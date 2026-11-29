Dix ans après la mort de 71 personnes dans le crash du vol LaMia 2933, la Chapecoense inaugure un mémorial et publie les souvenirs des familles.

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La Chapecoense doit inaugurer dimanche 29 novembre un mémorial près de l’entrée nord de l’Arena Condá, à Chapecó, dans le sud du Brésil. Le club a déjà ouvert vendredi un mémorial en ligne où les proches des victimes ont rassemblé des photos et des souvenirs. Il y a dix ans, l’avion qui emmenait l’équipe à Medellín pour la finale de la Copa Sudamericana s’écrasait en Colombie : 71 des 77 personnes à bord ont péri.

Des photographies confiées par les familles

Le site, baptisé Pra Sempre Lembrados (« À jamais dans nos mémoires »), rassemble des images et des témoignages transmis par les familles. Le club a aussi présenté une exposition de photographies à l’Arena Condá, ouverte jusqu’au dimanche 29 novembre dans l’atrium Davi Barella Dávi.

Une veillée était prévue samedi soir dans le stade. Dimanche, la cérémonie œcuménique doit commencer à 17 h, heure de Chapecó, avant l’inauguration du mémorial à 18 h 30. Des proches, des survivants et des représentants religieux sont attendus, selon le programme du club.

Ce qu’a établi l’enquête colombienne

L’Avro RJ85 de la compagnie bolivienne LaMia avait décollé de Santa Cruz à destination de l’aéroport qui dessert Medellín. Il s’est écrasé à La Unión, dans le département d’Antioquia, le 28 novembre 2016 vers 21 h 58, heure colombienne. Au Brésil, le calendrier des hommages retient le 29 novembre : il était alors 0 h 58 à Chapecó, à l’heure d’été.

Les enquêteurs colombiens ont établi que l’avion était tombé en panne de carburant avant de pouvoir atterrir. Leur rapport met aussi en cause la préparation du vol, qui ne prévoyait pas les réserves nécessaires, ainsi que les défaillances dans le contrôle de l’exploitant. Des joueurs, des membres de l’encadrement, des journalistes et des membres de l’équipage se trouvaient à bord.

Le lien entre Chapecó et Medellín

La finale de 2016 n’a pas été disputée. À la demande de son adversaire colombien, l’Atlético Nacional, la Confédération sud-américaine de football a attribué le titre à la Chapecoense. Les deux clubs ont organisé à Medellín en septembre 2026 un nouvel hommage, à l’approche du dixième anniversaire. À Chapecó, c’est près du stade où l’équipe joue à domicile que le club prévoit désormais d’ouvrir un lieu de mémoire permanent.

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