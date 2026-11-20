La coalition allemande veut réduire la taxe sur l’électricité des ménages en 2027. La commission du budget doit encore intégrer la mesure aux textes, qui prévoient un financement sur un an. Berlin prépare aussi un plafonnement distinct des prix des carburants, limité à trois mois, sans montant annoncé au litre.

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La coalition allemande veut ramener la taxe sur l’électricité des ménages de 2,05 à 0,10 centime d’euro par kilowattheure en 2027. La commission du budget du Bundestag doit encore intégrer la mesure aux textes. Le gouvernement prépare séparément un plafonnement temporaire des prix des carburants, dont les montants ne sont pas annoncés.

Le compromis trouvé le 18 novembre à la chancellerie doit encore franchir l’étape parlementaire. Le lendemain, la présidente par intérim de la commission du budget, Lisa Paus, a annoncé une séance spéciale pour inscrire la baisse de la taxe dans le projet de budget. Le Bundestag prévoit d’examiner le budget fédéral 2027 du 24 au 27 novembre. L’annonce politique ne modifie donc pas encore les tarifs appliqués aux consommateurs.

Une économie sur la taxe, pas sur toute la facture

Le projet prévoit d’appliquer le nouveau taux du 1er janvier au 31 décembre 2027 aux ménages, ainsi qu’à de nombreuses entreprises qui ne bénéficiaient pas jusqu’ici d’un taux réduit. Pour les ménages, 0,10 centime par kilowattheure équivaut à 1 euro par mégawattheure, le minimum européen pour l’usage non professionnel. La différence avec le taux actuel, soit 1,95 centime par kilowattheure, concerne uniquement cette taxe. Pour une consommation annuelle de 3 000 kWh, elle représente 58,50 euros sur cette composante, toutes choses égales par ailleurs. Ce calcul ne prédit pas l’évolution de la facture totale, qui dépend aussi du contrat et des autres composantes du prix.

Le chancelier Friedrich Merz évalue à 5 milliards d’euros l’allégement supplémentaire pour les consommateurs d’électricité en Allemagne. Cette estimation globale n’est pas réservée aux ménages et ne correspond pas à un versement par foyer. Pour financer la mesure en 2027, la coalition entend mobiliser des crédits qui ne seraient pas utilisés pour le soutien aux énergies renouvelables. Ces crédits relèvent du budget fédéral, et non du compte qui sert aux versements des aides aux énergies renouvelables, a précisé le ministère de l’Économie. Une prolongation supposerait de trouver un financement dans le budget 2028.

Carburants : un plafond variable prévu pour trois mois

L’accord prévoit aussi de limiter les prix à la pompe pour prévenir des majorations abusives. Le gouvernement annonce une formule fondée sur les cours internationaux, des dérogations régionales possibles et une obligation de préserver l’approvisionnement. Il ne s’agit donc pas d’un prix uniforme et fixe dans toutes les stations.

Le ministère de l’Économie a précisé que la loi devait créer la base juridique du dispositif, puis qu’un règlement devait l’activer pour trois mois. Berlin vise une activation au 1er janvier 2027, mais aucun montant au litre ne figure dans l’annonce. Cette mesure est distincte de la baisse de la taxe sur l’électricité : elle n’a ni le même calendrier ni la même durée.

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