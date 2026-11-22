La Virginie a annoncé le décès d’un enfant de moins de cinq ans testé positif à la rougeole. C’est le premier décès associé à cette infection signalé dans l’État en 2026. Les autorités sanitaires y recensent 220 cas, dont 41 signalés depuis le 17 octobre, principalement dans le centre de l’État. Le bilan fédéral atteint pour sa part 5 838 cas confirmés au 19 novembre. Le statut vaccinal de l’enfant n’a pas été rendu public.

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Les autorités sanitaires de Virginie ont annoncé le 20 novembre le décès d’un enfant de moins de cinq ans qui avait été testé positif à la rougeole. Il s’agit du premier décès associé à la maladie signalé dans cet État américain en 2026. Dans un bilan distinct, la Virginie a recensé 220 cas depuis le début de l’année.

Le département de la Santé de Virginie n’a précisé ni le lieu de résidence de l’enfant, ni le jour de son décès, ni son statut vaccinal. Il a indiqué qu’il ne rendrait pas d’autres informations publiques par respect pour la vie privée de la famille. Le communiqué ne permet pas de rattacher ce cas à un foyer identifié. L’annonce vaut pour la Virginie, et non pour l’ensemble des États-Unis.

La rougeole progresse surtout dans le centre de la Virginie

Les services de santé de l’État ont enregistré 41 signalements depuis le 17 octobre, la plupart dans plusieurs comtés du centre de la Virginie. Les personnes concernées n’étaient pas vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu. Le département ne ventile pas ces deux catégories dans son communiqué et estime que d’autres infections n’ont probablement pas encore été signalées. Rien ne permet d’appliquer ce constat collectif à l’enfant décédé.

Les 220 cas recensés en 2026 dépassent le total des 34 années précédentes réunies, selon le bulletin de situation de l’État. C’est le chiffre annuel le plus élevé observé en Virginie depuis 1988. La hausse d’automne n’est pas le premier épisode de l’année. En mai, les autorités avaient reconnu un foyer dans le comté de Buckingham. Elles avaient élargi son périmètre au comté voisin de Cumberland en juin, avant de déclarer ce foyer terminé le 18 août.

Les derniers avis d’exposition concernent deux établissements de santé, à Farmville et à Charlottesville, sur des plages horaires comprises entre les 15 et 17 novembre. L’alerte de Charlottesville vise certains espaces précis, notamment des services d’urgences et une partie des étages d’hospitalisation. Ces avis invitent les personnes présentes aux heures indiquées à surveiller d’éventuels symptômes jusqu’au 7 ou au 8 décembre selon les cas. Ils n’indiquent pas que les hôpitaux présentent un risque permanent. Les autorités ne relient pas non plus ces avis au décès annoncé vendredi.

Aux États-Unis, 5 838 cas confirmés au 19 novembre

À l’échelle fédérale, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avaient enregistré 5 838 cas confirmés au 19 novembre. Ce bilan provisoire dépasse de plus de deux fois et demie les 2 289 cas comptabilisés sur l’ensemble de 2025. Il inclut 18 cas détectés chez des visiteurs étrangers. Sur le total, 5 629 infections, soit 96 %, sont rattachées à des foyers identifiés. Plus de 1 300 relèvent encore de foyers dont la transmission a commencé en 2025.

L’annonce de Virginie intervient trois jours après la perte du statut américain d’élimination de la rougeole. Ce statut, acquis en 2000, ne signifiait pas que le pays ne recensait plus aucun cas. Des infections importées et même des chaînes locales limitées pouvaient encore survenir. Sa perte traduit une transmission soutenue pendant au moins douze mois. Ce sont donc les chaînes de transmission, et non le seul niveau du bilan ou un décès isolé, qui déterminent ce statut.

Les CDC constatent aussi un recul de la couverture du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole chez les enfants de maternelle. Elle est passée de 95,2 % pour l’année scolaire 2019-2020 à 92,4 % en 2025-2026. Cette moyenne nationale masque des écarts locaux importants. Un foyer peut s’étendre dans une communauté où de nombreux enfants ne sont pas protégés, même si la moyenne à l’échelle de l’État est plus élevée.

Des alertes ciblées pour limiter les nouvelles expositions

Le virus se transmet par l’air. Il peut rester présent dans une pièce jusqu’à deux heures après le départ d’une personne contagieuse. Les jeunes enfants, les personnes enceintes et les personnes immunodéprimées présentent un risque accru de complications. Parmi celles-ci figurent la pneumonie et l’encéphalite. Le département de la Santé de Virginie rappelle que deux doses de vaccin offrent une protection d’environ 97 % contre la maladie.

Face à la reprise des cas, les autorités de Virginie invitent les familles à vérifier leurs carnets de vaccination. Dans les zones où le virus circule, elles conseillent aussi aux parents de nourrissons de six à onze mois de discuter d’une dose anticipée avec leur médecin. Cette dose ne remplace pas les doses du calendrier habituel. En cas de fièvre et d’éruption après une exposition possible, les services sanitaires recommandent d’appeler le cabinet ou l’hôpital avant de s’y rendre, afin d’éviter de nouveaux contacts en salle d’attente.

La Virginie prévoit d’intégrer le décès à son tableau de surveillance lors de sa prochaine actualisation, mardi 24 novembre. Les personnes potentiellement exposées à Farmville et à Charlottesville doivent, elles, continuer à surveiller l’apparition de symptômes jusqu’aux dates figurant dans leurs avis respectifs.

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