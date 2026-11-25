Au-delà de la vidéo tournée à l’école, les restrictions de déplacement compliquent l’accès aux soins, à l’eau et aux approvisionnements. À Debel, un convoi qui arrive ne signifie pas que la route reste ouverte.

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La diffusion, le 22 novembre, d’une vidéo tournée dans l’école publique de Debel a placé ce village frontalier du Sud-Liban au cœur d’une polémique. Dans sa réponse, la municipalité a rappelé un problème beaucoup moins visible : des habitants vivent depuis des mois sous présence militaire israélienne, avec des déplacements restreints. Pour ceux qui choisissent de rester, l’enjeu est de pouvoir se soigner, s’approvisionner et envoyer leurs enfants à l’école sans dépendre d’un passage exceptionnel.

Un convoi qui passe ne garantit pas le suivant

Deux opérations de L’Œuvre d’Orient illustrent cette différence. En avril, l’association a annoncé l’arrivée à Debel d’un camion transportant 30 tonnes de nourriture et de produits d’hygiène, après deux semaines sans convoi. La FINUL l’avait escorté. Le 20 juillet, en revanche, un autre convoi organisé par l’association a fait demi-tour sans atteindre Debel, Aïn Ebel ni Rmeich. Ces épisodes ne donnent pas l’état actuel des routes ; ils montrent que le passage d’une livraison n’assure pas à lui seul la continuité de l’approvisionnement.

Le 28 juillet, une mission menée par le coordonnateur humanitaire de l’ONU au Liban a visité ces trois localités. Les échanges avec les autorités et les habitants ont fait ressortir des difficultés d’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation, ainsi que des moyens de subsistance perturbés. Le constat portait sur l’ensemble de la visite : il ne permet pas de chiffrer les besoins de Debel à lui seul ni de savoir quels services fonctionnent aujourd’hui.

De l’eau et des médicaments, mais aussi le droit de circuler

Début novembre, Debel, Rmeich, Aïn Ebel, Qouzah et Alma el-Chaab ont présenté ensemble leurs besoins à Bkerké. Leurs municipalités ont cité l’eau, l’électricité, les communications et l’accès au carburant, aux médicaments et à la nourriture. Une livraison peut apporter des réserves ; elle ne remplace ni la réparation d’un réseau ni un accès continu aux soins. Dans le Sud, ces conditions concernent à la fois les familles restées sur place et celles qui envisagent un retour.

Après la publication de la vidéo, la municipalité de Debel a expliqué que la visite n’avait pas été organisée avec l’école et que le choix des habitants de rester ne signifiait pas qu’ils acceptaient l’occupation. Le droit de demeurer chez soi et celui de revenir dans des conditions sûres soulèvent des questions différentes. Dans les deux cas, les signes tangibles à suivre sont la régularité des livraisons, la disponibilité des services et la possibilité de se déplacer, et non la seule présence d’habitants à l’image.

L’accès humanitaire à l’épreuve de l’après-FINUL

Le Premier ministre Nawaf Salam a demandé que la réflexion sur une présence internationale après la FINUL préserve notamment l’accès humanitaire de Debel et des villages voisins. La demande ne fixe pas encore de dispositif ni de calendrier. Pour les habitants, l’enjeu est précisément de savoir ce qui remplacera, quand elle était possible, la coordination qui a permis l’arrivée de certaines livraisons. Une formule qui maintient une présence internationale sans définir comment les secours atteindront les villages ne répondrait pas à cette question.

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