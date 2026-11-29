Le syndicat des enseignants palestiniens appelle à se mobiliser le 30 novembre dans les écoles de l’UNRWA et sur les deux sites de formation professionnelle. Il demande le départ des élèves avant les deux derniers cours, sans annonce de fermeture par l’agence.

15

Lire l'article Stop

Le syndicat des enseignants palestiniens appelle à se mobiliser le 30 novembre dans les écoles de l’UNRWA et sur les deux sites de formation professionnelle. Il demande le départ des élèves avant les deux derniers cours, sans annonce de fermeture par l’agence.

L’Union des enseignants palestiniens au Liban a annoncé samedi 28 novembre une mobilisation dans les écoles de l’UNRWA et sur ses deux sites de formation professionnelle pour le lundi 30 novembre. Le syndicat veut protester contre les conséquences de la crise financière de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, notamment le risque de suppressions de postes et de regroupements d’établissements.

Une sortie anticipée demandée, pas une fermeture générale

Dans son communiqué, le syndicat demande que les élèves soient libérés pendant les deux dernières périodes de cours. Les enseignants prévoient de se rassembler ensuite sur leur lieu de travail, puis de quitter les établissements. L’appel ne fixe pas d’heure de sortie commune. L’agence n’avait pas publié de consigne générale de fermeture ou d’horaire modifié au moment de la publication de cet article. Pour les familles, l’horaire à retenir reste celui communiqué par leur établissement.

Pour l’année scolaire 2025-2026, l’UNRWA indique avoir accueilli 34 541 élèves dans 60 établissements au Liban, du primaire à la fin du secondaire. Son centre de formation professionnelle de Siblin dispense par ailleurs des cours sur deux sites, dans le nord et dans le sud du pays. Ces données décrivent le réseau scolaire de l’agence, et non le nombre d’élèves dont les cours seront effectivement écourtés lundi.

Les syndicats veulent préserver les postes et les services

Le syndicat refuse que le déficit soit compensé aux dépens de ses salariés. Il demande que l’agence maintienne les emplois et les droits acquis, renonce à réduire ou à fusionner les services et recherche un financement durable. Le communiqué ne donne cependant aucune liste d’écoles promises à la fermeture et n’annonce pas non plus de suppression de poste confirmée pour lundi.

Dans une déclaration distincte, également publiée le 28 novembre, la Commission nationale des droits de l’homme au Liban a appelé à améliorer l’accès des réfugiés palestiniens à l’éducation, aux soins, à l’emploi et à la protection sociale. Elle a demandé que les réformes soient assorties de responsabilités et de délais publics. La Commission distingue ces droits de l’installation définitive au Liban : leur exercice, souligne-t-elle, ne retire pas aux réfugiés leur droit au retour.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews