La presse libanaise suit les discussions sur l’après-FINUL, les travaux de Qlayaat, la contestation fiscale des banques et les décisions de la justice militaire dans l’affaire de Bcharré.

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La presse libanaise suit la préparation de l’après-FINUL, sans mandat de remplacement adopté. Elle revient aussi sur le calendrier de Qlayaat, la contestation fiscale des banques, la grève des transports et la procédure militaire dans l’affaire de Bcharré.

Photo d’archive : le contingent français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. © Libnanews.

À la une : trois calendriers différents pour le Sud-Liban

An Nahar et An Nahar International du 26 novembre décrivent une piste française pour organiser le retrait de la FINUL sans rupture immédiate sur le terrain. Al Liwaa et Asharq Al Awsat du 26 novembre examinent la possibilité de maintenir une présence internationale sous une autre forme. Al Akhbar et Al Binaa du 26 novembre insistent sur les conditions posées par le Hezbollah et sur l’articulation entre le cadre de cessez-le-feu et les résolutions des Nations unies. Les textes traitent en réalité de trois échéances distinctes : la fin du mandat en cours au 31 décembre, le calendrier de retrait de la force et les décisions qui pourraient concerner une mission différente. Les consultations françaises ne constituent pas une résolution adoptée. Le calendrier de l’armée libanaise et celui d’un éventuel dispositif international ne se déduisent pas du seul départ des Casques bleus.

Al Quds Al Arabi du 26 novembre distingue bombardements, démolitions et terrassements dans les comptes rendus du Sud. Ad Diyar du 26 novembre attire l’attention sur les effets des attaques sur les civils et sur l’accès aux soins. Un même incident repris par plusieurs titres n’est pas un incident supplémentaire. Les articles ne permettent pas non plus de généraliser à tous les villages les difficultés observées dans l’un d’entre eux. Les questions encore ouvertes portent sur l’accès aux localités, la protection des services civils et la répartition des tâches entre autorités libanaises et éventuels partenaires internationaux.

Politique locale : le désaccord sur les armes et la pression des secteurs professionnels

Al Joumhouria et Nidaa Al Watan du 26 novembre mettent en avant les divisions sur le désarmement du Hezbollah et la capacité de l’État à faire appliquer ses décisions. Ad Diyar du 26 novembre s’interroge sur la persistance d’un conflit politique sans affrontement intérieur ouvert. Al Binaa du 26 novembre présente le récit du Hezbollah sur le dossier des armes et sur les garanties qu’il dit attendre. Ces divergences relèvent en partie des choix éditoriaux. Une déclaration de parti n’établit ni l’intention de l’État ni celle de ses adversaires, et les scénarios de confrontation demeurent des hypothèses.

Le mouvement du transport routier du 25 novembre a également occupé Ad Diyar, Al Akhbar et Al Araby Al Jadeed du 26 novembre. Al Akhbar rapporte la perspective d’une nouvelle échéance le mercredi suivant. Il faut distinguer la mobilisation observée, le préavis syndical et la fermeture effective d’un axe. Le dossier oppose aussi deux niveaux de décision : les engagements que les syndicats disent avoir obtenus et les mesures effectivement prises par l’administration. Les journaux ne démontrent pas que toutes les demandes du secteur ont fait l’objet d’une décision exécutoire.

Citations et discours : sécurité, concurrence et protection des femmes

Ad Diyar du 26 novembre rapporte l’appel de Joseph Aoun à lutter contre les manipulations de prix et à établir une concurrence loyale. Un discours sur les prix ne suffit pas à constater davantage de contrôles : l’angle vérifiable est celui des instruments dont disposent les administrations et des suites données à leurs constats. Le même numéro reprend l’engagement de la ministre Haneen Sayed en faveur de chances plus équitables pour les femmes et les prises de parole sur la sécurité intérieure. La revue ne transforme pas ces engagements en dispositifs déjà financés ou applicables.

Al Akhbar, Al Binaa et An Nahar du 26 novembre accordent une place importante aux déclarations de Naïm Kassem. Le secrétaire général du Hezbollah rejette une force internationale qui s’écarterait, selon lui, du cadre de la résolution 1701. Dans Nidaa Al Watan du 26 novembre, une réaction officielle est rapportée en regard de ses critiques contre Joseph Aoun. L’opposition entre les deux discours est le fait établi par leur publication. Elle ne démontre pas qu’un texte aurait déjà défini les pouvoirs ou le commandement d’une future force.

