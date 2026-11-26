L’alerte roumaine est en vigueur jeudi 26 novembre jusqu’à 20 h, heure locale. Les rafales pourraient atteindre 110 km/h en altitude dans les Carpates méridionales et les monts du Banat. Un avis plus large reste valable jusqu’à vendredi à 10 h.

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L’alerte roumaine est en vigueur jeudi 26 novembre jusqu’à 20 h, heure locale. Les rafales pourraient atteindre 110 km/h en altitude dans les Carpates méridionales et les monts du Banat. Un avis plus large reste valable jusqu’à vendredi à 10 h.

L’Administration nationale de météorologie roumaine a placé les Carpates méridionales, les monts du Banat et le sud du Banat en vigilance jaune jeudi 26 novembre. L’avertissement court de 5 h à 20 h, heure de Roumanie, soit de 4 h à 19 h en France métropolitaine. Il concerne surtout les chutes de neige accompagnées de vents forts en montagne et, dans le sud du Banat, les rafales à plus basse altitude.

Visibilité réduite au-dessus de 1 400 mètres

Dans les secteurs montagneux concernés, l’ANM prévoit des vents de 60 à 70 km/h, avec des rafales de 90 à 110 km/h sur les hauteurs. Le vent devrait soulever la neige et réduire la visibilité. Les météorologues attendent généralement 10 à 15 centimètres de neige fraîche, surtout au-dessus de 1 400 mètres, et jusqu’à environ 25 centimètres dans l’ouest des Carpates méridionales. Dans le sud du Banat, les vents attendus sont de 50 à 70 km/h.

Un avis distinct pour le verglas jusqu’à vendredi matin

Le service météorologique a émis un avis distinct, valable jusqu’à vendredi 27 novembre à 10 h, heure locale, pour des précipitations touchant une grande partie du pays. Il prévoit surtout de la pluie, mais aussi un mélange de pluie et de neige dans les collines d’Olténie et de Munténie jeudi matin, puis dans le nord de la Moldavie roumaine et l’est de la Transylvanie en soirée et dans la nuit. Le risque de verglas est jugé plus élevé dans le sud-ouest, le centre et le nord-est du pays ainsi qu’en montagne.

La fin de la vigilance jaune jeudi à 20 h ne marque donc pas la fin de l’avis sur les précipitations et le verglas. Les hauteurs de neige restent des prévisions ; le bulletin météo ne constitue pas un avis de fermeture de route.

Photo d’archives : paysage enneigé des Carpates roumaines, image publiée en janvier 2026. Adi Albulescu / Unsplash. Recadrage et titrage : Libnanews.

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