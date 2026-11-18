Nvidia confirme la vigueur des ventes liées à l’intelligence artificielle, mais prévoit des marges moins élevées. Inflation européenne, stocks pétroliers américains et résultats des distributeurs complètent le tableau. Au Liban, avoirs de la BDL, reconstruction et prêts immobiliers montrent pourquoi financements annoncés, liquidités disponibles et réalisations concrètes doivent rester distingués.

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Les résultats de Nvidia confirment la vigueur des dépenses consacrées à l’intelligence artificielle, sans effacer les interrogations sur les marges et le prix payé pour cette croissance. En Europe, les chiffres d’inflation rappellent que l’énergie continue de peser sur les économies. Au Liban, la question prend une forme différente : comment transformer des ressources comptables, des financements approuvés et des annonces de prêts en capacités de production et en logements effectivement disponibles ? Le dossier économique du 18 novembre rapproche ces développements sans confondre leurs calendriers ni leurs mécanismes.

Les observations boursières ci-dessous sont explicitement datées et ne constituent pas un bilan mondial de clôture. Les cours rapportés ne sont pas présentés comme du temps réel. Les observations européennes restent des relevés du matin : elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des clôtures. Les données américaines décrivent une séance encore ouverte ; les références asiatiques correspondent à des clôtures. Le rapport pétrolier américain publié à 15 h 30 UTC est distingué des cours observés auparavant.

Marchés mondiaux : des trajectoires moins uniformes qu’un mouvement de panique

En Asie, le Hang Seng clôture le 18 novembre autour de 23 294 points, en baisse de 0,91 %, tandis que le Nikkei termine à 59 024 points, en hausse de 0,28 %. Le Topix japonais recule de 0,42 %, à 3 824 points. Ces niveaux arrondis sont ceux du compte rendu de RTHK publié à 17 h 55 à Hong Kong, soit 9 h 55 UTC. Shanghai progresse de 0,09 % et Shenzhen de 0,2 %, selon cette même synthèse.

La divergence entre Nikkei et Topix est importante. Deux indices d’un même pays peuvent évoluer en sens contraire sans contradiction : ils ne regroupent pas exactement les mêmes entreprises et ne les pondèrent pas de la même manière. Elle invite à regarder les secteurs et les grandes capitalisations plutôt qu’à résumer la journée par une formule sur « la Bourse japonaise ». La comparaison internationale exige également de tenir compte des monnaies : une performance en monnaie locale ne correspond pas automatiquement au rendement d’un investisseur qui calcule son patrimoine en dollars.

En Europe, le point Reuters de 9 h 33 UTC situe le Stoxx 600 à 651,24 points, en hausse de 0,1 %. Les valeurs technologiques compensent alors le recul des minières. ASML et ASM gagnent environ 3 %, tandis que l’indice sectoriel des ressources de base perd 2,8 %. Ce relevé décrit le début de la séance, pas sa clôture. Legrand et Schneider Electric progressent également dans ce compte rendu, illustrant l’intérêt des investisseurs pour des fournisseurs d’équipements électriques, au-delà des seuls fabricants de processeurs.

À Wall Street, Reuters relève à l’ouverture, à 9 h 30 à New York, soit 14 h 30 UTC, un S&P 500 à 7 355,69 points, en hausse de 0,21 %, et un Nasdaq Composite à 24 486,175 points, en progression de 0,65 %. Le Dow Jones recule de 0,26 %, à 50 627,36 points. Ce sont des observations d’ouverture rapportées par l’agence, dont le délai de diffusion n’est pas garanti ici ; elles ne décrivent ni la totalité de la séance ni son issue. L’écart entre les trois indices montre surtout que le rebond technologique initial ne se transmet pas uniformément au marché.

Nvidia : des ventes puissantes, une marge future moins élevée

Les comptes de Nvidia ont bien été publiés le 17 novembre, après la séance américaine. Le trimestre fiscal clos le 25 octobre produit un chiffre d’affaires de 115,8 milliards de dollars, en hausse de 103 % sur un an, dont 107,6 milliards pour les centres de données. La marge brute comptable atteint 74,8 %. Pour le trimestre suivant, le groupe prévoit 130 milliards de dollars de recettes, à plus ou moins 3 %, et une marge brute comprise entre 71 % et 72 %. Cette période comporte une semaine supplémentaire ; l’hypothèse ne comprend pas de revenus liés aux équipements de calcul pour centres de données en Chine.

