BYD et INEOS ont ouvert des négociations exclusives pour l’usine mosellane. La cession reste à conclure et la production des 4×4 pourrait y continuer à moyen terme.

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Le constructeur chinois BYD et le britannique INEOS Automotive ont confirmé mardi 24 novembre des négociations exclusives sur la reprise de l’usine de Hambach, en Moselle. BYD veut y produire des véhicules destinés aux automobilistes européens. Mais la cession n’est pas conclue : la consultation des représentants du personnel reste à mener et aucun calendrier de production n’a été annoncé par l’acheteur potentiel.

De la Smart au Grenadier, une usine de nouveau en transition

Le site mosellan a longtemps assemblé la Smart. L’État avait accompagné son transfert de Daimler à INEOS, officialisé en janvier 2021. Le groupe britannique en a fait le site de production de son 4×4 Grenadier, puis du pick-up Quartermaster. Cette fois, le passage éventuel à BYD ferait cohabiter, au moins pendant une période de transition, le programme industriel de l’acquéreur et les véhicules du vendeur.

INEOS précise en effet que le Grenadier et le Quartermaster continueraient d’être produits à Hambach à moyen terme si la vente aboutissait. Le groupe prépare en parallèle une production des deux modèles aux États-Unis à partir de 2028. Il dit avoir présélectionné plusieurs sites, sans avoir arrêté l’implantation. Cette annonce distincte ne fixe pas la date de fin de production des 4×4 en Moselle.

Les engagements pour Hambach restent à préciser

BYD dit vouloir maintenir l’activité industrielle et préserver les emplois locaux. Son communiqué ne chiffre toutefois ni le volume de production ni les emplois concernés et ne désigne aucun modèle. Pour les salariés et les fournisseurs, la question est donc moins de savoir si le site a trouvé un repreneur potentiel que de connaître le calendrier des nouvelles lignes et les garanties qui accompagneraient la reprise. Ni le prix de la cession envisagée ni une date de signature ne sont publics.

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