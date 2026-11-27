L’agence publique libanaise a signalé vendredi matin plusieurs frappes aériennes israéliennes autour de Kfar Tebnit, de Zoutar al-Charkiyé et de Qantara. Aucun bilan humain n’a été confirmé.

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L’agence publique libanaise a signalé vendredi matin plusieurs frappes aériennes israéliennes autour de Kfar Tebnit, de Zoutar al-Charkiyé et de Qantara. Aucun bilan humain n’a été confirmé.

Des frappes signalées à Qantara et aux abords de Kfar Tebnit

Vendredi 27 novembre, l’Agence nationale d’information libanaise a fait état de frappes entre Zoutar al-Charkiyé et Mayfadoun, ainsi qu’aux abords de Kfar Tebnit, dans le secteur de Nabatiyé. L’agence en a également signalé entre Qantara et Ghandourieh, dans le secteur de Marjayoun, puis dans la localité de Qantara elle-même.

Les signalements ne précisent pas le nombre total de frappes ni l’ampleur des dégâts. Aucun bilan humain n’a été confirmé pour cette série de bombardements. L’agence n’a pas précisé la nature des sites touchés.

Deux jours de bombardements dans des secteurs distincts

Les frappes de vendredi au Sud-Liban font suite à celles signalées jeudi dans la Békaa occidentale, notamment près d’Aïn el-Tineh et de Toumat Niha. L’armée israélienne a revendiqué une frappe à Aïn el-Tineh, affirmant y avoir visé un site du Hezbollah. Cette affirmation concernait l’opération de jeudi dans la Békaa, pas les frappes signalées vendredi autour de Nabatiyé et de Marjayoun.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’agence publique libanaise avait également rapporté des tirs d’artillerie dans le secteur de Zebqine. Le direct de Libnanews sur le Sud-Liban distingue ces tirs des frappes aériennes signalées vendredi matin.

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