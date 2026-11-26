À Aammiq et à Anjar, des observations remontent aux années 1960 et 1970. Des vidéos puis un piège photographique ont documenté la présence de la loutre d’Eurasie, sans permettre de chiffrer sa population au Liban.

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À Aammiq et à Anjar, des observations remontent aux années 1960 et 1970. Des vidéos puis un piège photographique ont documenté la présence de la loutre d’Eurasie, sans permettre de chiffrer sa population au Liban.

Au milieu des années 2000, des restaurateurs d’Anjar ont montré à des naturalistes des vidéos tournées près de leurs bassins à truites. On y voyait des loutres adultes venir y chercher leur nourriture. Pour les propriétaires, c’étaient des poissons perdus. Pour la Société pour la protection de la nature au Liban (SPNL), qui étudiait alors les zones humides d’Anjar et de Kfar Zabad, ces images documentaient un mammifère que les chercheurs avaient rarement l’occasion d’observer.

Des marais d’Aammiq aux bassins d’Anjar

Dans une étude parue en 2019, les chercheurs de la SPNL font remonter à 1967 un signalement de loutre d’Eurasie (Lutra lutra) dans les marais d’Aammiq, dans la Békaa occidentale. L’un des auteurs, Ghassan Ramadan-Jaradi, relate ses propres observations entre 1970 et 1972, lorsqu’il baguait des oiseaux à Aammiq et à Anjar. Il a vu la loutre dans les deux secteurs. En 2013, un piège photographique en a enregistré une près d’un bassin du secteur d’Anjar et de Kfar Zabad.

Ces observations ne dessinent pas une carte continue de sa présence. En 1971, les marais d’Aammiq et le cours d’eau qui les alimente étaient à sec en été. Les naturalistes ont envisagé que les loutres aient gagné des zones encore en eau en empruntant le Litani et ses affluents. Les deux zones humides sont reliées au même réseau hydrographique, mais aucun animal suivi individuellement ne permettait de confirmer ce trajet.

Une loutre filmée ne représente pas toute une population

Les prospections de 2014 et 2015 ont retrouvé des loutres à Anjar sans relever d’indices à Aammiq. Ce contraste donne une information sur les sites visités à ces dates. Il ne dit pas si la loutre avait quitté durablement Aammiq ni combien d’animaux vivaient dans la vallée. Plusieurs empreintes peuvent appartenir au même individu ; à l’inverse, l’animal peut circuler sur une berge sans passer devant l’appareil.

Une étude publiée dans Environmental Conservation, qui a combiné des relevés de terrain et des pièges photographiques dans 17 réserves naturelles libanaises, arrive à un constat comparable à une autre échelle : la loutre fait partie des mammifères détectés dans peu de sites. Ce travail documente des présences, pas un effectif national ni une tendance démographique. Le volet de terrain complète les photographies en recherchant le long d’itinéraires définis des traces que l’animal laisse après son passage.

Protéger les berges, sans ignorer les pisciculteurs

À Anjar et Kfar Zabad, la SPNL a travaillé avec les municipalités et les habitants dans le cadre du hima, un mode de protection fondé sur la gestion locale. Le plan visait notamment à mieux connaître les déplacements de la loutre et à réduire les conflits autour des poissons. Il associait la protection des berges à la gestion de l’eau de source et des mares. Dans la Békaa, une loutre peut chasser dans un bassin aménagé, mais celui-ci ne remplace pas les berges où elle peut s’abriter et circuler.

Les vidéos des restaurateurs et les observations des naturalistes établissent donc bien la présence de la loutre d’Eurasie au Liban. Pour savoir si elle utilise encore régulièrement les deux zones humides et si elle s’y reproduit, il faudrait des relevés répétés et comparables à Aammiq, Anjar et Kfar Zabad. Les études disponibles ne donnent pas ce suivi pour l’ensemble du bassin.

Couverture : Bouke ten Cate / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photo prise en Hongrie, recadrée et titrée par Libnanews.

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