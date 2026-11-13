Liban : protéger les enfants dans les médias

L’UNICEF et le ministère libanais de l’Information ont présenté, le 13 novembre, des ressources pour mieux protéger les enfants dans les reportages. Entretiens, confidentialité, images et participation des mineurs figurent au centre du dispositif. Une initiative destinée aux professionnels est annoncée pour 2027. Paul Morcos prépare également une campagne de prévention sur l’usage d’Internet autour du 20 novembre. Ces annonces concernent les pratiques médiatiques et la sensibilisation ; elles ne signifient pas qu’une nouvelle interdiction d’accès à Internet est entrée en vigueur.

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La protection des enfants dans les médias était au cœur d’une conférence nationale organisée le 13 novembre par l’UNICEF, le ministère de l’Information et le Centre d’information des Nations unies à Beyrouth. Les organisateurs ont présenté des ressources pratiques pour les entretiens, les images et la confidentialité. Ils ont également lancé une initiative destinée aux professionnels pour 2027. Le ministre Paul Morcos a annoncé une prochaine campagne de prévention sur l’usage d’Internet.

La rencontre, intitulée « Médias et droits de l’enfant : partenariat et responsabilité », intervient avant la Journée mondiale de l’enfance du 20 novembre. Elle a réuni des responsables publics, des journalistes, des étudiants et des créateurs de contenus. Christophe Boulierac, représentant par intérim de l’UNICEF au Liban, et Elissar Naddaf, à la tête de Télé Liban, figuraient parmi les participants.

Enfants dans les médias : des outils pour les rédactions

Les ressources présentées portent sur quatre aspects concrets du travail journalistique : interroger un enfant, organiser sa participation sans le mettre en danger, protéger son identité et respecter sa dignité dans les images. Elles concernent aussi bien la préparation du reportage que les choix faits au moment de sa diffusion.

Christophe Boulierac a souligné le décalage entre la rapidité d’une décision éditoriale et la durée de ses conséquences. Choisir une photographie, retenir un détail ou poser une question peut engager la vie d’un enfant bien au-delà du reportage. Il a défendu une responsabilité partagée entre les médias, les institutions publiques et les universités, sans assimiler cette protection à la censure.

Les échanges ont notamment abordé la couverture des situations d’urgence. Un premier volet a porté sur la conciliation entre l’intérêt public et la sécurité des enfants. Un autre a examiné leur participation à l’information : leur donner une place et une voix, plutôt que les réduire à des images de victimes.

L’initiative « Pionniers des médias pour les droits de l’enfant », annoncée pour 2027, doit prolonger cette coopération avec les journalistes et les médias. Elle vise à promouvoir des pratiques professionnelles respectueuses des droits de l’enfant.

Une identité peut se révéler sans nom

Les principes généraux de l’UNICEF encadrent déjà ces questions. Ils placent l’intérêt de l’enfant avant la recherche d’un récit ou d’une image. Masquer un nom ne suffit pas toujours : un arrière-plan, un lieu ou des indications sur la famille peuvent permettre une identification.

Pour un entretien, l’organisation recommande d’expliquer l’objectif du reportage et l’utilisation prévue des propos. Elle demande l’accord de l’enfant et de son responsable, sans pression, dans une langue qu’ils comprennent. Elle déconseille les questions susceptibles de raviver un traumatisme et les mises en scène.

Ces recommandations prévoient aussi de renoncer à un témoignage individuel lorsque sa publication expose l’enfant ou ses proches. Le journaliste peut alors traiter la situation générale. Ces principes professionnels préexistants éclairent les outils présentés à Beyrouth ; ils ne constituent pas une nouvelle loi adoptée lors de la conférence.

Une campagne sur Internet annoncée pour novembre

Paul Morcos a annoncé que son ministère préparait, avec l’UNICEF et les médias publics et privés, un programme préventif pour un usage plus prudent d’Internet. Il en a situé le lancement dans les prochains jours, autour du 20 novembre. L’annonce porte sur une action de sensibilisation, et non sur une interdiction d’accès déjà entrée en vigueur.

Le ministre a également évoqué les travaux d’une commission nationale constituée par une décision gouvernementale du 26 février. Celle-ci prépare un plan associant mesures, programmes et volet législatif. Cette préparation reste distincte des recommandations éditoriales présentées aux professionnels.

Le ministère et l’UNICEF avaient déjà renforcé leur coopération avec la télévision publique en janvier 2026. Le partenariat annoncé le 26 janvier associait le soutien à la diffusion de Télé Liban à la production de contenus pour les jeunes et à une meilleure prise en compte de leurs droits. La conférence du 13 novembre élargit ce travail aux pratiques des journalistes et des créateurs de contenus.

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