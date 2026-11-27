La FAO et le PAM ne classent plus le Liban parmi les foyers de dégradation aiguë à surveiller de décembre à mai. L’IPC prévoit pourtant 1,15 million de personnes en crise alimentaire ou pire au printemps 2027.

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Le Liban ne figure plus dans la liste des foyers d’insécurité alimentaire à surveiller en priorité publiée vendredi 27 novembre par la FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM). Il figurait dans l’édition de juin. La nouvelle liste couvre la période de décembre 2026 à mai 2027 et vise les zones où les agences anticipent une nette dégradation. Au Liban, la dernière évaluation nationale estime toujours qu’environ 1,05 million de personnes sont en situation de crise alimentaire ou pire.

L’alerte mondiale et le bilan libanais ne mesurent pas la même chose

La FAO et le PAM établissent leur liste à partir des risques de dégradation sur les six mois à venir. Le classement mondial ne recense donc pas tous les pays où des ménages manquent déjà de nourriture. L’analyse nationale du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), publiée le 5 novembre, mesure pour sa part la gravité du manque d’accès à la nourriture dans la population étudiée au Liban.

Pour la période de septembre 2026 à février 2027, l’IPC estime que 21 % de cette population se trouve en phase de crise ou au-delà. Parmi ces personnes, 52 000 sont classées en phase d’urgence. Selon l’IPC, un ménage en situation de crise doit déjà réduire sa consommation alimentaire ou sacrifier des moyens de subsistance pour continuer à se nourrir. Le niveau d’urgence correspond à un manque plus grave ou à des mesures plus coûteuses pour la survie du ménage.

Une hausse projetée au printemps 2027

Pour mars à juillet 2027, l’IPC projette environ 1,15 million de personnes en situation de crise ou pire, soit 24 % de la population étudiée. Le nombre de personnes en urgence pourrait passer de 52 000 à 97 000. Les ménages libanais récemment déplacés et les réfugiés figurent parmi les groupes les plus touchés. L’évaluation nationale relie leurs difficultés aux effets cumulés de deux conflits, à la hausse du coût de la vie et à la fragilité de leurs revenus. Les chiffres du printemps restent des projections, non un décompte de personnes déjà en urgence.

Le Yémen parmi les situations les plus graves

Le rapport mondial identifie 16 foyers de dégradation, contre 13 en juin. Le Yémen reste dans le groupe de plus forte préoccupation, aux côtés du Soudan, du Soudan du Sud, de la Somalie et du nord du Nigeria. Pour les seules zones yéménites sous contrôle gouvernemental, le PAM cite une projection de 5,4 millions de personnes en crise alimentaire ou pire. Le recours aux importations expose le pays aux perturbations du fret en mer Rouge. Les territoires palestiniens figurent au niveau de préoccupation immédiatement inférieur : les agences jugent fragile l’amélioration à Gaza et anticipent une dégradation en Cisjordanie.

Au Liban, les repères chiffrés restent ceux de l’analyse du 5 novembre : 52 000 personnes en phase d’urgence sur la période actuelle et 97 000 projetées entre mars et juillet. Le rapport mondial ne publie pas de nouveau décompte national qui remplace cette estimation.

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