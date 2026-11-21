Une manifestation le 21 novembre à Dublin a défendu le « triple verrou » qui encadre les missions à l’étranger. Le gouvernement veut supprimer l’exigence d’un mandat de l’ONU pour certaines opérations. Le texte reste en discussion au Parlement et ne change pas le mandat de la FINUL au Liban.

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Des manifestants se sont rassemblés samedi 21 novembre 2026 à Dublin pour défendre le « triple verrou » qui encadre l’engagement des forces irlandaises à l’étranger. Le gouvernement souhaite que l’absence de mandat de l’ONU ne suffise plus à empêcher certaines missions internationales. Le projet reste en discussion et ne modifie pas le mandat de la FINUL au Liban.

Le « triple verrou » au cœur de la manifestation à Dublin

Réunis au Garden of Remembrance, les opposants à la réforme ont défendu le maintien des trois autorisations requises pour les missions concernées : celle du gouvernement irlandais, celle du Dáil, la chambre basse du Parlement, et un mandat des Nations unies. Pour les organisateurs, la condition onusienne constitue une garantie de la neutralité militaire de l’Irlande.

Le gouvernement défend une autre lecture. Il estime que cette exigence peut empêcher l’Irlande de participer à des opérations internationales quand le Conseil de sécurité est bloqué. Le texte ne fermerait pas la voie aux opérations des Nations unies. Il permettrait, sous conditions, de participer à des forces internationales soutenues ou autorisées par d’autres organisations. Les missions devraient rester compatibles avec les principes de la Charte de l’ONU.

Le gouvernement garderait la main, le Dáil voterait selon les cas

Le projet conserve l’approbation du gouvernement et le vote du Dáil lorsqu’il est requis. Il élargirait cependant l’exception qui dispense certains petits contingents d’une résolution de la chambre basse. Il distingue ainsi l’autorisation irlandaise de participer à une opération et le cadre international dans lequel elle se déroule.

Le 21 octobre, le Dáil a renvoyé le texte à la commission chargée de la défense et de la sécurité nationale. Ce vote n’était pas une adoption définitive. Le projet n’est pas entré en vigueur.

Au Liban, le mandat de la FINUL reste une décision de l’ONU

Le projet irlandais prévoit la continuité des participations aux missions onusiennes existantes s’il entre en vigueur. Il ne décide ni d’un retrait irlandais du Liban ni d’une participation de Dublin à un dispositif appelé à succéder à la FINUL.

La résolution 2790 du Conseil de sécurité fixe au 31 décembre 2026 la fin du mandat de la FINUL et prévoit ensuite un retrait progressif. Une modification de la loi irlandaise ne pourrait, à elle seule, ni avancer ni prolonger cette échéance.

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