Selon Reuters, qui cite le consensus LSEG, la prévision de revenus se compare à une attente de 125,25 milliards. Elle la dépasse donc d’environ 3,8 %. Ce calcul porte sur une prévision centrale, pas sur un chiffre d’affaires déjà réalisé. Il ne faut pas non plus comparer mécaniquement les deux trimestres sans rappeler leur différence de durée.

La lecture économique comporte deux dimensions. Le volume d’activité indique la capacité du fournisseur à convertir la demande en ventes. La marge mesure la fraction du chiffre d’affaires conservée après le coût des produits vendus, avant les autres charges. Une croissance forte peut ainsi coexister avec une rentabilité unitaire moins élevée. Cela n’établit pas, à soi seul, une détérioration de la demande : coûts, gamme de produits et calendrier industriel peuvent modifier cette relation. La publication ne permet pas d’attribuer arbitrairement toute variation prévue à un seul facteur.

Pour les clients des semi-conducteurs, le test reste différent. Acheter un équipement crée une capacité de calcul, mais pas encore une recette équivalente. Il faut alimenter les machines, les raccorder, les utiliser et vendre un service. Le résultat d’un fabricant ne constitue donc pas une mesure directe de la rentabilité de toutes les applications d’IA. Il renseigne sur un étage de la chaîne de valeur, essentiel mais distinct de celui des entreprises qui cherchent à monétiser les usages.

Distribution américaine : le mot « ajusté » ne suffit pas

Target annonce le 18 novembre des ventes trimestrielles de 27,1 milliards de dollars, en hausse de 7,1 %. Les ventes comparables progressent de 5,6 %, dont 4,6 % dans les magasins et 9,8 % dans le numérique. Son bénéfice par action atteint 2,65 dollars, aussi bien en présentation comptable qu’ajustée. Mais ce montant comprend un bénéfice de 0,50 dollar par action lié à des remboursements de droits de douane IEEPA. Le groupe relève sa perspective annuelle de ventes à environ 6 % de croissance.

TJX, propriétaire notamment des enseignes T.J. Maxx et Marshalls, publie pour sa part 15,952 milliards de dollars de revenus, en hausse de 6 %, et une progression de 4 % de ses ventes comparables. Son bénéfice par action de 1,39 dollar devient 1,34 dollar après ajustement. Contrairement à Target, ce second chiffre exclut l’avantage net des remboursements douaniers. La marge avant impôt ajustée ressort à 12,5 %, en baisse de 0,2 point ; l’entreprise cite notamment le renchérissement du fret et du carburant dans la pression sur ses coûts.

Ces publications rendent concrète une difficulté fréquente de lecture des résultats. Un indicateur ajusté n’est pas une catégorie économique universelle : chaque société doit expliquer les éléments retirés ou conservés. Comparer directement deux bénéfices ajustés peut donner une impression trompeuse si l’un inclut une recette exceptionnelle et l’autre non. Il faut lire les rapprochements comptables, puis comparer des périmètres homogènes.

La hausse des ventes comparables constitue un autre indicateur, distinct de l’expansion du réseau. Elle limite l’effet des ouvertures et fermetures selon la définition propre à chaque groupe. Elle ne suffit toutefois pas à mesurer les volumes : un panier plus cher peut faire progresser les recettes sans augmentation identique du nombre de produits vendus. De même, les performances de deux distributeurs ne remplacent pas une statistique nationale de consommation. Elles éclairent des modèles commerciaux, des clientèles et des catégories de dépenses particulières.

Inflation européenne : le pétrole du jour n’est pas le prix du mois

Eurostat publie le 18 novembre une inflation annuelle d’octobre de 4 % dans la zone euro, après 3,8 % en septembre. L’énergie apporte 1,89 point à ce taux et les services 1,55 point. L’alimentation, l’alcool et le tabac contribuent pour 0,29 point, les biens industriels hors énergie pour 0,30 point. Les arrondis expliquent que ces composantes ne reconstituent pas exactement le total affiché.