Diplomatie : retour de Paris dans les discussions et visite belge

Al Joumhouria du 26 novembre met en avant les échanges entre Marco Rubio et le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan sur le Liban et le désarmement du Hezbollah. An Nahar et Al Akhbar du 26 novembre s’attachent au travail diplomatique français pour l’après-FINUL. Le premier insiste sur la préparation d’un projet ; le second interroge le partage du rôle politique avec Washington. Le compte rendu d’un échange bilatéral n’établit pas qu’un accord a été conclu au Conseil de sécurité. Les éléments qu’Al Akhbar présente comme tirés d’un compte rendu de réunion américaine ne doivent pas être lus comme un document officiel publié par Washington.

Al Akhbar du 26 novembre évoque aussi le déplacement annoncé du roi des Belges et ses étapes libanaises. Il est utile de distinguer l’annonce générale du voyage au Liban et en Jordanie, l’itinéraire détaillé et les rencontres effectivement confirmées. Les informations sur une éventuelle étape dans le Sud ou sur un passage au port n’ont pas la même portée qu’une annonce officielle de la visite.

Politique internationale : Gaza, la mer Rouge et le contentieux irakien

Al Araby Al Jadeed et Al Quds Al Arabi du 26 novembre traitent Gaza à la fois comme un dossier militaire et comme une crise qui touche les services civils. Le premier élargit sa couverture à la colonisation en Cisjordanie et à la situation de plusieurs localités. Le second accorde une place aux victimes palestiniennes et aux répercussions de la guerre sur la vie quotidienne. Les bilans ponctuels doivent être rattachés à un lieu, une date et une autorité qui les établit. Les récits de restrictions d’accès à l’eau et aux soins ne s’épuisent pas dans le décompte des frappes.

Au Yémen, Al Araby Al Jadeed, Al Binaa et Asharq Al Awsat du 26 novembre suivent l’escalade entre Riyad et les Houthis, mais privilégient des éclairages différents : situation des villes yéménites, portée régionale du conflit et affrontement entre protagonistes. Al Akhbar et les deux An Nahar du 26 novembre replacent Ormuz dans la confrontation entre Washington et Téhéran. Les versions militaires ne permettent pas à elles seules d’établir un bilan maritime indépendant. La situation du trafic et les annonces des parties sont deux sujets séparés.

An Nahar, Al Liwaa et Al Akhbar du 26 novembre suivent les nouvelles tensions entre Bagdad et Erbil. Ils lient différemment contrôle des recettes pétrolières, compétences constitutionnelles et lutte contre les circuits non déclarés. Un acte judiciaire portant sur des mesures précises ne règle pas l’ensemble du partage des compétences entre le pouvoir fédéral et la région du Kurdistan. Dans Al Araby Al Jadeed du 26 novembre, la mort de l’opposant syrien Riad Seif ouvre un dossier distinct sur l’histoire de la dissidence et de l’organisation de l’opposition syrienne.

Économie : dépenses annoncées, contrats attribués et effets mesurables

An Nahar du 26 novembre oppose, à Qlayaat, l’avancement du terminal à l’état de la piste et de l’aire de stationnement. Le président de l’aviation civile, Mohammad Aziz, y fait état de fonds non reçus pour les travaux relevant de son autorité. Le financement prévu et le versement des fonds sont deux faits différents. L’appel d’offres pour les travaux ne prouve ni qu’un contrat a été signé ni qu’un chantier a commencé. La date du 14 décembre, que le député Assaad Dergham dit avoir été réaffirmée par Nawaf Salam, relève encore d’un calendrier annoncé. Le dossier doit être jugé à partir des travaux, de la certification, de l’exploitant et d’une programmation vérifiable de vols.

Nidaa Al Watan et Al Akhbar du 26 novembre rapportent la fermeture des banques du mercredi et leur contestation du traitement fiscal. Al Akhbar précise que les guichets ont fermé sans arrêt de tous les traitements internes et relie le conflit à l’imposition des titres souverains en devises. Les revendications des établissements sur l’impôt ne se confondent pas avec celles des salariés ni avec les droits des déposants. Dans An Nahar du 26 novembre, Yassine Jaber évoque un coût de 1,1 milliard de dollars pour une hausse des rémunérations publiques. Ce montant annoncé doit être séparé des hypothèses de recettes et des arbitrages encore nécessaires. Al Liwaa du 26 novembre revient sur les résultats de la réforme des marchés publics. L’utilisation du portail par les administrations ne mesure pas, à elle seule, la concurrence entre soumissionnaires, le coût final des contrats ou les délais d’exécution.

