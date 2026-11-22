Le Liban a été placé sous mandat français de la Société des Nations, sans annexion à la France. Cette distinction juridique ne permet pourtant pas de nier toute domination coloniale. Le texte du mandat prévoit une évolution vers l’indépendance, tout en réservant à Paris de larges pouvoirs militaires et diplomatiques. Ce fact-check distingue le statut international, l’analyse des historiens, l’indépendance célébrée le 22 novembre 1943 et le retrait des dernières troupes françaises en 1946, afin de corriger les réponses trop sommaires.

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Le mandat français au Liban a un statut juridique précis : une tutelle confiée à la France par la Société des Nations, et non une annexion. Mais ce constat ne permet pas d’écarter toute dimension coloniale. Des travaux historiques analysent les pouvoirs français et leur exercice comme une domination coloniale. Répondre seulement « la France » à la question « Quel pays a colonisé le Liban ? » efface cette distinction.

Le désaccord tient donc à deux usages des mots. Le premier décrit la catégorie juridique d’un territoire. Le second examine une relation de pouvoir. Un fact-check doit vérifier les deux, sans transformer le nom officiel du régime en preuve d’absence de domination.

Mandat français au Liban : ce que prévoit le droit

Après la Première Guerre mondiale et la disparition de l’autorité ottomane dans la région, les puissances victorieuses organisent le système des mandats. L’article 22 du pacte de la Société des Nations en fixe le cadre. Pour certaines communautés issues de l’Empire ottoman, il prévoit une reconnaissance provisoire comme nations indépendantes, accompagnée de l’assistance d’une puissance mandataire.

Le Liban et la Syrie relèvent des mandats dits de catégorie A. Le dispositif annonce une évolution vers l’indépendance. Il confie cependant une tutelle à une puissance extérieure, au nom de la Société des Nations. Le texte demande aussi de prendre en compte les souhaits des populations dans le choix du mandataire.

Le Conseil de la Société des Nations approuve le mandat pour la Syrie et le Liban le 24 juillet 1922. Son entrée en vigueur intervient le 29 septembre 1923. Ces dates ne désignent pas le début de toute présence française. Le général Henri Gouraud avait déjà proclamé le Grand Liban à Beyrouth le 1er septembre 1920.

L’article premier du mandat impose l’élaboration d’un statut organique dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Il prévoit un accord avec les autorités locales et la prise en compte des droits, intérêts et aspirations des populations. Il charge aussi la France de faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme États indépendants.

Le texte ne rattache donc pas le territoire libanais à la souveraineté française par une annexion. Le qualifier de département français ou lui attribuer indistinctement le statut d’une colonie annexée serait inexact. La dénomination juridique à employer est bien celle de territoire sous mandat français.

Une tutelle qui dépasse largement le simple conseil

Le mot « assistance » ne résume pourtant pas les prérogatives françaises. L’article 2 autorise le mandataire à maintenir des troupes sur place. Il lui réserve une autorité et un contrôle sur les forces locales. Il lui permet également d’utiliser les ports, les voies ferrées et les communications pour ses besoins militaires.

L’article 3 lui confie le contrôle exclusif des relations extérieures. Les ressortissants syriens et libanais à l’étranger bénéficient de sa protection diplomatique et consulaire. L’article 16 établit le français et l’arabe comme langues officielles. L’article 17 impose, en contrepartie, un rapport annuel au Conseil de la Société des Nations.

Ces dispositions encadrent une administration extérieure, pas une coopération entre deux États pleinement souverains. La France doit rendre compte à une organisation internationale. Elle conserve néanmoins des moyens décisifs dans les affaires militaires et diplomatiques du territoire placé sous mandat.

La République libanaise dispose d’une Constitution à partir de 1926. L’existence d’un président, d’un gouvernement et d’un Parlement ne signifie pas pour autant une souveraineté sans restrictions. Les clauses mandataires préservent les pouvoirs français. Leur suppression devient précisément l’un des enjeux de la crise de novembre 1943.

Pourquoi les historiens parlent aussi de colonialisme

Dans les études historiques, l’adjectif « colonial » ne désigne pas seulement un statut administratif. Il peut qualifier l’exercice durable du pouvoir par une puissance extérieure sur une population dont elle limite la souveraineté. L’absence d’annexion n’empêche donc pas, à elle seule, une analyse coloniale.

