Mohammad el-Hout a présenté à Joseph Aoun un calendrier de huit avions d’ici l’été. La MEA a reçu le premier ; aucune date transatlantique n’a été annoncée à Baabda.

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La Middle East Airlines a reçu son premier Airbus A321XLR le 17 novembre. Lors d’un entretien avec le président Joseph Aoun le 25 novembre, son directeur général, Mohammad el-Hout, a indiqué que cet appareil était le premier d’un ensemble de huit avions attendus avant l’été. La présidence a évoqué des appareils capables d’atteindre l’Amérique du Nord, mais n’a donné ni date de lancement ni fréquence pour un vol direct vers les États-Unis ou le Canada.

Un appareil livré, sept encore attendus selon la MEA

La livraison du 17 novembre est confirmée par Airbus et par l’Organisation arabe des transporteurs aériens. L’A321XLR reçu est le premier de cinq exemplaires de ce modèle commandés par la compagnie, selon cette dernière organisation. Les huit appareils dont Mohammad el-Hout a parlé à Baabda correspondent au calendrier d’arrivée présenté au président, et non à huit A321XLR. Le compte rendu de la présidence ne détaille pas les dates de remise appareil par appareil.

Joseph Aoun a salué le travail de la compagnie et de ses équipes. Mohammad el-Hout lui a également fait état de nombreuses réservations vers Beyrouth pour la période des fêtes. Le compte rendu ne chiffre toutefois ni le nombre de sièges vendus, ni les fréquences supplémentaires. La livraison d’un avion peut donner plus de latitude à la compagnie pour organiser ses rotations ; elle ne permet pas de calculer le nombre de billets supplémentaires sur une ligne donnée.

Une nouvelle flotte n’est pas un programme de vols

Le monocouloir livré en novembre allonge la distance que la MEA peut couvrir avec un appareil de la famille A320. Airbus indique un rayon d’action maximal de 4 700 milles nautiques pour l’A321XLR. Ce chiffre ne constitue pas une garantie commerciale sur n’importe quelle route. La charge embarquée, les vents, la trajectoire et les réserves de carburant modifient les conditions d’exploitation. En pratique, l’appareil peut aussi servir à ouvrir ou à renforcer des liaisons qui ne nécessitent pas un gros-porteur.

Pour les voyageurs entre le Liban et l’Amérique du Nord, le compte rendu de Baabda ne change donc pas les réservations disponibles à lui seul. Les éléments décisifs seront l’autorisation de la desserte envisagée, les horaires annoncés par la compagnie et la mise en vente des billets. Pour l’instant, le fait nouveau est la réception du premier appareil et le calendrier de flotte présenté au président le 25 novembre.

Photo d’archive : un Airbus A321neo de la MEA à Heathrow, le 15 octobre 2020. Ce n’est pas l’A321XLR livré le 17 novembre 2026. Anna Zvereva / Wikimedia Commons, image redimensionnée, CC BY-SA 2.0.

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