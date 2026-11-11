Liban : plus d’un million de personnes en crise alimentaire

Le ministère de l’Agriculture, la FAO et le PAM alertent le 11 novembre : 1,05 million de personnes sont en crise alimentaire ou pire au Liban.

55

Lire l'article Stop

Plus d’un million de personnes au Liban sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou supérieur. Dans un communiqué diffusé mercredi 11 novembre, le ministère de l’Agriculture, la FAO et le Programme alimentaire mondial appellent à maintenir l’aide humanitaire et à soutenir les moyens de subsistance. Leur alerte s’appuie sur une analyse réalisée en septembre, dont les résultats ont été publiés le 5 novembre par l’IPC.

1,05 million de personnes concernées

Pour la période allant de septembre 2026 à février 2027, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire estime à 1,05 million le nombre de personnes en phase 3 ou plus. Cela représente 21 % de la population analysée. Parmi elles, 52 000 se trouvent en phase 4, dite d’urgence.

Ces chiffres couvrent différents groupes de population vivant au Liban, pas uniquement des citoyens libanais. L’analyse relève une vulnérabilité particulièrement forte parmi les réfugiés et les Libanais récemment déplacés.

Une aggravation projetée au printemps 2027

Entre mars et juillet 2027, l’IPC projette une hausse à 1,15 million de personnes en phase 3 ou plus, soit 24 % de la population analysée. Le nombre de personnes en urgence pourrait atteindre 97 000. Il s’agit d’une projection, distincte de l’estimation couvrant la période actuelle.

Les auteurs recommandent de maintenir l’assistance alimentaire jusqu’en juillet et de sécuriser les financements pour juin et juillet. Ils préconisent également de protéger les moyens de production et d’adapter l’aide aux déplacements et aux retours des ménages.

Une baisse relative qui ne signifie pas un rétablissement

Dans leur communiqué du 11 novembre, les institutions mettent en garde contre une lecture trop optimiste du recul par rapport aux 24 % projetés dans la mise à jour d’avril 2026. L’évolution des déplacements et des conditions du conflit explique cette différence, sans démontrer une amélioration durable de la situation des familles.

Le PAM décrit des budgets éprouvés par le coût de l’alimentation et du carburant, l’endettement et l’épuisement de l’épargne. Certaines familles préservent leur consommation grâce à l’aide et à des arbitrages de plus en plus difficiles. Dans le Sud, l’Akkar et Baalbek-Hermel, les difficultés agricoles et les restrictions d’accès aux terres fragilisent aussi les revenus. Les agences plaident pour associer l’urgence alimentaire à la relance agricole et économique.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews