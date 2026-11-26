Tokyo rebondit sans entraîner la majorité des valeurs du Nikkei. Paris progresse en séance et Wall Street ferme pour Thanksgiving. Deux contrats Brent cotés au même moment affichent quatre dollars d’écart. Le dossier explique ce que révèlent les données américaines, les propositions douanières et les prix du pétrole pour le Liban.

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Le Nikkei a repris 0,86 % jeudi 26 novembre et le CAC 40 progressait de 1,71 % à 14 h 49 à Paris. Wall Street est fermée pour Thanksgiving. Sur le pétrole, le Brent pour janvier valait, dans un même relevé matinal, quatre dollars de plus que celui de février. Le rebond boursier et cet écart entre contrats racontent deux choses différentes : l’appétit pour certaines actions peut repartir alors que les acheteurs de brut continuent de payer davantage pour une livraison rapprochée.

Tokyo rebondit, mais moins de la moitié des titres du Nikkei montent

Le Nikkei 225 a clôturé à 57 499,16 points jeudi, soit 487,54 points de plus que la veille (+0,86 %), selon le calculateur de l’indice. Le gain efface moins d’un tiers des 1 633 points perdus mercredi. L’indice a aussi fini près de 753 points sous son sommet de séance. Le rebond est mesurable, mais le niveau de clôture et le trajet parcouru entre le haut de la journée et la fermeture n’autorisent pas la même lecture que le seul signe positif devant la variation.

Le détail est plus instructif encore. Sur 225 sociétés, 110 ont progressé, 113 ont baissé et deux sont restées stables. La technologie a apporté 416,13 points à la variation et les communications 166,40 points. Ensemble, ces deux groupes ont contribué davantage que la hausse nette. La consommation en a retranché 88,77 points. Cela ne signifie pas que chaque entreprise technologique a gagné ni que les dépenses des ménages japonais ont diminué jeudi. Il s’agit de contributions boursières à un indice, pas d’une mesure de l’activité des secteurs.

Le Nikkei est pondéré par les prix ajustés des actions, et non par la capitalisation de chaque entreprise. Dans la répartition publiée jeudi, le fabricant d’équipements de test Advantest pesait 9,32 %, Tokyo Electron 6,92 % et SoftBank Group 4,07 %. À eux trois, ils comptaient pour plus d’un cinquième de l’indice. Dans cette configuration, une hausse concentrée peut faire monter le baromètre japonais alors qu’un peu plus de la moitié de ses valeurs reculent. Avant d’étendre cette lecture à toute l’Asie, il faut regarder la composition, la méthode de calcul et les grandes entreprises qui contribuent au mouvement sur chaque place.

Le test vaut pour la technologie en particulier. Les vendeurs de machines de gravure ou de test, les producteurs de mémoire et les entreprises qui achètent ces équipements ne touchent pas les mêmes revenus au même moment. Un regain d’intérêt pour les valeurs liées à l’IA peut faire monter un fabricant d’outils sans régler la rentabilité des exploitants de centres de données. À l’inverse, une baisse d’un fabricant américain ne mesure pas à elle seule les commandes japonaises. Les résultats à comparer sont les carnets de commandes, les capacités livrées et les marges, pas seulement le comportement commun d’une séance.

Paris en hausse en séance, aucune nouvelle clôture à New York

Euronext affichait un CAC 40 à 8 117,13 points à 14 h 49, heure de Paris (13 h 49 UTC), en hausse de 1,71 % sur la clôture de mercredi. Le SBF 120 progressait alors de 1,74 %, à 6 135,66 points, et le CAC Next 20 de 2,06 %, à 12 052,44 points. Ces relevés en séance ne sont pas la clôture européenne. La progression de trois indices ne démontre pas davantage que toutes leurs composantes avancent : ils se recoupent et n’appliquent pas les mêmes pondérations.

Le dernier point de comparaison américain reste celui du mercredi 25, à 16 heures à New York (21 heures UTC). Le S&P 500 avait perdu 0,25 %, à 7 182,78 points, et le Nasdaq Composite 0,62 %, à 23 585,80 points, selon le relevé de clôture compilé par Velocity Financial Brokers. Tous deux avaient réduit une partie importante de leurs pertes intrajournalières. Un indice qui termine en baisse après un fort redressement donne deux références différentes aux investisseurs étrangers : son résultat de clôture et son évolution depuis le creux. Selon l’heure de fermeture de leur propre place, une partie seulement du retournement se retrouve dans leurs cours de mercredi.

Le NYSE et le Nasdaq confirmant la fermeture de leur marché d’actions jeudi, un chiffre américain observé pendant Thanksgiving peut être un contrat à terme, une référence reprise de la veille ou un produit échangé dans un autre cadre. Le vendredi 27, les deux places annoncent la fermeture de leur séance ordinaire à 13 heures à New York, soit 18 heures UTC et 20 heures à Beyrouth. Ce n’est pas l’heure de clôture habituelle et les horaires des contrats ne sont pas identiques à ceux des actions.

Les contrats sur indices restent utiles pour observer à quel prix les opérateurs acceptent de négocier une exposition. Mais un contrat de décembre ne mesure pas le prix auquel ouvriront les centaines d’actions de l’indice. Il incorpore notamment le financement et les dividendes attendus jusqu’à son échéance. Un prix indiqué avec une hausse en pourcentage peut en outre être comparé au règlement précédent du même contrat, non à la clôture du S&P 500 au comptant. Mélanger les deux transforme la variation du produit dérivé en preuve d’une séance qui n’a pas eu lieu.

L’absence d’une partie des intervenants peut rendre l’exécution plus coûteuse si la profondeur du carnet diminue. Un ordre qui trouve facilement une contrepartie pendant une séance ordinaire peut traverser plusieurs niveaux de prix lorsqu’il y a moins d’offres. Sans statistiques de volume ou de profondeur pour le produit considéré, on ne peut toutefois pas attribuer une variation précise à la seule liquidité. La réouverture de vendredi fournira un nouveau prix au comptant ; les volumes et la dispersion des performances permettront de comparer ce prix aux signaux de jeudi.

États-Unis : un trimestre plus fort, puis une consommation presque stable en volume

Le Bureau d’analyse économique américain a relevé mercredi son estimation de la croissance réelle du troisième trimestre à 4,3 % en rythme annualisé, contre 3,4 % dans sa première évaluation et 2,2 % au deuxième trimestre. L’investissement et la consommation ont davantage contribué qu’estimé précédemment. La hausse des dépenses publiques a elle aussi soutenu l’activité, alors que la baisse des exportations l’a freinée. Les importations ont augmenté ; elles viennent en déduction dans l’identité du PIB pour ne pas compter comme production américaine les achats effectués à l’étranger.

Le taux de 4,3 % ne signifie pas que la production américaine a crû d’autant entre juin et septembre, ni qu’elle est supérieure de 4,3 % à celle de l’été 2025. L’annualisation prolonge sur quatre trimestres le rythme observé sur un seul, en composant la variation. Ce rythme représente environ 1,1 % de hausse d’un trimestre à l’autre. L’écart de méthode est important lorsqu’on rapproche ce chiffre d’un taux européen publié sans annualisation, ou d’un indice de prix donné sur douze mois.

Le même jour, le Bureau a publié des chiffres portant sur octobre, donc sur le début du trimestre suivant. Les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,3 % en dollars courants, mais ont légèrement reculé en volume, de moins de 0,1 %. L’indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 3,8 % sur douze mois. Hors alimentation et énergie, sa progression atteint aussi 0,3 % sur un mois et 3,3 % sur un an. Le revenu disponible réel a, lui, progressé de 0,5 % par rapport à septembre, et le taux d’épargne du mois ressort à 4,1 %.

Il n’y a donc pas de contradiction statistique à voir une révision positive du PIB et une consommation réelle pratiquement à l’arrêt le mois suivant. Les périodes et les agrégats diffèrent. Pour un distributeur, la question porte sur le nombre de produits ou de services effectivement achetés, et sur la part du chiffre d’affaires absorbée par les coûts. Pour un prêteur, elle porte aussi sur le revenu disponible, l’épargne et la capacité à honorer les échéances. Aucun de ces indicateurs, pris seul, ne décrit l’ensemble des clients ni ne prédit le résultat des ventes de fin novembre.

Pour la politique monétaire, le rapport d’octobre distingue ce qui vient des prix de ce qui vient du volume des achats. Le recul du volume ne fait pas disparaître la hausse des prix hors alimentation et énergie. Réciproquement, la révision du trimestre ne suffit pas pour conclure que l’activité a accéléré de nouveau en octobre. La décision de la Réserve fédérale dépend aussi de l’emploi, du crédit, des anticipations d’inflation et de données encore à venir. Aucun taux de marché observé un jour férié ne vaut décision de son comité.

Douane : la proposition américaine n’est pas le tarif déjà exigible

Le représentant américain au commerce a rendu publiques, le 25 novembre, ses conclusions sur les surcapacités manufacturières de quatorze économies. Le Mexique et la Norvège figuraient dans la liste des seize enquêtes ouvertes en mars, mais ne font pas partie des quatorze conclusions de mercredi. Pour l’Union européenne, Washington propose un dispositif articulé autour d’un taux de 15 %, tenant compte des droits de la nation la plus favorisée et des droits existants au titre de la section 301, avec des exemptions à examiner. Le délai pour transmettre des observations écrites est fixé au 5 janvier 2027 et les auditions doivent commencer le 25 janvier. Ce calendrier décrit une procédure, non une perception immédiate aux frontières.

