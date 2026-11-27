Washington et Riyad discutent du Liban sans annoncer d’aide, l’ONU alerte sur la méningite à Gaza et le PIB français recule davantage qu’estimé.

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Washington et Riyad discutent du Liban sans annoncer d’aide, l’ONU alerte sur la méningite à Gaza et le PIB français recule davantage qu’estimé.

Vendredi 27 novembre 2026, édition de midi, heure de Beyrouth.

Liban : Washington et Riyad se concertent, sans annonce financière

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Fayçal ben Farhane et le secrétaire d’État américain Marco Rubio ont parlé du Liban mercredi. Riyad a confirmé qu’ils entendaient poursuivre leur coordination en faveur de la stabilité régionale. Le compte rendu américain inscrit le Liban dans le cadre des échanges sur l’application de l’accord tripartite du 26 juin. Les communiqués ne comportent ni enveloppe d’aide ni calendrier de versement. La perspective d’un appui économique international évoquée depuis ne s’accompagne, à ce stade, d’aucun engagement chiffré.

Gaza : l’ONU distingue 692 suspicions de méningite des cas confirmés

L’Organisation mondiale de la santé a enregistré 692 signalements entre le premier octobre et le 23 novembre, d’après le bulletin humanitaire de l’ONU publié jeudi. Les enfants de moins d’un an constituent la majorité des cas suspects. Environ 4 % des signalements ont été confirmés en laboratoire. Les pénuries de réactifs compliquent les analyses et empêchent de déterminer la part réelle des formes virales et bactériennes. L’ONU signale que 111 médecins de trois hôpitaux ont été formés à la surveillance et aux prélèvements. Elle documente aussi le manque d’eau salubre et les difficultés d’assainissement, sans attribuer chaque cas à une cause précise.

France : l’Insee révise à la baisse la croissance du troisième trimestre

L’Insee chiffre désormais à 0,2 % la baisse du produit intérieur brut au troisième trimestre 2026, contre 0,1 % dans la première estimation. Les niveaux détaillés indiquent un léger repli au deuxième trimestre, de l’ordre de 0,02 %, que l’arrondi à une décimale masque. Le recul atteint environ 0,24 % à l’été. Les exportations baissent de 1,6 % et l’investissement de 0,9 % au troisième trimestre. La consommation des ménages, elle, augmente de 0,3 %. L’acquis de croissance pour 2026 est de 0,1 % : c’est ce que donnerait une activité stable au quatrième trimestre, et non une prévision annuelle.

Bruxelles : le prêt à l’Ukraine reste à l’ordre du jour de décembre

Le compte rendu officiel du Conseil européen confirme que 24 États appuient le projet de prêt supplémentaire à l’Ukraine pour 2027. Parmi eux, la Bulgarie demande à ne participer qu’au volet non militaire. La proposition de la Commission peut atteindre 45 milliards d’euros. Aucun nouveau prêt n’a été adopté à Bruxelles, et aucun accord n’a été trouvé sur le budget 2028–2034. Les deux dossiers suivent des procédures distinctes. Le Conseil européen a également proposé Pablo Hernández de Cos pour succéder à Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. Le Parlement européen et le conseil des gouverneurs de la BCE doivent être consultés avant la nomination formelle.

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