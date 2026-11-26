Mort à Damas à 80 ans, l’ancien député syrien avait animé le printemps de Damas, connu la prison et contribué à la formation de la Coalition nationale.

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Riad Seif, industriel du textile devenu député puis figure de la dissidence syrienne, est mort à Damas le 25 novembre à l’âge de 80 ans. Son parcours relie trois moments de l’opposition syrienne : les forums du printemps de Damas, la Déclaration de Damas et la formation de la Coalition nationale à Doha.

Des ateliers de confection au Parlement

Né à Damas en 1946, Seif a fait carrière dans l’industrie de l’habillement avant d’entrer en politique. Élu député indépendant en 1994 puis en 1998, il s’est notamment intéressé aux conditions dans lesquelles étaient attribués les contrats publics et les concessions de téléphonie mobile. Dans une étude économique publiée durant son premier mandat, il a lié l’investissement à la possibilité de disposer d’une justice indépendante. Sa position était alors celle d’un élu qui contestait des décisions économiques de l’exécutif à partir de l’intérieur de l’institution.

Après la mort de Hafez el-Assad en 2000, il a accueilli chez lui un forum consacré au pluralisme et aux libertés publiques. Ces réunions s’inscrivaient dans le printemps de Damas, une période de débats vite interrompue par des arrestations. Amnesty International a documenté son renvoi devant la justice en 2001. Seif a été condamné à cinq ans de prison après avoir contesté le monopole politique du parti Baas et annoncé son intention de former un autre parti. La ville de Weimar lui a décerné son prix des droits humains en 2003 alors qu’il était emprisonné.

Du débat public à l’organisation de l’opposition

Après sa première sortie de prison, Seif a poursuivi son engagement autour de la Déclaration de Damas, qui regroupait des courants d’opposition favorables à un changement démocratique. Il a de nouveau été incarcéré à la fin des années 2000. En mai 2011, le commissaire allemand aux droits humains a confirmé son arrestation dans le contexte de la répression des manifestations et l’a présenté comme l’un des cofondateurs du mouvement de la Déclaration de Damas.

À Doha, en novembre 2012, plusieurs composantes de l’opposition ont constitué la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syriennes. Seif a contribué à sa formation et en a été l’un des vice-présidents, puis l’a présidée en 2017. Le passage de forums tenus à Damas à une coalition formée à l’étranger traduit un changement politique majeur : alors que les premiers proposaient d’ouvrir un espace de débat en Syrie, la seconde cherchait à représenter des forces opposées au régime en pleine guerre.

Revenu à Damas après la chute du régime de Bachar el-Assad, il y a vu paraître ses mémoires en novembre 2026. Sa trajectoire est documentée par les archives de ses procès, les déclarations contemporaines sur ses arrestations et les actes de la coalition. Ces pièces établissent ce qu’il a fait et les conséquences qu’il a subies, au-delà des hommages qui ont suivi l’annonce de sa mort.

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