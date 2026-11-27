Le Congrès argentin a adopté définitivement la réforme des statuts de la banque centrale. Le texte interdit le financement monétaire direct du secteur public et resserre les conditions des transferts au Trésor.

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La Chambre des députés argentine a achevé jeudi 26 novembre l’examen de la réforme de la Banque centrale de la République argentine (BCRA), en acceptant les modifications du Sénat. Le texte adopté retire à la banque centrale la possibilité d’accorder des avances au Trésor et d’acheter directement de la dette publique, selon la présidence. Le vote est définitif au Parlement ; la promulgation et la date d’entrée en vigueur n’étaient pas confirmées dans les documents consultés.

Les avances et les achats directs de titres visés

Les avances transitoires sont des prêts consentis par la banque centrale au Trésor. La réforme votée supprime cet instrument ainsi que l’achat direct de titres publics. Elle ne signifie pas que le Trésor ne peut plus emprunter : elle vise le financement par le bilan de la banque centrale, pas le recours aux investisseurs. Le communiqué de la présidence vise les achats directs ; il ne permet pas de conclure à l’interdiction de toute intervention sur le marché secondaire.

Le texte supprime également le régime des réserves dites de libre disponibilité et limite les transferts de bénéfices au Trésor aux profits réalisés et liquides. Une plus-value enregistrée dans les comptes mais non réalisée n’est pas assimilable à des ressources disponibles. La BCRA présentait déjà ces dispositions dans son rapport monétaire de juillet, lorsque le gouvernement a déposé le projet.

La stabilité de la monnaie devient la mission première

La chambre basse indique que le texte place la préservation de la valeur de la monnaie au premier rang des missions de la BCRA. Selon la présidence, la réforme resserre les conditions de révocation de ses dirigeants et écarte le ministre de l’Économie des réunions du conseil d’administration. Le Sénat avait modifié le dispositif de nomination et de révocation avant le dernier vote des députés.

Le texte prévoit aussi, selon la présidence, un mécanisme de réduction des créances et des dettes réciproques entre le Trésor et la banque centrale. Il faut distinguer le règlement de ces encours des nouvelles règles de financement. Le vote ne précise pas, à lui seul, la date des opérations de bilan ni le montant des obligations qui en sortiront.

Photo d’archives : P. Hughes / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 ; recadrage et habillage Libnanews.

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