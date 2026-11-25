Au deuxième trimestre 2026, les ruptures conventionnelles représentent 19 % des entrées à l’assurance chômage et 24 % des dépenses d’indemnisation, selon l’Unédic.

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L’Unédic a comptabilisé 381 300 entrées dans l’assurance chômage au deuxième trimestre 2026, en hausse de 3 % sur un an. Les ruptures conventionnelles représentent 19 % de ces entrées et 24 % des dépenses d’indemnisation versées sur le trimestre. Ces chiffres, publiés le 24 novembre, décrivent deux populations différentes : les personnes qui ouvrent ou reprennent un droit et celles qui touchent une allocation, parfois au titre d’un droit ouvert bien avant avril.

Le CDD reste la première porte d’entrée

Les fins de CDD comptent pour 26 % des entrées, devant les licenciements pour motif personnel (24 %), les ruptures conventionnelles (19 %), les fins de mission d’intérim (11 %) et les licenciements économiques (10 %). Les fins de CDD pèsent moins dans les versements que dans les entrées. L’Unédic explique que les personnes concernées sont généralement indemnisées moins longtemps et cumulent plus souvent allocation et revenu d’activité.

Les dépenses d’indemnisation atteignent 8,9 milliards d’euros sur le trimestre, hors autres dépenses du régime, comme sa contribution au budget de France Travail. Les licenciements pour motif personnel représentent 25 % de ces dépenses, juste devant les ruptures conventionnelles. Comparer les 19 % d’entrées aux 24 % de versements ne permet pas de calculer le coût moyen d’une rupture : les versements ne correspondent pas aux seuls nouveaux droits du trimestre.

Seize mois de droits, pas seize mois de versements

Les personnes entrant dans le régime au deuxième trimestre disposaient en moyenne de 492 jours de droits potentiels, soit environ seize mois, pour une allocation journalière moyenne de 44 euros brut à l’ouverture. Ni la durée ni le montant théorique ne décrivent ce que chacun touche effectivement. L’Unédic rappelle que ses travaux sur l’utilisation des droits aboutissent à une consommation moyenne de 60 %, sans que ce taux permette de conclure combien de jours les entrants de ce trimestre seront finalement indemnisés.

Le bilan d’avril à juin précède l’entrée en vigueur, le 1er septembre, des nouvelles règles de durée après une rupture conventionnelle individuelle. L’Unédic prévoit une baisse des dépenses associées à la mesure. Les chiffres du deuxième trimestre ne permettent pas encore d’en mesurer l’effet.

Couverture : photo d’archive à Épernay, Ksiamon, recadrée et habillée par Libnanews. Visuel adapté sous licence CC BY-SA 4.0, d’après la photographie originale.

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