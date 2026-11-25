Le ministère de l’Économie suspend la vente de l’akkaoui de type tchèque et du halloumi d’un atelier de Kfardinis, dans le district de Rachaya.

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Le ministre libanais de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, a ordonné la suspension de la vente de deux fromages produits dans un atelier de Kfardinis, dans le district de Rachaya. La décision rendue publique mercredi 25 novembre vise l’akkaoui de type tchèque et le halloumi fabriqués par l’établissement de Youssef Abou Farès. Elle ne concerne pas ces deux variétés chez les autres fabricants.

Ce que les analyses ont établi

Selon le ministère, un échantillon d’akkaoui de type tchèque contenait de l’amidon et ne répondait pas aux critères microbiologiques. Un échantillon de halloumi du même atelier présentait lui aussi une non-conformité microbiologique. Le compte rendu public ne nomme pas le micro-organisme en cause, ne donne pas de numéros de lot et ne fait état d’aucun cas d’intoxication.

Retirer les produits des rayons avant leur destruction

Le ministère demande au fabricant de retirer du marché libanais les produits concernés et de dresser, dans les trois jours suivant l’entrée en vigueur de la décision, un relevé des quantités retirées. Ce relevé doit être transmis au ministère avant les démarches de destruction. Le retrait est ordonné ; son exécution et les quantités effectivement récupérées n’ont pas encore été annoncées.

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