Les travaux consacrés au mandat examinent ainsi l’administration, les rapports sociaux, la censure et les moyens de contrainte. Ils étudient aussi les alliances entre autorités françaises et acteurs locaux. L’existence de partenaires libanais ne suffit ni à effacer les asymétries de pouvoir, ni à réduire tous les Libanais à des acteurs passifs.

Des travaux historiques placent explicitement cette période dans l’histoire des sociétés colonisées. Une étude publiée en septembre 2026 analyse également les politiques françaises qui ont pesé sur la Constitution libanaise. Elle examine leur logique coloniale à partir d’archives et de documents privés.

Ces recherches ne changent pas rétroactivement le nom du régime juridique. Elles montrent pourquoi « mandat » et « domination coloniale » peuvent désigner deux aspects d’une même période. Les historiens débattent des mécanismes précis, des résistances et de la place des acteurs locaux. Le seul mot « mandat » ne tranche pas ces questions.

Il faut aussi éviter de confondre toute colonisation avec la seule colonisation de peuplement. L’analyse d’un pouvoir colonial porte sur plusieurs formes de domination. Elle ne suppose pas nécessairement une implantation massive de colons. Inversement, employer ce vocabulaire ne dispense jamais de préciser les institutions et la période concernées.

1943 et 1946 correspondent à deux étapes distinctes

Le 8 novembre 1943, les députés libanais votent la suppression des clauses constitutionnelles liées au mandat. La loi constitutionnelle porte la date du 9 novembre. La France conteste cette démarche unilatérale. Le conflit porte sur la capacité des institutions libanaises à décider sans l’accord du mandataire.

Le 11 novembre, les autorités françaises arrêtent notamment le président Béchara el-Khoury et le chef du gouvernement Riad el-Solh. Les dirigeants détenus à Rachaya retrouvent la liberté le 22 novembre, après la mobilisation libanaise et des pressions diplomatiques. Cette date devient celle de la fête de l’indépendance.

La présence militaire étrangère ne disparaît pas le même jour. Les transferts de compétences et le retrait des forces se poursuivent ensuite. Le départ des dernières troupes françaises intervient en 1946. Présenter cette année comme celle de la fête nationale serait faux ; faire disparaître la présence française dès novembre 1943 le serait aussi.

Les reconnaissances diplomatiques suivent également leur propre calendrier. Les États-Unis reconnaissent formellement l’indépendance libanaise le 8 septembre 1944. Une chronologie sérieuse doit donc distinguer l’acte politique, la reconnaissance par chaque État et l’évacuation militaire.

Le verdict : une réponse trop sommaire, pas un démenti absolu

« Le Liban était une colonie française annexée » : faux. Le régime juridique applicable était un mandat de la Société des Nations. Il prévoyait le développement du territoire vers l’indépendance, sous tutelle française.

« Puisqu’il s’agissait d’un mandat, il n’existait aucune domination coloniale » : affirmation non fondée. Les prérogatives du mandataire et des travaux historiques étayent une lecture coloniale de cette domination. Le statut international ne suffit pas à la réfuter.

« La France a colonisé le Liban » : formulation à préciser. Elle peut renvoyer à cette lecture historique, mais devient trompeuse si elle présente la colonie comme le statut juridique du Liban. Pour une réponse courte et rigoureuse, la formulation suivante conserve les deux niveaux :

Le Liban a été placé sous mandat français de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Ce statut était distinct d’une annexion. L’exercice du pouvoir français est néanmoins étudié comme une domination coloniale. L’indépendance est célébrée le 22 novembre 1943 ; le retrait militaire français s’achève en 1946.

Cette vérification porte sur le contenu de l’affirmation, pas sur la fréquence de son affichage par un moteur de recherche. Les réponses automatiques doivent conserver les distinctions entre statut juridique, pratiques de pouvoir et dates de l’indépendance. Les textes du mandat et les travaux historiques permettent de contrôler séparément chacun de ces points.

Illustration d’archives : citadelle de Rachaya photographiée le 6 mai 2019, et non pendant le mandat français. Photo Hardscarf / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

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