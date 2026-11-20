Deux abris ont ouvert à Cocoa et à Melbourne après les inondations du 19 novembre dans le comté de Brevard, en Floride. Les écoles publiques restent fermées vendredi. Le fleuve St. Johns a dépassé son précédent record près de Cocoa, tandis que la veille météorologique se poursuit dans le centre-est.

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Après les inondations en Floride du jeudi 19 novembre, le comté de Brevard a ouvert deux abris sur la côte atlantique. Les écoles publiques y restent fermées vendredi. À l’ouest de Cocoa, le fleuve St. Johns a dépassé son précédent record à la station locale, tandis que le service météorologique maintient une veille sur une grande partie du centre-est de l’État.

Des routes étaient déjà fermées jeudi après-midi dans le centre du comté de Brevard. Dans son bulletin de 14 h 38, heure locale, le bureau de Melbourne du National Weather Service faisait état de 6 à 11 pouces de pluie, soit environ 150 à 280 mm, dans le secteur visé par une alerte qui englobait notamment Melbourne, Cocoa et Titusville. Cette estimation issue du radar et de pluviomètres automatiques ne correspond pas à un cumul uniforme dans le comté.

Après les inondations en Floride, deux abris dans le comté

Dans son point publié jeudi à 19 h, le comté a confirmé l’ouverture du Walter Butler Community Center, au 4201 N Cocoa Blvd à Cocoa, et d’un abri de la Croix-Rouge au Joseph N. Davis Community Center, au 2547 Bruce D. Buggs Street à Melbourne. Les deux accueillent le grand public, les personnes ayant des besoins médicaux particuliers et les familles qui souhaitent venir avec leurs animaux de compagnie. Le comté donne le 2-1-1 pour les renseignements.

Les écoles publiques de Brevard, fermées jeudi, le restent vendredi 20 novembre. La fermeture des bureaux du comté, des bibliothèques et des décharges annoncée jeudi concernait en revanche cette journée. Le comté demande aux automobilistes de ne pas franchir une chaussée sous l’eau, même en l’absence de barrière.

Un record à l’ouest de Cocoa, pas une mesure de l’eau dans les rues

Dans son bulletin de 18 h 54 jeudi, le NWS indique que le St. Johns atteignait 18,36 pieds à 18 h 15 à la station située à l’ouest de Cocoa, soit environ 5,60 mètres selon le repère de la station. Le précédent record y était de 17,55 pieds. Le niveau de 18,6 pieds attendu vendredi soir reste une prévision. Ces chiffres mesurent le fleuve à une station donnée, non la profondeur de l’eau dans les rues.

Les pluies des semaines précédentes avaient déjà provoqué des débordements sur le St. Johns. Les nouvelles averses risquent d’aggraver cette crue, qui évolue sur plusieurs jours. Les inondations soudaines liées aux fortes pluies suivent un calendrier différent : le bureau de Melbourne maintient une veille jusqu’à 19 h, heure locale, vendredi dans les secteurs désignés du centre-est, notamment à Brevard et dans les comtés voisins de Volusia, Orange et Indian River. Le périmètre ne couvre pas l’ensemble de la Floride.

Photo d’archives : le Melbourne Causeway à Melbourne, Floride, le 9 novembre 2012. Cette image ne montre pas les inondations de novembre 2026. Brandon Berger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photographie entière redimensionnée et mise en page Libnanews sous la même licence.

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