Le guichet Dawlati renseigne sur les démarches et permet d’en terminer certaines en ligne. La réforme de l’État à l’horizon 2030 promet d’étendre ces services, mais son principal prêt numérique reste soumis au Parlement.

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Le ministre de la Réforme administrative, Fadi Makki, a remis mardi 24 novembre au président Joseph Aoun son plan pour l’État à l’horizon 2030. Pour l’usager, la première mesure visible est déjà en service : le portail Dawlati. Mais une procédure répertoriée sur le site n’est pas nécessairement une procédure que l’on peut terminer en ligne.

Trois types de démarches derrière une même adresse

Lancé en juillet, Dawlati remplit trois fonctions distinctes. Pour certaines démarches, l’usager peut déposer sa demande, en suivre l’avancement et, lorsque c’est prévu, payer les frais en ligne. Pour d’autres, le portail renvoie vers le site de l’administration compétente. Enfin, lorsque la procédure reste sur papier, il sert de guide : il indique les documents à réunir, les frais et le service auquel s’adresser.

Le ministère avait annoncé douze services numériques au lancement, proposés par les ministères de l’Agriculture et du Tourisme, l’Autorité de développement des investissements et le Conseil du Sud. Le répertoire, lui, renseigne sur plus de 2 700 services publics, selon le ministère. Ces chiffres ne mesurent donc pas la même chose. Le 24 novembre, Fadi Makki a annoncé l’ajout de services d’ici à la fin de l’année sans en donner la liste à ce stade.

Une charte et des délais à mesurer

Le plan place parmi les premières mesures attendues d’ici à la fin de 2027 une charte du citoyen et un indicateur annuel de confiance et de satisfaction à l’égard des services publics. Il prévoit aussi des fonctions de contrôle interne et de transformation numérique dans les ministères. Les réformes de 2028 et 2029 doivent encore faire l’objet de consultations ; les plus complexes sont reportées à l’horizon 2030.

Pour l’usager, le progrès se mesurera au nombre de dossiers que l’on peut réellement terminer sans déplacement, mais aussi au délai avant la décision et au nombre de demandes qui restent sans réponse. Publier la liste des pièces nécessaires réduit déjà le risque d’un aller-retour inutile. Déposer le dossier ne règle toutefois pas la question du traitement si le service qui le reçoit continue de fonctionner sur papier.

Le prêt numérique reste devant le Parlement

Le ministre a indiqué que l’accord de prêt de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale avait été signé en août et que son comité de pilotage avait été constitué en octobre. Le compte rendu de la séance parlementaire du 12 novembre confirme que le projet autorisant l’accord a été renvoyé en commission. La signature et la mise en place du comité ne valent donc ni approbation parlementaire ni décaissement. Le ministère doit par ailleurs chercher d’autres financements pour les volets du plan qui ne relèvent pas de ce prêt.

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