Al Sharq du 26 novembre revient sur les échanges libanais avec une délégation liée au secteur électrique d’Abou Dhabi. L’expertise présentée n’équivaut pas à un contrat d’investissement ni à un tarif accepté. Al Liwaa du 26 novembre signale également des modifications de vols de la MEA vers Riyad et Dammam. Pour un service aux voyageurs, les numéros et dates des vols doivent être repris de l’avis de la compagnie, pas déduits du titre. Al Sharq du 26 novembre donne aussi place aux démarches du ministère des Finances auprès du FMI, notamment à l’évaluation douanière, et au débat autour de la commission de l’indice des prix. Ses articles sur le port de Beyrouth suivent les bateaux et le fret : un recul sur ces séries peut coexister avec une hausse du nombre total de conteneurs, si les transbordements progressent. Il faut donc comparer des séries de même nature. Sur le commerce international, Al Araby Al Jadeed et Al Joumhouria du 26 novembre couvrent les nouvelles annonces tarifaires américaines. Pour les importateurs et les exportateurs, le point à vérifier est le texte applicable : produits concernés, date d’effet, exclusions et cumul éventuel avec d’autres droits.

Justice : trois dossiers à ne pas confondre

An Nahar, Ad Diyar, Al Liwaa et Nidaa Al Watan du 26 novembre suivent l’enquête portant sur les cinq hommes arrêtés dans les hauteurs de Bcharré et sur trois autres personnes recherchées. Les actes rapportés ne sont pas de même nature : mandats rendus après audition d’un côté, avis de recherche et d’arrestation de l’autre. La comparaison d’écritures demandée par l’instruction doit encore servir à établir l’origine de documents. Le fait qu’un document ait été saisi et la preuve que telle personne l’a rédigé sont deux choses distinctes. Les décisions rapportées ne constituent pas une condamnation.

Ad Diyar du 26 novembre consacre également un traitement au dossier des explosifs saisis à Al-Qaa. Il ne doit pas être confondu avec l’enquête de Bcharré ni avec d’autres saisies antérieures. An Nahar du 26 novembre donne la parole à des proches de détenus de Roumieh et évoque le bâtiment B. Une demande d’amnistie, une mesure envisagée et une libération exécutée n’ont pas le même statut. Le périmètre des infractions et des détenus concernés ne peut être établi à partir de la seule réaction des familles.

Société : du dépistage aux services publics, qui a accès à quoi ?

Al Akhbar du 26 novembre ouvre un dossier sur le risque de diabète parmi les adultes au Liban. La proportion avancée porte sur un risque et ne doit pas être transformée en taux de diabète diagnostiqué. Le quotidien cite notamment l’étude PREDICT, auprès de 10 448 participants, dont 25,8 % présentaient des valeurs correspondant au prédiabète selon les critères rapportés. Le chiffre avancé pour l’ensemble des adultes ne doit pas être confondu avec celui de l’échantillon. La méthode de recrutement et le mode de calcul de l’estimation nationale restent à vérifier dans l’étude originale. Al Joumhouria du 26 novembre examine les limites des examens faits à domicile. Les catégories de tests et les motifs de contrôle médical diffèrent ; un résultat domestique ne valide pas à lui seul un diagnostic.

Al Sharq du 26 novembre rapporte les discussions de Paul Morcos sur l’encadrement des créateurs de contenu. La première version décrite prévoit notamment un registre professionnel, des règles pour les annonces commerciales et des dispositions sur les mineurs, la vie privée et la propriété intellectuelle. Le ministre annonce une consultation juridique avant un éventuel passage en Conseil des ministres. Les critères d’inscription, les responsabilités et les recours sont les éléments à examiner dans le texte définitif. Rien ne permet d’assimiler la prise de parole à une obligation entrée en vigueur. Al Araby Al Jadeed du 26 novembre aborde la mise en œuvre au Maroc de la protection contre les violences faites aux femmes et s’intéresse aux victimes de l’apartheid de genre en Afghanistan. Dans ces dossiers, le texte applicable, l’accès à une protection et les moyens de mise en œuvre doivent être traités séparément.

