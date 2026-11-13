Pétrole : l’AIE prévoit un rebond sous tension

L’Agence internationale de l’énergie prévoit une baisse de la demande de pétrole en 2026, puis un rebond l’an prochain. Son rapport de novembre décrit une reprise rapide des exportations du Golfe et de l’offre mondiale. Mais les stocks à terre continuent de diminuer, tandis que le diesel reste très cher. Le retour des cargaisons ne suffit pas encore à effacer les perturbations du raffinage et du transport. La sécurité maritime demeure un risque pour le rétablissement durable des approvisionnements.

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L’Agence internationale de l’énergie prévoit une baisse de la demande mondiale de pétrole de 2,7 millions de barils par jour en 2026. Dans son rapport publié vendredi 13 novembre, elle évalue cette consommation à 102,3 millions de barils par jour. Un rebond de 2 millions est attendu en 2027. L’offre remonte plus vite, mais le diesel reste cher et les stocks disponibles à terre continuent de diminuer.

Pétrole : le retour des cargaisons du Golfe

La production mondiale a atteint 105,4 millions de barils par jour en octobre, soit 2,3 millions de plus qu’en septembre. Cette progression succède à une hausse de 3 millions en septembre. L’AIE relève ainsi une augmentation cumulée de 5,3 millions depuis août.

Les exportations pétrolières du Golfe, hors Oman, ont atteint 18,4 millions de barils par jour en octobre. Elles restent toutefois inférieures de 26 % à leur niveau d’avant-guerre. Le brut représente 15 millions de barils par jour, soit 82 % du volume antérieur au conflit.

Cette reprise conduit l’agence à relever de 3,3 millions de barils par jour sa prévision d’offre mondiale pour le quatrième trimestre 2026. Sur l’année entière, elle attend néanmoins une baisse de 4,8 millions. Les pertes du Moyen-Orient et de la Russie ne sont que partiellement compensées ailleurs.

Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Argentine et le Guyana devraient ensemble augmenter leur production de 1,6 million de barils par jour cette année. Pour 2027, l’AIE prévoit une offre mondiale moyenne de 108,1 millions, en hausse de 6,6 millions. Il s’agit d’une projection, dépendante notamment du rétablissement des flux du Golfe.

Une consommation encore freinée par les prix

La demande se redresse moins vite que l’approvisionnement. Les exportations de produits raffinés et de gaz de pétrole liquéfié depuis le Golfe restent proches de la moitié de leur niveau d’avant-guerre. Les prix élevés des carburants continuent également de peser sur la consommation.

Le recul annuel attendu pour le quatrième trimestre atteint 2,7 millions de barils par jour. Il serait donc moins marqué qu’au deuxième trimestre, où la baisse atteignait 5 millions, et qu’au troisième, avec 3,8 millions. L’agence envisage un retour à la croissance autour de mars 2027.

Près de 80 % du rebond prévu l’an prochain viendraient du GPL, de l’éthane et du naphta, utilisés notamment par la pétrochimie. Les carburants de transport progresseraient beaucoup moins. L’AIE souligne l’effet de l’électrification des véhicules et de l’amélioration de leur efficacité énergétique.

Davantage de pétrole en mer, moins à terre

Les stocks mondiaux observés ont augmenté de 52 millions de barils en octobre, leur première progression depuis juin. Cette hausse masque des situations différentes. Les volumes transportés en mer ont bondi de 86 millions de barils avec la reprise des exportations du Golfe.

À terre, les réserves ont encore reculé et se situent à leur plus bas niveau depuis au moins 2016. Les stocks totaux de l’OCDE ont perdu 47 millions de barils, dont 41 millions pour les stocks industriels. Depuis le début de la guerre, la diminution cumulée des stocks mondiaux observés atteint 462 millions.

Un accroissement des cargaisons en transit ne signifie donc pas que les raffineries et les marchés disposent immédiatement des mêmes volumes. Le transport, le déchargement et la transformation du brut restent des étapes distinctes.

Le diesel demeure le point de tension

Le recul des cours du brut ne se transmet pas uniformément aux produits raffinés. Le pétrole de référence North Sea Dated est passé de 136 dollars le baril début octobre à environ 93 dollars au moment de la rédaction du rapport. Ce prix n’est pas une cotation en temps réel du vendredi.

En Europe, les prix du diesel ont baissé de 11 % sur la même période. Ils restent pourtant proches de 180 dollars le baril, soit 77 % au-dessus de leur niveau d’avant-guerre. Les attaques contre les infrastructures énergétiques russes limitent les livraisons de diesel, en plus des pertes du Moyen-Orient.

Les raffineries mondiales ont traité 81,3 millions de barils par jour en octobre, un creux saisonnier. L’AIE prévoit une remontée à 84,7 millions en décembre. Elle compte aussi sur les nouveaux quotas chinois d’exportation de produits raffinés et sur l’accélération des mises à disposition de stocks d’urgence de diesel pour réduire le déficit d’approvisionnement dans les prochains mois.

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