Au Royaume-Uni, l’Office for National Statistics annonce un indice CPI en hausse de 3,6 % sur un an en octobre, après 3,5 %. L’indice CPIH, qui inclut les coûts du logement des propriétaires, atteint 3,7 %. Les transports, en particulier les carburants, constituent la principale contribution à l’accélération du taux annuel ; restaurants et hôtels jouent en sens inverse. Le CPI et le CPIH ne doivent pas être employés comme deux noms interchangeables d’une même mesure.

Ces chiffres décrivent les prix d’octobre. Un recul du pétrole pendant quelques heures le 18 novembre ne les invalide pas. Entre un cours du brut, les achats des raffineurs, les stocks de carburants et les prix payés par les ménages, plusieurs délais interviennent. L’évolution annuelle dépend aussi du niveau de comparaison douze mois auparavant. Une augmentation mensuelle modérée peut accélérer le taux annuel si les prix avaient moins progressé à la même période de l’année précédente.

Pour les entreprises, cette distinction change la préparation des budgets. Il faut séparer les prix déjà contractés, les achats renouvelés à court terme et les dépenses indexées. Une facture énergétique qui se stabilise ne ramène pas nécessairement le niveau des coûts à celui d’avant le choc. Quant aux services, les salaires, loyers et coûts administratifs peuvent transmettre les hausses avec un calendrier différent. La décision d’une banque centrale ne découle donc pas automatiquement d’un seul cours pétrolier ou d’une seule publication mensuelle.

Pétrole : les stocks américains apportent une information nouvelle

À 11 h 42 UTC, Reuters relevait le Brent à échéance janvier 2027 à 92,73 dollars le baril, en baisse de 0,4 %, et le WTI décembre 2026 à 85,06 dollars, en recul de 1,1 %. Il s’agit de contrats à terme et d’un point intrajournalier rapporté, pas de prix de livraison au Liban ni de cours de clôture. Surtout, cette observation précède le rapport officiel américain sur les stocks : on ne peut pas expliquer cette variation antérieure par un document encore non publié à cette heure.

À 10 h 30 sur la côte Est américaine, soit 15 h 30 UTC, l’Energy Information Administration publie ses données pour la semaine terminée le 13 novembre. Les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, augmentent de 3,4 millions de barils pour atteindre 417,8 millions. Ils restent environ 3 % sous leur moyenne saisonnière sur cinq ans. Les stocks d’essence progressent de 5,2 millions de barils et ceux de distillats de 1,6 million. Le taux d’utilisation des raffineries atteint 95,7 %.

Une hausse des stocks n’est pas synonyme, à elle seule, d’effondrement de la consommation. Les inventaires résultent d’entrées, de sorties et de transformations : production, importations, exportations et activité des raffineries interviennent simultanément. Le brut et les produits raffinés doivent être examinés séparément. Une raffinerie peut réduire ses achats de brut tout en écoulant des produits déjà fabriqués ; inversement, une hausse des cadences peut déplacer les volumes d’une catégorie à l’autre.

Cette publication officielle ne doit pas être confondue avec l’estimation privée de l’American Petroleum Institute diffusée auparavant. Des écarts entre les deux enquêtes sont possibles et ne justifient pas de mélanger leurs chiffres. Pour le lecteur, l’information utile consiste à savoir de quel organisme provient chaque série, quelle semaine elle couvre et si elle mesure un stock ou un débit. Un nombre de barils et un nombre de barils par jour ne répondent pas à la même question.

Graphique Libnanews, données EIA publiées le 18 novembre à 15 h 30 UTC. Échelle à partir de zéro.

Devises : une référence quotidienne, pas un devis de banque

La Banque centrale européenne publie pour le 18 novembre un taux de référence de 1,0968 dollar pour un euro. Les références correspondantes sont de 174,85 yens et de 0,83290 livre sterling par euro. La concertation entre banques centrales a normalement lieu vers 14 h 10 en Europe centrale, soit 13 h 10 UTC, avant une publication vers 16 heures, soit 15 heures UTC. La BCE précise que ces valeurs sont informatives et déconseille leur emploi comme prix de transaction.

