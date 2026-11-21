Hugues Moutouh, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, a annoncé samedi avoir demandé à être relevé de ses fonctions. Son départ n’a pas été officialisé. Cette démarche intervient après la révélation d’une enquête sur des fuites présumées au profit du Rassemblement national. Il conteste tout manquement.

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Hugues Moutouh, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, a déclaré samedi 21 novembre avoir demandé à être relevé de ses fonctions. Aucun acte officiel mettant fin à sa mission n’a été publié samedi soir. Le haut fonctionnaire conteste tout manquement dans l’affaire des fuites présumées au profit du Rassemblement national.

Une demande, pas encore une fin de fonctions

La préfecture a diffusé samedi la déclaration dans laquelle Hugues Moutouh annonce sa démarche. Il a également récusé, dans un entretien réalisé avant la diffusion de ce communiqué, tout parti pris dans l’exercice de ses fonctions. Sa demande ne vaut pas, à elle seule, décision de départ.

Le décret du 22 avril 2026 l’a nommé préfet de la région Centre-Val de Loire et préfet du Loiret à compter du 18 mai. Il occupe les deux fonctions en vertu du même acte. Aucune date de départ ni nomination d’un successeur n’a été annoncée samedi soir.

Une information judiciaire distincte de la démarche administrative

La demande intervient après la révélation d’une information judiciaire à Paris sur des transmissions présumées d’informations confidentielles au profit du Rassemblement national. Le parquet de Paris a indiqué jeudi 19 novembre qu’aucune mise en examen n’était intervenue à cette date. Il n’a pas désigné publiquement d’auteur des fuites dans cette déclaration.

Hugues Moutouh a contesté les accusations selon lesquelles il serait intervenu au profit d’un parti. La démarche qu’il annonce auprès du gouvernement ne préjuge pas des conclusions de l’enquête. Une éventuelle décision mettant fin à ses fonctions fera l’objet d’un acte distinct.

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