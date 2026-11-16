Bons du Trésor : aucune émission en 2025

Aucun nouveau bon du Trésor n’a été émis en 2025, selon le rapport annuel de la Banque du Liban. Des échéances ont pourtant continué d’être réglées, pour 23 472 milliards de livres de principal arrivé à maturité, en plus des coupons. L’absence d’émission ne signifie donc ni disparition de la dette ni arrêt du service des titres existants. Les bons du Trésor libanais apparaissent dans le rapport à côté d’autres instruments financiers, notamment les certificats de dépôt de la banque centrale. Cette proximité peut prêter à confusion. Les titres n’ont pas le même émetteur et ne représentent pas le même engagement. Le bilan de 2025 permet de séparer les nouvelles opérations, les encours hérités et les paiements effectivement mentionnés.

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Aucun nouveau bon du Trésor n’a été émis en 2025, selon le rapport annuel de la Banque du Liban. Des échéances ont pourtant continué d’être réglées, pour 23 472 milliards de livres de principal arrivé à maturité, en plus des coupons. L’absence d’émission ne signifie donc ni disparition de la dette ni arrêt du service des titres existants.

Les bons du Trésor libanais apparaissent dans le rapport à côté d’autres instruments financiers, notamment les certificats de dépôt de la banque centrale. Cette proximité peut prêter à confusion. Les titres n’ont pas le même émetteur et ne représentent pas le même engagement. Le bilan de 2025 permet de séparer les nouvelles opérations, les encours hérités et les paiements effectivement mentionnés.

Bons du Trésor libanais : une année sans nouvelle émission

La BDL rattache l’absence de nouvelles émissions à une décision du ministère des Finances. Elle précise avoir continué à régler les coupons et les obligations arrivant à échéance. Le montant de 23 472 milliards de livres concerne les maturités. Le passage ne donne pas un total séparé des intérêts versés.

Il ne faut donc pas annoncer que le service complet de ces titres aurait coûté exactement cette somme. Le remboursement du principal et le versement des intérêts sont deux opérations distinctes. Le premier éteint une partie d’une créance existante. Le second rémunère le financement selon les conditions du titre.

Une émission nouvelle apporte un financement en créant un engagement. Une échéance rembourse un engagement antérieur. Les deux peuvent exister séparément. Le rapport décrit précisément une année sans nouvelle émission de bons, mais avec la poursuite de paiements sur le portefeuille existant.

Les titres de la banque centrale forment un autre ensemble

La BDL indique également n’avoir émis aucun certificat de dépôt à long terme, en livres ou en devises, pendant 2025. Elle a néanmoins continué à en payer les coupons et les échéances. Les émissions de certificats à court terme en livres avaient été arrêtées le 6 avril 2024, selon le même document.

Ces certificats constituent des instruments de la banque centrale. Ils ne doivent pas être confondus avec les bons émis pour le Trésor. Leur présence au bilan répond à un autre lien financier, même si banques, institutions publiques et BDL interviennent dans des circuits étroitement liés.

La valeur nominale des certificats en livres passe de 34 066 milliards à la fin de 2024 à 31 593 milliards à la fin de 2025. La diminution atteint 2 473 milliards, soit environ 7,3 %. Ce mouvement mesure la variation d’un encours nominal entre deux dates. Il ne fournit pas, à lui seul, le montant de tous les décaissements de l’année.

Instruments en livres à la BDL Fin 2024 Fin 2025 Variation calculée Certificats de dépôt, valeur nominale 34 066 milliards 31 593 milliards −2 473 milliards, soit −7,3 % Dépôts à terme 15 496 milliards 16 883 milliards +1 387 milliards, soit +9,0 %

Les dépôts à terme suivent donc une trajectoire différente des certificats. Cette hausse montre pourquoi l’arrêt des émissions d’un instrument ne suffit pas à décrire toutes les opérations de la banque centrale. Elle ne permet cependant pas de conclure que chaque certificat remboursé a été replacé en dépôt à terme. Le rapport ne fournit pas un suivi individuel de ces mouvements.

Un encours n’est pas une dépense annuelle

Un stock de titres décrit ce qui reste inscrit à une date donnée. Un paiement décrit un mouvement pendant une période. Comparer directement les 31 593 milliards de certificats à fin décembre aux 23 472 milliards de maturités de bons du Trésor mélangerait à la fois des instruments, des émetteurs et des mesures différents.

De même, un montant exprimé en livres ne peut pas être additionné à un montant en dollars sans méthode de conversion explicite. Une conversion comptable ne prouverait pas qu’un paiement a été effectué dans la devise obtenue par le calcul. Le rapport conserve ici les montants nominaux en monnaie nationale.

Le document précise que les taux des certificats de dépôt et des dépôts à terme à la BDL sont restés stables en 2025. Il ne donne pas dans ce passage leur échéancier détaillé. Ce constat ne doit pas être étendu aux taux de tous les prêts et de tous les dépôts proposés par les banques commerciales.

Ce que ce bilan ne dit pas du financement public

Le rapport établit l’absence d’émission de bons du Trésor en 2025. Il ne démontre pas, par cette seule information, l’absence de tout autre financement, engagement ou arriéré public. Une lecture complète des finances de l’État exige les recettes, les dépenses, la trésorerie et les autres obligations sur la même période.

Il ne faut pas davantage assimiler les paiements de bons en livres au règlement de tous les titres souverains en devises. Chaque catégorie doit être examinée séparément. Une opération exécutée sur un instrument ne permet pas de conclure au traitement des autres créanciers.

Pour apprécier la poursuite de cette politique, les données de 2026 devront préciser les nouvelles émissions éventuelles, les maturités remboursées et les encours restants. Le constat de 2025 est plus limité, mais solide : les émissions se sont interrompues sur les instruments cités, tandis que la gestion des engagements antérieurs et des dépôts à terme s’est poursuivie.

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