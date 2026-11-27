L’INE estime l’inflation espagnole à 4,1 % en novembre, contre 4,9 % en octobre. Le chiffre provisoire permet d’estimer la hausse des retraites contributives à environ 3,5 % en janvier.

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La hausse des prix à la consommation en Espagne ralentit à 4,1 % sur un an en novembre, selon la première estimation de l’institut espagnol de statistique (INE), publiée vendredi 27 novembre. Elle était de 4,9 % en octobre. Le chiffre de novembre complète la période de référence pour la revalorisation des retraites contributives en janvier 2027, qui ressort à environ 3,5 % sous réserve des données définitives.

Les carburants freinent la hausse des prix

L’INE explique le ralentissement surtout par la baisse des prix des carburants et lubrifiants pour véhicules particuliers, alors qu’ils avaient augmenté en novembre 2025. Les prix de l’habillement et des chaussures ont aussi progressé moins vite qu’un an auparavant. Par rapport à octobre, l’indice général recule de 0,6 %. Malgré cette baisse sur un mois, les prix restent supérieurs de 4,1 % à ceux de novembre 2025.

L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et les aliments non transformés, recule de 3,1 % à 2,6 % sur un an. L’indice harmonisé, conçu pour les comparaisons européennes, ressort à 4,1 % en Espagne. Ce dernier taux ne mesure pas l’inflation de l’ensemble de la zone euro.

Pourquoi les retraites ne suivent pas le chiffre de novembre

La Sécurité sociale espagnole rappelle que la revalorisation générale des pensions contributives repose sur la moyenne des taux d’inflation annuels de décembre 2025 à novembre 2026. La moyenne des douze taux publiés, calculée avec le chiffre provisoire de novembre, s’établit à environ 3,5 %. Ce n’est donc ni le seul taux de novembre, à 4,1 %, ni une mesure de l’inflation moyenne de l’année civile 2026.

Cette hausse serait appliquée à compter du 1er janvier pour les pensions contributives relevant du régime général de revalorisation. Les pensions minimales ou non contributives peuvent suivre des règles distinctes. Le calendrier de l’INE fixe au 15 décembre la publication du chiffre définitif de novembre : l’estimation de la revalorisation peut encore bouger si le dernier taux est révisé.

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