À cette référence, une facture de 100 000 euros équivaut à 109 680 dollars avant frais. Ce calcul facilite une comparaison budgétaire ; il ne promet pas ce prix à l’importateur. Le taux effectivement obtenu dépend de l’intermédiaire, de l’heure, du montant et des commissions. Une entreprise peut également avoir acheté ses devises auparavant ou convenu d’un prix contractuel différent.

Pour le Liban, où de nombreux prix et paiements sont exprimés en dollars, la devise de facturation du fournisseur reste déterminante. Un produit acheté en euros n’a pas le même profil de risque qu’un produit acheté en dollars, même s’ils sont vendus dans le même magasin. Les revenus reçus de la diaspora introduisent une autre combinaison de monnaies. Il n’existe donc pas un effet unique du change favorable ou défavorable à tous les ménages et à toutes les entreprises.

Liban : les avoirs de la BDL ne constituent pas une réserve nette

Le bilan bimensuel de la Banque du Liban au 15 novembre porte ses avoirs de réserve en devises à environ 11,529 milliards de dollars, contre 11,465 milliards au 31 octobre. La progression calculée à partir des montants du fichier officiel atteint 64,12 millions. Les conversions utilisent le taux de 89 500 livres pour un dollar indiqué dans le document. Ces données ont été détaillées séparément par Libnanews ; leur intérêt dans ce dossier est leur périmètre, non une extrapolation de la hausse.

Le poste décrit un actif brut. Il ne mesure ni des réserves nettes après déduction des engagements, ni une somme librement disponible pour rembourser l’ensemble des déposants. L’or figure sur une ligne distincte. Sa valorisation baisse sur la quinzaine, ce qui ne prouve pas une vente de métal : une variation de prix peut modifier la valeur comptable sans mouvement physique correspondant. Le bilan ne permet pas davantage d’attribuer les 64,12 millions supplémentaires à une cause unique.

La conséquence pratique est qu’un indicateur de liquidité doit être rapproché des obligations auxquelles il répond. Une institution peut détenir des actifs importants et connaître une contrainte de paiement si leur échéance, leur monnaie ou leur disponibilité ne correspondent pas aux sommes exigibles. À l’inverse, une amélioration d’un poste d’actif peut être réelle sans résoudre toute la structure du passif. C’est cette articulation qui importe pour apprécier la capacité de financement, plutôt qu’un chiffre isolé présenté comme la fin de la crise.

Reconstruction : du prêt approuvé au chantier

Dans un entretien réalisé le 17 novembre et publié le 18 par AP, Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, juge trop lente la reconstruction au Liban. Le bureau de Nawaf Salam invoque les délais de ratification du prêt et la dégradation de la sécurité ; il annonce des projets de 70 millions de dollars à lancer avant la fin de l’année. Il s’agit d’un calendrier annoncé, non de travaux déjà achevés.

La documentation du Conseil du développement et de la reconstruction décrit LEAP comme un cadre extensible à un milliard de dollars, doté initialement de 250 millions de financement de la Banque mondiale. Le solde de 750 millions constitue un besoin de financement, pas une somme déjà disponible. Les premières composantes concernent notamment les gravats, l’accès routier et le rétablissement des services essentiels. La préparation des études et la réalisation des ouvrages sont distinguées dans le montage du projet.

Cette architecture explique pourquoi annoncer une enveloppe ne suffit pas à mesurer l’activité économique produite. Un projet doit être sélectionné, étudié, attribué puis exécuté. Les paiements suivent des conditions contractuelles et des étapes vérifiables. La sécurité du terrain, l’accès aux sites et la capacité des administrations à traiter les procédures déterminent la vitesse à laquelle un crédit approuvé devient une route utilisable ou un réseau d’eau réparé.

Pour les entreprises locales, le carnet d’opportunités dépend ainsi des appels d’offres effectivement ouverts et des modalités de paiement, pas seulement du plafond du programme. Pour les habitants, la bonne mesure est le service rétabli. Confondre ces deux horizons crée des attentes excessives : un financement peut être juridiquement acquis alors que les bénéfices concrets restent éloignés. L’enjeu n’est pas de choisir entre argent et institutions, mais d’assurer que les deux progressent ensemble.

