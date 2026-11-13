Paiements au Liban : des réseaux qui divergent

Les prestataires de paiement électronique comptent 4 836 points au Liban en 2025, contre 3 955 en 2024. Leur réseau se développe alors que le parc de terminaux bancaires diminue sur douze mois, malgré un rebond au second semestre. Les données de la Banque du Liban montrent pourquoi il faut distinguer établissements, points de service, utilisateurs et montants transférés. Elles ne prouvent ni un remplacement direct des banques ni une disparition des espèces dans les opérations du quotidien.

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Le réseau des prestataires de paiement électronique s’est développé au Liban en 2025 : la Banque du Liban recense 4 836 points, contre 3 955 en 2024. Pendant ce temps, le nombre de terminaux de paiement bancaire diminue sur l’année. Ces évolutions décrivent des infrastructures différentes. Elles ne prouvent ni que les nouveaux points remplacent les équipements bancaires, ni que les espèces reculent.

Les paiements au Liban empruntent plusieurs circuits, que les statistiques ne permettent pas d’additionner sans précaution. La revue macroéconomique de décembre 2025, diffusée par la BDL en avril 2026, sépare le parc des banques et les activités des prestataires de paiement électronique. Son bilan annuel montre une extension de certains réseaux, mais aussi une baisse de plusieurs montants transférés.

Paiements au Liban : deux réseaux, deux unités

Les 4 836 points recensés chez les prestataires comprennent notamment des distributeurs et des bornes de dépôt ou de retrait d’espèces. Leur nombre augmente de 881, soit 22,3 % sur un an. La BDL dénombre parallèlement 25 établissements de cette catégorie, un total inchangé par rapport à juin 2025.

Un établissement n’est donc pas un point de service. Une même entreprise peut exploiter plusieurs points. Le nombre d’institutions proposant activement un portefeuille électronique passe, lui, de 12 en décembre 2024 à 19 en 2025. Ce dernier chiffre compte des fournisseurs actifs, pas des portefeuilles individuels ni des clients.

Indicateur 2024 2025 Points des prestataires, incluant distributeurs et bornes 3 955 4 836 Institutions proposant activement un portefeuille électronique 12 en décembre 19 Terminaux de paiement du réseau bancaire, en décembre 24 953 22 357

Les deux parcs ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions. Un terminal bancaire sert notamment à accepter un paiement chez un commerçant. Une borne permettant de charger un portefeuille ou de retirer des espèces assure une autre étape du circuit. Les compter ensemble produirait un indicateur difficile à interpréter, sans nomenclature commune ni contrôle des éventuels recoupements.

Le recul annuel des terminaux masque une reprise au second semestre

Le parc bancaire passe de 24 953 terminaux en décembre 2024 à 22 357 un an plus tard. La baisse calculée atteint environ 10,4 %. Mais la trajectoire n’est pas uniforme : la BDL recense 25 033 appareils en mars 2025, puis 19 911 en juin. Le nombre remonte ensuite à 20 732 en août et à 22 357 en décembre.

Le second semestre récupère ainsi 2 446 terminaux par rapport au niveau de juin. Il ne ramène pas le parc à son niveau de décembre précédent. Décrire seulement le recul annuel effacerait cette reprise partielle ; ne citer que le rebond depuis juin ferait disparaître la contraction sur douze mois.

La présence d’un terminal ne renseigne toutefois pas sur son activité effective. Les données de parc ne donnent ni le nombre d’achats réglés, ni leur montant, ni la proportion des commerces acceptant chaque moyen de paiement. Un équipement installé peut être peu utilisé. À l’inverse, un nombre plus faible de terminaux peut traiter davantage d’opérations si leur utilisation augmente.

Davantage de points ne signifie pas davantage d’argent transféré

La comparaison avec les flux enregistrés par les prestataires illustre cette différence. Les transferts électroniques entrants transfrontaliers, appelés CET dans le rapport, passent d’environ 2,8 milliards de dollars en 2024 à 2,5 milliards en 2025. La BDL chiffre leur recul à 11,6 %, à partir de ses montants non arrondis. Les opérations internes reçues et remises diminuent aussi, de 2,7 à 2,2 milliards de dollars.

La densification du réseau coexiste donc avec un recul de ces volumes en valeur. Elle ne permet pas d’affirmer que chaque point traite davantage d’argent. Calculer une moyenne par point demanderait d’ailleurs une prudence supplémentaire : le total annuel des flux et le nombre de points en fin de période ne mesurent pas exactement la même durée d’activité.

Ces transferts ne couvrent pas non plus toute la circulation monétaire du pays. Le périmètre observé est celui des prestataires et des opérations définies dans le rapport. Les 2,5 milliards de dollars entrants ne doivent pas être présentés comme l’ensemble des transferts de la diaspora. Le total agrège plusieurs motifs, tandis que d’autres canaux peuvent enregistrer des envois distincts.

Le numérique peut faciliter la circulation des espèces

Un portefeuille électronique et une borne de retrait ne décrivent pas une économie débarrassée du liquide. Un utilisateur peut alimenter un compte en espèces, transférer la somme électroniquement, puis voir le bénéficiaire la retirer en billets. L’opération associe un traitement numérique et deux mouvements physiques.

Pour mesurer une substitution aux espèces, il faudrait suivre les paiements restant entièrement électroniques, les dépôts et retraits, ainsi que les usages des bénéficiaires. Le nombre de fournisseurs ou de points ne suffit pas. La BDL présente précisément ces services dans le contexte d’un système financier réorienté vers les espèces et les opérations numériques depuis la crise de 2019.

L’extension du réseau peut améliorer la proximité d’un service, mais son accessibilité dépend aussi des horaires, des frais, de la disponibilité des espèces et de la couverture géographique. Le total national ne mesure aucune de ces dimensions. Il ne démontre pas, à lui seul, une amélioration équivalente dans toutes les régions ni pour tous les utilisateurs.

Le prochain bilan devra donc être lu sur plusieurs plans : implantation des points, fournisseurs réellement actifs, opérations effectuées et conditions d’usage. La hausse de 22,3 % du réseau des prestataires constitue un résultat précis pour 2025. Elle décrit une infrastructure en expansion, pas encore la fréquence d’utilisation, le coût payé par les clients ou le recul de leur dépendance aux billets.

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