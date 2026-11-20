La grève maritime du 25 novembre modifie plusieurs traversées en Grèce. Minoan Lines maintient deux départs de nuit entre Le Pirée et Héraklion via Milos. Aegina Ferries suspend ses départs du Pirée, et les rotations entre Patras et Ithaque via Sami sont annulées. Voici les horaires et les trajets concernés.

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En Grèce, plusieurs traversées sont modifiées ou annulées mercredi 25 novembre à la suite d’un appel à la grève des marins. Minoan Lines maintient deux départs en soirée entre Le Pirée et Héraklion via Milos. Aegina Ferries suspend ses départs du Pirée, tandis que les traversées entre Patras et Ithaque via Sami sont annulées dans les deux sens.

Les compagnies n’appliquent pas le même programme. Les syndicats de marins PEMEN et Stefenson ont appelé à un arrêt de 24 heures, de 0 h 01 à minuit le mercredi 25 novembre. Ils réclament notamment une hausse de 12 % des salaires et des indemnités, ainsi qu’une convention collective commune à toutes les catégories de navires. Les avis publiés par les transporteurs précisent les traversées concernées. Ils ne signifient pas que tous les ferries grecs seront à quai.

Le Pirée, Milos et Héraklion : deux traversées de nuit

Dans son avis publié le 19 novembre, Minoan Lines annonce un départ du Kydon Palace du Pirée à 23 h le mercredi 25. Le ferry doit arriver à Milos à 3 h, en repartir à 3 h 20 et atteindre Héraklion à 8 h le jeudi 26.

Dans l’autre sens, le Knossos Palace est annoncé au départ d’Héraklion à 21 h le mercredi 25. Arrivée prévue à Milos à 1 h 40, départ à 2 h et arrivée au Pirée à 6 h 30 le jeudi 26. Les heures sont locales. Pour monter à Milos, il faut donc vérifier son billet pour la nuit du mercredi au jeudi, et non pour la journée du 25.

Égine et mer Ionienne : les annulations confirmées

Aegina Ferries annonce la suspension de ses départs du Pirée vers Égine le 25 novembre. Son avis ne précise pas le sort des départs d’Égine ni de ceux des autres compagnies. Dans l’ouest du pays, Levante Ferries indique que les traversées Ithaque–Sami–Patras et Patras–Sami–Ithaque du transporteur Ionissos Ferris III ne seront pas assurées ce mercredi. Sami se trouve sur l’île de Céphalonie. Cet avis ne concerne pas les autres lignes de son réseau.

Avant de se rendre au port, Minoan Lines invite les voyageurs à se renseigner auprès de leur agence ou de ses bureaux portuaires. Pour un aller-retour ou une correspondance, vérifiez chaque traversée séparément : un horaire modifié sur le billet aller ne dit rien du retour.

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