Logement : des prêts identifiés, des financements supplémentaires encore discutés

Reçu le 18 novembre par Joseph Aoun, le président-directeur général de la Banque de l’habitat Antoine Habib annonce environ 100 millions de dollars de prêts au bénéfice de quelque 1 500 familles. Selon le compte rendu officiel de la présidence, il présente aussi un produit lancé le 9 novembre pour financer l’achat et l’installation de maisons préfabriquées : les montants vont de 20 000 à 100 000 dollars, avec une durée pouvant atteindre vingt ans.

Habib indique que le Fonds arabe pour le développement économique et social a transféré environ 115 millions de dollars sur une enveloppe de 165 millions. Il évoque des discussions avec d’autres fonds, sans annoncer de montant supplémentaire signé. Ces données sont celles du dirigeant rapportées par la présidence. Le délai de construction réduit qu’il met en avant relève de la présentation du produit, pas d’une garantie uniforme pour chaque terrain et chaque dossier.

Le mécanisme mérite attention parce qu’il relie une ressource longue à un besoin de logement. Mais un crédit ne supprime pas les autres conditions d’un projet : propriété et aptitude du terrain, autorisations, raccordements et capacité de remboursement restent des questions distinctes. La durée du prêt doit être rapprochée de la stabilité du revenu du ménage. Une mensualité abordable aujourd’hui ne suffit pas si les recettes futures sont incertaines ou exprimées dans une autre monnaie que la dette.

Il faut enfin distinguer le nombre de familles bénéficiaires du nombre de logements terminés. Un financement accordé peut précéder le chantier et ses décaissements. De même, une enveloppe transférée à une institution n’est pas automatiquement distribuée intégralement à ses clients. Ces étapes ne diminuent pas la portée du programme ; elles permettent de suivre son exécution sans transformer une annonce financière en résultat matériel déjà atteint.

Comprendre : résultat, trésorerie et capacité de financement

Le concept commun à plusieurs nouvelles du jour est la différence entre résultat comptable et trésorerie. Une entreprise peut enregistrer une vente avant d’être payée. Elle peut aussi recevoir un emprunt qui augmente son compte bancaire sans constituer un bénéfice. À l’inverse, acheter une machine consomme immédiatement de l’argent, tandis que son coût comptable peut être réparti sur plusieurs années. Ces décalages ne sont pas des anomalies : ils répondent à des objets de mesure différents.

Prenons une entreprise fictive qui vend pour 100 000 dollars à crédit et supporte 80 000 dollars de charges immédiatement payables. Son activité peut dégager un résultat positif, mais elle doit financer l’intervalle avant le règlement du client. Si ce paiement arrive tard, elle peut manquer de liquidités malgré une marge commerciale satisfaisante. Un prêt lui apporte une solution temporaire, tout en créant des intérêts et une obligation de remboursement. La qualité du client et la durée de paiement deviennent alors aussi importantes que la vente elle-même.

Le besoin en fonds de roulement décrit notamment cet argent immobilisé dans les stocks et les créances clients, après prise en compte des délais consentis par les fournisseurs. Il augmente souvent lorsqu’une entreprise développe rapidement son activité. La croissance peut donc consommer de la trésorerie avant d’en produire. C’est pourquoi l’analyse d’un fournisseur d’IA, d’un distributeur ou d’une entreprise de construction ne peut se limiter au taux de progression de ses ventes.

Appliquée aux nouvelles libanaises, cette distinction évite trois erreurs. Les actifs de la banque centrale ne sont pas assimilables à un bénéfice distribuable. Une enveloppe de reconstruction n’est pas un paiement déjà reçu par les entreprises. Un prêt immobilier accordé n’est pas encore une maison occupée. Le suivi pertinent consiste à relier chaque ressource à ses engagements, à son calendrier et au résultat concret attendu. Ce sont ces passages entre comptes, paiements et activité qui donnent aux chiffres économiques leur portée réelle.

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