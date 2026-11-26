La Cour suprême fédérale a confirmé le 25 novembre que Bagdad peut déployer ses forces aux frontières internationales du Kurdistan irakien. Elle maintient la coordination avec la région pour les douanes et la gestion conjointe du pétrole et du gaz extraits.

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La Cour suprême fédérale a confirmé le 25 novembre que Bagdad peut déployer ses forces aux frontières internationales du Kurdistan irakien. Elle maintient la coordination avec la région pour les douanes et la gestion conjointe du pétrole et du gaz extraits.

La Cour suprême fédérale irakienne a précisé, mercredi 25 novembre, la répartition des pouvoirs entre Bagdad et le gouvernement du Kurdistan irakien. Saisie par le premier ministre Ali al-Zaïdi pour interpréter plusieurs dispositions de la Constitution de 2005, elle a rendu une décision en sept points, adoptée à la majorité avec deux voix dissidentes. La Cour indique que sa décision, référencée 268/2026, est définitive et s’impose à toutes les autorités.

La sécurité des frontières relève de l’État fédéral

La protection des frontières internationales relève exclusivement des autorités fédérales, y compris sur les portions administrées par la région du Kurdistan. Bagdad peut y déployer ses forces armées et en assurer le commandement. La décision tranche une question de compétence : elle ne fixe ni la date d’une prise de fonctions à un poste précis ni les modalités d’un éventuel changement d’effectifs.

La Cour distingue la sécurité des frontières de l’administration douanière. Elle confirme que les organismes fédéraux peuvent superviser et contrôler les services présents dans tous les points de passage et mettre en place un système informatique national pour les relier aux ministères compétents. Bagdad peut aussi fixer un tarif douanier uniforme et vérifier les recettes non pétrolières. L’article 114 de la Constitution continue cependant d’imposer la coordination avec les autorités régionales pour la gestion des douanes.

Un contrôle fédéral, mais une gestion conjointe du pétrole extrait

Pour le pétrole et le gaz extraits, la Cour rappelle le principe de gestion conjointe par le gouvernement fédéral et les régions et provinces productrices. Le ministère fédéral du Pétrole et les organismes fédéraux de contrôle conservent le pouvoir d’inspecter les champs et de vérifier les opérations et les contrats, de la production à l’exportation. La décision ne prononce ni sanction ni annulation d’un contrat particulier.

Les juges ont également précisé le cadre territorial de l’autorité régionale : les zones qu’elle administrait au 19 mars 2003, sans préjuger du traitement constitutionnel des territoires disputés. Le jugement ne règle donc pas le statut de Kirkouk. Il est intervenu le jour où le ministère irakien de la Défense a annoncé que des unités à Kirkouk exécutaient des instructions du premier ministre dans le cadre d’une campagne contre la contrebande de pétrole. Le gouvernement régional kurde a dénoncé le ton du communiqué militaire et demandé des discussions avec Bagdad.

Photo d’archives : Bagdad et le Tigre, le 31 juillet 2016. Dominique A. Pineiro / Département américain de la Défense, domaine public fédéral américain. Recadrage et titrage : Libnanews.

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