars publiés par la Banque mondiale en mars 2025 recouvrent une autre mesure : les besoins de relèvement et de reconstruction liés au conflit entre le 8 octobre 2023 et le 20 décembre 2024. Pour ce seul périmètre, la Banque estimait que 3 à 5 milliards de dollars devaient provenir de financements publics. L’estimation ministérielle, qui porte sur les dégâts cumulés des deux guerres, ne permet donc ni de doubler le chiffre de la Banque mondiale ni d’en déduire le coût du second conflit.

Le projet réserve 9,3 % des dépenses à l’investissement

Le projet inscrit 628 868 milliards de livres libanaises en recettes et autant en dépenses. Sur le versant des dépenses, 570 299 milliards sont prévus pour les charges courantes, dont 15 432 milliards au titre du service de la dette. Les investissements représentent 58 569 milliards de livres, soit 9,3 % de l’ensemble. Le ministère indique qu’il compte principalement sur des financements extérieurs pour soutenir cette catégorie de dépenses. L’équilibre des recettes et des dépenses inscrites au projet n’établit donc ni le montant mobilisé pour les chantiers ni le calendrier des versements.

Les recettes prévues augmentent de 16,8 % par rapport au montant inscrit dans la loi de finances de 2026, mais de 8,6 % par rapport à ce que le ministère estime effectivement pouvoir percevoir cette année-là. Les prélèvements fiscaux représenteraient 85,9 % des recettes de 2027. À elles seules, les taxes intérieures sur les biens et services atteindraient 329 448 milliards de livres, soit 52,4 % du total. Ces chiffres décrivent la structure des recettes attendues ; ils ne correspondent pas à des sommes déjà encaissées.

Les crédits sont toujours à l’examen

Le 25 novembre, la commission parlementaire des Finances et du Budget a approuvé des crédits de fonctionnement et laissé en suspens plusieurs postes concernant l’Agriculture, la Jeunesse et les Sports et les Déplacés, dans l’attente de justificatifs. Elle doit se réunir de nouveau le jeudi 26 novembre à 10 h 30, heure de Beyrouth. Ces décisions en commission ne valent pas adoption de la loi par le Parlement.

Photo d’archives : Parlement libanais, Beyrouth, 26 juillet 2005. Heretiq / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5. Recadrage et titrage Libnanews sous la même licence.

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