Deux rédactions ont vérifié l’origine d’une archive Messenger de 2013 et rapproché le compte émetteur de Jordan Bardella. Son avocat maintient le démenti.

9

Lire l'article Stop

En direct Cet article fait partie du direct : EN DIRECT. Présidentielle française 2027 Voir le directVoir cette entree

Des messages privés de 2013 attribués à Jordan Bardella font l’objet de nouvelles vérifications publiées jeudi 26 novembre. Mediapart et Le Monde disent avoir retrouvé les échanges dans une archive fournie par Meta à l’un des interlocuteurs et extraite en présence d’un commissaire de justice. Le président du Rassemblement national maintient son démenti par l’intermédiaire de son avocat.

Une archive Messenger, pas seulement des captures d’écran

Les deux rédactions disent avoir assisté, le 19 novembre, à l’extraction de l’archive du compte du correspondant de l’époque. Celui-ci s’est identifié et connecté devant le commissaire de justice. Les messages figurent, selon le compte rendu de la vérification, dans les données téléchargées depuis le service de Meta. Le constat porte sur la façon dont l’archive a été obtenue. Ce n’est ni une décision de justice ni une déclaration publique de Meta sur l’identité de la personne qui a tapé chaque message.

Pour attribuer les propos, Le Monde dit avoir rapproché le compte émetteur d’autres éléments, dont une adresse électronique associée à des activités politiques de Jordan Bardella et des références biographiques et chronologiques cohérentes avec ses déclarations publiques. Les deux rédactions ont travaillé sur la même conversation : leur enquête commune ne constitue pas deux archives distinctes.

Des propos sur les banques et un démenti maintenu

Les passages publiés mêlent des prises de position sur Israël à une théorie de contrôle du système bancaire attribué aux Juifs ou aux « sionistes ». C’est cette représentation d’un pouvoir financier collectif et caché, et non la critique de la politique israélienne en soi, qui est antisémite. Les échanges remontent à 2013, lorsque Jordan Bardella militait au Front national, devenu depuis le Rassemblement national.

Les premiers extraits avaient été rendus publics le 28 septembre. Jordan Bardella en avait contesté l’authenticité. Dans sa réponse aux nouvelles questions, son avocat, Pascal-Pierre Garbarini, continue de nier que son client soit l’auteur des propos. Les publications de jeudi ajoutent donc des éléments vérifiables sur la provenance des messages et l’attribution du compte, mais elles n’ont pas conduit la défense à changer de position.

Jordan Bardella en dédicace à Paris, 4 décembre 2024. Photo d’archive : ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews