Santé Canada a publié le 25 novembre un avis sur un lien possible entre le sémaglutide et une atteinte du nerf optique. Ozempic, Wegovy et les génériques sont concernés. L’avis prévoit une mise à jour des notices canadiennes, pas un rappel de lots.

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Santé Canada a publié le 25 novembre un avis sur un lien possible entre le sémaglutide et une atteinte du nerf optique. Ozempic, Wegovy et les génériques sont concernés. L’avis prévoit une mise à jour des notices canadiennes, pas un rappel de lots.

Santé Canada a annoncé le 25 novembre avoir terminé son examen de l’innocuité des médicaments sur ordonnance contenant du sémaglutide. L’autorité sanitaire juge possible un lien avec la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique, ou NOIAN. Elle qualifie le risque de très rare et travaille avec les fabricants pour l’ajouter aux mises en garde contenues dans les monographies canadiennes, les documents de référence sur l’emploi des médicaments.

Une atteinte du nerf optique, pas un rappel de médicaments

Cette neuropathie est liée à une réduction de l’irrigation du nerf optique. La vision peut diminuer brusquement, le plus souvent sans douleur et dans un seul œil. Selon Santé Canada, le trouble peut se manifester par une partie du champ visuel brouillée ou par des couleurs qui paraissent délavées. Il peut laisser une perte de vision permanente. L’agence ne fixe pas de délai au-delà duquel le risque disparaîtrait après le début du traitement.

L’avis concerne toutes les spécialités sur ordonnance contenant du sémaglutide au Canada, dont Ozempic, Rybelsus, Plosbrio, Poviztra et Wegovy, ainsi que les génériques. Il ne désigne aucun lot défectueux et n’annonce aucun retrait du marché. L’agence évalue séparément les autres médicaments de la famille des agonistes du GLP-1 ; son avis du 25 novembre ne présente pas cet examen comme terminé.

Ce que Santé Canada recommande aux patients

L’agence recommande aux personnes sous sémaglutide de consulter immédiatement un professionnel de santé si elles perdent soudainement la vue ou si leur vision se dégrade rapidement. Pour les soignants, l’avis recommande une évaluation ophtalmologique urgente en cas de perte soudaine, même partielle, et l’interruption du traitement si le diagnostic est confirmé. Il ne demande pas aux patients sans symptôme d’arrêter leur médicament de leur propre initiative.

Photo d’illustration : stylo injecteur de sémaglutide, avril 2025. Haberdoedas / Unsplash, licence Unsplash. Recadrage et titrage : Libnanews.

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