Fiona est morte le 19 novembre au zoo de Cincinnati après avoir ingéré un chapeau, selon l’établissement. Née prématurément en 2017, elle avait survécu grâce à des soins intensifs. Sa survie avait mobilisé des spécialistes de la nutrition animale et le public avait suivi sa croissance bien au-delà de Cincinnati.

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Fiona, hippopotame de Cincinnati, est morte le 19 novembre à l’âge de neuf ans. Elle était devenue célèbre après sa naissance prématurée au zoo de Cincinnati, dans l’Ohio. L’établissement attribue son décès aux complications survenues après l’ingestion d’un chapeau arrivé accidentellement dans son habitat.

Fiona, hippopotame de Cincinnati : les derniers soins

Dans son communiqué du 19 novembre, le Cincinnati Zoo & Botanical Garden explique que ses vétérinaires ont multiplié les tentatives pour faire progresser l’objet hors du système digestif de l’animal. Les soins de soutien apportés le jour du décès n’ont pas permis de la sauver.

L’établissement indique que le chapeau s’est retrouvé dans l’enclos par accident. Son communiqué ne détaille pas les circonstances.

Le directeur Dave Jenike fait état du choc ressenti par les équipes, qui n’anticipaient pas cette issue. L’établissement demande également de laisser de l’espace aux soigneurs et aux vétérinaires mobilisés auprès de Fiona. Elle aurait atteint dix ans en janvier prochain.

Une naissance six semaines avant terme

Fiona était née le 24 janvier 2017, avec six semaines d’avance sur le terme attendu. Elle pesait alors 29 livres, soit environ 13,2 kilogrammes. Trop faible pour se tenir debout et téter sa mère Bibi, elle avait immédiatement nécessité des soins intensifs.

Le communiqué diffusé au moment du choix de son nom décrivait une présence des soigneurs jour et nuit. L’équipe devait l’aider à s’alimenter, à marcher puis à nager. Les premiers soins se déroulaient à proximité de ses parents afin qu’ils puissent continuer à s’entendre et à se sentir.

Le zoo publiait régulièrement des nouvelles de sa santé sur son site et ses réseaux sociaux. Cette naissance fragile, puis les étapes de sa croissance, avaient fait de l’hippopotame une figure suivie bien au-delà de Cincinnati.

Un sauvetage initial documenté par les scientifiques

Son histoire avait aussi mobilisé des spécialistes de la nutrition animale. Dans un récit consacré à ses premiers mois, le Smithsonian décrit la coopération entre les équipes de Cincinnati et celles du National Zoo, à Washington. Il fallait élaborer une alimentation adaptée à un hippopotame prématuré incapable de téter normalement.

Les chercheurs avaient analysé un échantillon de lait de Bibi pour guider la préparation d’un substitut. Le travail portait sur l’équilibre entre eau, protéines, matières grasses et sucres, avec une difficulté particulière : les besoins d’un animal né prématurément étaient mal connus. Cette intervention concernait son sauvetage en 2017, pas les soins de novembre 2026.

En janvier 2020, pour son troisième anniversaire, le zoo rappelait aussi l’aide ponctuelle reçue de Cincinnati Children’s pendant cette période critique. Neuf ans après sa naissance, c’est cette trajectoire que l’établissement évoque en annonçant sa mort, sans publier de compte rendu vétérinaire détaillé dans son communiqué.

Photo d’archives : Fiona au premier plan, avec sa mère Bibi, au zoo de Cincinnati, le 27 mai 2018. DarthBotto, détail recadré par Marcus Cyron / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews sous la même licence ; version photographique Commons conservée entière. Cette image ne représente pas les soins de novembre 2026.

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