Le chiffre mis en avant pour une zone ne donne pas le coût de dédouanement d’une commande. Il faut connaître le code tarifaire du produit, son origine douanière, la date d’entrée et les droits déjà applicables. Une entreprise qui assemble un appareil dans un pays à partir de pièces étrangères ne peut pas déterminer l’origine à partir du seul lieu d’expédition. Un contrat signé avant l’entrée en vigueur d’une mesure peut aussi répartir autrement le coût entre acheteur et fournisseur selon les clauses et les conditions de livraison. Un exportateur peut donc revoir ses devis et ses itinéraires avant qu’un droit supplémentaire n’apparaisse sur ses factures.

Pour les équipements de l’IA, les exemptions ou les catégories exactes importent davantage que la seule moyenne appliquée à un pays. Une carte, un serveur complet, une machine de test et un composant de refroidissement n’ont pas forcément le même traitement. Les décisions d’investissement prises pour déplacer un assemblage ou qualifier un second fournisseur prennent en outre plus de temps qu’un changement de cours en Bourse. On ne peut déduire de la séance de Tokyo ni le texte final des exemptions américaines ni une réorientation déjà accomplie de la production.

Devises : la BCE a fixé son repère à 1,0975 dollar pour un euro

La Banque centrale européenne publie pour jeudi un taux de référence de 1,0975 dollar pour un euro et de 174,79 yens pour un euro. Ces valeurs résultent de la concertation quotidienne des banques centrales autour de 14 h 10, heure d’Europe centrale, avec publication généralement vers 16 heures. Ce ne sont ni des cours exécutables, ni une clôture new-yorkaise. Au taux de référence, un engagement inchangé de 100 000 dollars correspond à environ 91 116 euros, avant frais. Le montant réellement payé dépend notamment du taux offert par l’intermédiaire et de la couverture de change déjà contractée.

Pour une entreprise qui a des factures en dollars et des recettes en euros, un billet vert plus cher gonfle le coût en euros des achats à quantité constante. Pour un exportateur européen payé en dollars et dont les salaires sont en euros, le sens mécanique est inverse à court terme. L’effet n’est immédiat ni dans tous les comptes ni dans tous les prix : des contrats à terme sur devises, une facturation dans la devise du client ou des recettes et achats réglés dans la même monnaie peuvent amortir le mouvement. Les comptes trimestriels distinguent parfois le change de conversion, qui modifie la présentation des résultats, du coût de change sur les transactions, qui touche les flux payés ou encaissés.

À Francfort, les informations sur un possible passage de relais entre Christine Lagarde et Pablo Hernández de Cos ne modifient pas le taux directeur par elles-mêmes. Le choix politique d’un successeur, sa nomination et la prochaine décision de politique monétaire sont trois étapes distinctes. Pour juger d’un changement de trajectoire sur l’euro, il faudra distinguer les nouveaux chiffres d’inflation et d’activité des annonces concernant les personnes. Le taux de référence de jeudi fournit une mesure datée, pas un verdict sur la présidence suivante.

Deux prix du Brent, un même relevé et deux échéances

Le relevé matinal de Velocity Financial Brokers plaçait le Brent pour janvier 2027 à 95,13 dollars le baril et le Brent pour février 2027 à 91,08 dollars vers 7 h 38 à Dubaï (3 h 38 UTC). Le WTI pour janvier était indiqué à 84,34 dollars le baril au même relevé. Il s’agit de cotations indicatives matinales, non des règlements de jeudi. L’écart de 4,05 dollars entre les deux premières valeurs porte sur le même brut de référence et deux échéances. L’écart entre les cours de janvier du Brent et du WTI compare au contraire deux références différentes, liées à des lieux de livraison, des qualités et des chaînes logistiques distincts.

La différence d’échéance explique pourquoi on peut lire un Brent à plus de 95 dollars et un autre près de 91 sans qu’un marché ait nécessairement perdu quatre dollars entre deux dépêches. L’interprétation change si l’on compare deux échéances au même moment, ou si l’on compare une échéance à elle-même sur deux jours. Dans le premier cas, on mesure une courbe ; dans le second, un mouvement du marché. À l’approche d’une expiration, une série synthétique peut rouler vers l’échéance suivante et enregistrer un saut apparent qui ne correspond pas à une variation du prix de chacun des contrats.

