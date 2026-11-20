Mayr-Melnhof Karton prévoit une perte nette de 270 à 340 millions d’euros en 2026. Le papetier autrichien distingue la dépréciation comptable de ses actifs et la hausse des coûts de l’énergie. La cession de la majorité de son activité d’emballage à KPS reste une opération distincte, soumise aux autorisations requises.

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Le papetier autrichien Mayr-Melnhof Karton prévoit une perte nette de 270 à 340 millions d’euros pour 2026. Dans une communication du 19 novembre, le groupe distingue la dépréciation comptable de sa branche carton et papier de la hausse de ses dépenses d’énergie. La cession annoncée de la majorité de son activité d’emballage reste une opération séparée.

Le groupe, qui avait dégagé un bénéfice net de 77 millions d’euros en 2025, anticipe pour 2026 une dépréciation comprise entre 250 et 300 millions d’euros. L’évaluation, menée selon les normes IFRS, couvre des équipements et d’autres immobilisations corporelles, ainsi que des écarts d’acquisition dans la division carton et papier. MM Group l’explique principalement par une révision à la baisse des flux de trésorerie futurs attendus.

Une charge comptable et des coûts d’exploitation distincts

La dépréciation réduit la valeur des actifs inscrite dans les comptes. En elle-même, elle ne correspond pas à un décaissement de 250 à 300 millions d’euros. Elle pèse toutefois sur le résultat net que le groupe prévoit de publier pour l’exercice.

MM Group exclut cette charge de son EBITDA ajusté, un indicateur de performance avant intérêts, impôts et amortissements. Il attend néanmoins un EBITDA ajusté de 300 à 320 millions d’euros en 2026, contre 395 millions en 2025 sur une base pro forma hors activité TANN, selon la présentation du groupe. L’entreprise attribue l’essentiel de ce recul à la hausse des coûts de l’énergie dans le carton et le papier. La perte nette et l’EBITDA ajusté ne mesurent donc pas les mêmes effets, et les chiffres 2026 restent des prévisions.

L’emballage fait l’objet d’une cession séparée

Le 9 novembre, soit dix jours avant cette communication financière, MM Group avait annoncé un accord de cession de son activité d’emballage à une nouvelle société contrôlée par KPS Capital Partners. À la réalisation, KPS détiendrait 70 % de cette société et MM Group 30 %. Le périmètre comprend les emballages alimentaires et haut de gamme, hors Iran et Tunisie, ainsi que les emballages pour l’industrie pharmaceutique et la santé. Le carton et le papier resteraient au cœur de l’activité de MM Group. Un accord d’approvisionnement à long terme doit relier les deux activités après la cession.

Les 2,4 milliards d’euros annoncés représentent la valeur d’entreprise retenue pour l’activité d’emballage, pas la somme que MM Group prévoit d’encaisser. Une fois pris en compte son investissement estimé de 400 millions pour conserver une participation, le vendeur prévoit d’encaisser de 1,8 à 1,9 milliard, sous réserve notamment des impôts, des ajustements du prix et du calendrier. L’opération reste soumise aux autorisations requises. Pour les activités françaises concernées, elle est aussi soumise à la consultation des représentants du personnel.

Photo d’archives : site de Mayr-Melnhof à Frohnleiten, en Autriche, photographié le 8 septembre 2019. Le communiqué ne précise pas si ce site fait partie des actifs dépréciés. Griebi 01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photographie entière redimensionnée et mise en page Libnanews sous la même licence.

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