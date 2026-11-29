Au Royaume-Uni, le gouvernement examine le financement de la BBC après 2027. Les abonnés à Netflix ne doivent pas payer la redevance s’ils ne regardent que des programmes à la demande, hors BBC iPlayer.

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Au Royaume-Uni, le gouvernement examine le financement de la BBC après 2027. Les abonnés à Netflix ne doivent pas payer la redevance s’ils ne regardent que des programmes à la demande, hors BBC iPlayer.

Au Royaume-Uni, un foyer qui ne regarde que des séries ou des films à la demande sur Netflix n’a pas à payer les 180 livres annuelles de la licence de télévision. En revanche, s’il utilise le même abonnement pour regarder un programme diffusé en direct, la licence est requise. C’est cette différence entre le direct et la vidéo à la demande que Londres pourrait revoir dans le cadre de la prochaine charte de la BBC. Aucun nouveau prélèvement sur les abonnés de Netflix n’a été annoncé par le gouvernement.

Le direct et le différé n’obéissent pas aux mêmes règles

La règle britannique porte sur l’usage, pas sur la possession d’un téléviseur ni sur le nom de la plateforme. Elle couvre la télévision regardée ou enregistrée pendant sa diffusion, par antenne, câble ou Internet. Pour un foyer qui ne possède pas de téléviseur, regarder le même direct sur un ordinateur ne change donc rien. À l’inverse, les catalogues à la demande de Netflix et de Disney+ ne nécessitent pas de licence à eux seuls. Le service BBC iPlayer constitue l’exception : la licence y est obligatoire, y compris pour les émissions visionnées en rattrapage.

Pourquoi le financement de la BBC est remis à plat

Le National Audit Office, organisme britannique de contrôle des dépenses publiques, chiffre à 26 % la baisse du produit de la redevance en termes réels entre les exercices 2016-2017 et 2025-2026, soit 1,3 milliard de livres. La baisse tient à plusieurs facteurs : le recul du nombre de licences payées, le gel du tarif pendant deux exercices et la réforme de l’exonération des plus de 75 ans. En 2025-2026, la redevance représentait encore 3,879 milliards de livres, soit 91 % des recettes du groupe chargé des activités de service public de la BBC.

En octobre, la commission parlementaire chargée de la culture et des médias a recommandé d’élargir le champ de la licence pour tenir compte des usages actuels. C’est une recommandation, ni un barème ni une décision. Dans sa réponse du 2 novembre à une pétition opposée à une extension au streaming, le ministère de la Culture indiquait examiner plusieurs pistes, dont une hausse des recettes commerciales et une réforme de la redevance. La pétition reste ouverte jusqu’au 11 décembre.

Ce que rapporterait une extension dépend du recouvrement

Dans une étude publiée le 23 novembre, le cabinet Ampere Analysis a estimé qu’une licence étendue au streaming à la demande, au tarif actuel, pourrait rapporter jusqu’à 1,6 milliard de livres de plus par an en 2032 par rapport à son scénario de référence. Ce maximum suppose que tous les foyers assujettis paient. Le cabinet a aussi testé un tarif de 150 livres, avec la même hypothèse de recouvrement intégral. Ces deux calculs mesurent les effets de choix différents ; ils ne constituent pas les montants d’un projet gouvernemental.

Le gouvernement britannique prévoit de présenter un livre blanc avant la fin de 2026. La charte actuelle expire le 31 décembre 2027. D’ici là, aucun nouveau tarif ni aucune liste de services à la demande qui seraient concernés n’ont été fixés.

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