Le risque maritime, lui, doit être suivi navire par navire. Le centre britannique UKMTO a enregistré un signalement d’explosion près d’un pétrolier à l’ouest de Dubaï le 25 novembre, sans dégâts ni blessés signalés. Ce n’est pas le même incident qu’un impact rapporté près du détroit d’Ormuz. Un avis de sécurité n’est pas un relevé des volumes exportés : il informe sur un incident déclaré, pas sur l’ensemble des chargements de la journée. Pour estimer l’effet durable sur les prix, il faut observer les volumes effectivement chargés, les primes d’assurance, les coûts du fret et la disponibilité des itinéraires de remplacement. Les analyses de marché qui rapprochent ces risques du mouvement du baril ne permettent pas d’en attribuer précisément chaque dollar à un incident.

L’or appelle la même discipline de lecture. Le relevé matinal du courtier situait le cours au comptant à 3 581,29 dollars l’once troy vers 3 h 48 UTC. Le contrat COMEX de décembre avait été réglé à 3 535,80 dollars mercredi, un autre instrument et un autre moment. Une comparaison valable demande soit deux observations du comptant à des heures précisées, soit deux règlements du même contrat. Elle ne peut pas mesurer un rebond à partir de l’écart brut entre ces deux nombres. La rémunération des placements en dollars, la variation du billet vert et le besoin de liquidités peuvent pousser le métal dans des directions différentes au cours d’une même séance.

Le concept du jour : payer plus cher pour être livré plus tôt

Lorsque le contrat proche vaut davantage que le contrat suivant, on dit que la courbe est en backwardation. Dans le relevé de jeudi, l’acheteur qui voulait une exposition au Brent de janvier payait 4,05 dollars de plus par baril que pour février. L’écart peut refléter la valeur d’un stock disponible rapidement : un raffineur qui doit alimenter ses installations ne peut pas toujours décaler de quatre semaines le remplacement d’une cargaison. L’assurance, le crédit ou la difficulté de trouver un autre navire peuvent rendre l’attente plus coûteuse que le différentiel de prix affiché.

Cette structure ne garantit pas que le pétrole sera effectivement moins cher en février. Le contrat à terme est le prix auquel des opérateurs peuvent échanger un risque aujourd’hui. Les stocks, les livraisons et la demande de couverture pourront changer avant l’échéance. La situation inverse, le contango, désigne un prix plus élevé pour livraison éloignée ; elle peut notamment correspondre à des coûts de financement et de stockage couverts par l’écart entre échéances. Aucune des deux formes ne constitue une prévision certaine du prix au comptant futur.

Pour un négociant, la décision d’utiliser un stock dépend en pratique du coût de la cuve, de la qualité disponible, du financement et de la valeur d’une livraison garantie au bon endroit. Pour un fonds qui maintient une exposition via des contrats, le remplacement régulier du contrat proche engendre un résultat distinct de la seule variation de la matière première. Les deux peuvent parler de Brent et avoir des résultats opposés : l’un doit acheminer ou remplacer un produit physique, l’autre compare des positions financières et le coût de leur renouvellement.

Au Liban, la variation du brut ne se retrouve pas immédiatement à la pompe

Pour le Liban, qui importe ses produits pétroliers, le prix d’un brut de référence sert de signal, pas de grille tarifaire. Une cargaison de gazole ou d’essence raffinée comporte déjà un écart par rapport au brut. S’y ajoutent notamment les coûts d’expédition et d’assurance, la date de fixation du prix, les frais de distribution et le taux de change pertinent pour les règlements ou la conversion. Une hausse concentrée sur le contrat de janvier peut donc affecter plus vite la commande d’un importateur qui doit acheter maintenant que celle d’un distributeur qui vend sur des stocks déjà payés.

Les générateurs privés offrent un autre exemple. Leur charge dépend non seulement du prix du combustible livré mais aussi des heures pendant lesquelles ils tournent et de leur rendement. L’effet sur la dépense du ménage ne se lit pas dans un seul cours mondial : le nombre de kilowattheures appelés, l’installation du compteur et le tarif applicable sont des informations distinctes. Une hausse du pétrole et une hausse de la facture ne peuvent être mises sur la même ligne sans préciser la période et les conditions de facturation.

Les trois dates à retenir donnent chacune une information différente. Vendredi 27 novembre, la séance raccourcie à New York donnera un nouveau prix des actions au comptant. Le 23 décembre, le Bureau d’analyse économique prévoit la prochaine publication mensuelle sur les revenus et dépenses des ménages. Le 5 janvier se termine le dépôt d’observations écrites dans la procédure commerciale américaine annoncée mercredi. Pour les livraisons de carburant, le signal immédiat restera l’écart entre échéances comparables, à rapprocher des coûts du fret et des prix des produits effectivement achetés.

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