Culture : les films libanais, la scène du Monnot et les mémoires de Beyrouth

Al Akhbar du 26 novembre présente la programmation du Metropolis autour du cinéma libanais, de la mémoire de la guerre, de l’identité et des libertés. Le cycle signalé se poursuit jusqu’au 29 novembre. Le cycle réunit sept longs et cinq courts métrages. Le même numéro traite de la sortie en salles du film satirique de Mohammad Dayekh, où une famille se retrouve sous le même toit pendant la guerre. Il annonce séparément au théâtre Monnot, du 3 au 13 décembre à 20 h 30, une comédie policière interactive mise en scène par Bob Makrazel : les spectateurs sont invités à résoudre le mystère d’un salon de coiffure. Pour l’agenda, chaque séance doit être rattachée à son horaire et à la programmation officielle du lieu. Les dates du cycle ne signifient pas qu’un même film ou spectacle est donné chaque jour.

An Nahar du 26 novembre s’intéresse aux échanges musicaux entre Arménie et Liban, revient sur la place de Ziad Rahbani dans la mémoire de Beyrouth et rend hommage à Antoine Douaihy. Il faut dissocier l’actualité de l’hommage, la biographie et le commentaire critique. Al Araby Al Jadeed du 26 novembre ouvre trois autres pistes : la présence des cinémas arabes dans la course aux Oscars, la circulation de l’art palestinien et la traduction. Une sélection nationale, l’éligibilité au concours et une nomination à l’Oscar sont des étapes différentes.

Ad Diyar et Nidaa Al Watan du 26 novembre reviennent sur la mort de Georges Khodr et sur sa place dans l’Église et le débat libanais. Les lectures de son héritage varient selon les auteurs. Pour un article autonome, la matière la plus solide serait de partir d’écrits et d’interventions datés, plutôt que de reprendre des qualificatifs de nécrologie.

Sport : le Liban face au Japon et la procédure autour de la CAN

La couverture sportive libanaise doit distinguer l’avant-match, le résultat et l’analyse. Le Liban reçoit le Japon à Zouk Mikaël : le match annoncé à 21 h, heure de Beyrouth, et sa diffusion sur LB2 constituent les informations pratiques. La Chine est un rendez-vous distinct. Le papier de préparation peut confronter les rythmes de jeu et les chiffres de transition, sans déduire d’un seul indicateur une prévision du résultat.

Al Araby Al Jadeed du 26 novembre revient sur la procédure autour de la Coupe d’Afrique des nations et la position marocaine sur le titre. Le résultat sur le terrain, la décision de l’instance disciplinaire et le recours sportif ne doivent pas être résumés par une même formule. Le quotidien suit aussi la santé de Jannik Sinner, la politique des clubs et les commémorations autour de Diego Maradona. Al Joumhouria du 26 novembre privilégie le football européen, notamment le profil de Jude Bellingham ; Nidaa Al Watan du 26 novembre aborde le moment où les grands sportifs décident de quitter la compétition. Ce dernier sujet relève d’une chronique, non d’une annonce de retrait. Al Liwaa du 26 novembre suit aussi les résultats libanais en basket de clubs et la présence du Liban parmi les quatre derniers en volley-ball de plage asiatique ; les deux compétitions n’ont pas le même calendrier que les qualifications de la sélection nationale.

Technologie : des agents logiciels aux stations spatiales

An Nahar et An Nahar International du 26 novembre décrivent l’extension du travail confié aux outils d’intelligence artificielle, de la rédaction du code à sa vérification. Al Quds Al Arabi du 26 novembre relate une procédure pénale américaine concernant Huawei et ses relations commerciales avec l’Iran. La portée du dossier doit être lue dans le jugement lui-même : une décision visant une entreprise n’établit pas une interdiction mondiale. Les titres d’An Nahar évoquent également des travaux sur la réidentification de personnes derrière des pseudonymes. Une expérience sur un groupe choisi ne mesure pas la fréquence de cette réidentification dans la population générale. Pour le Liban, l’angle le plus utile porte sur les protections des personnes qui s’expriment sous pseudonyme et sur la responsabilité de ceux qui utilisent ces outils. Les études doivent être lues avec leurs taux d’erreurs et leurs limites.

Al Joumhouria du 26 novembre réserve une place aux usages destinés au grand public. Al Araby Al Jadeed du 26 novembre relie le secteur des semi-conducteurs à la rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine. An Nahar International du 26 novembre rapporte le vol habité chinois Shenzhou et la participation pakistanaise. Dans ces dossiers, les annonces industrielles, les règles applicables, les décisions de justice et les opérations effectivement réalisées ne sont pas des preuves interchangeables.

Personnalités : la circulation des images et la construction des portraits

Dans sa dernière page, An Nahar du 26 novembre revient sur Miss Univers, le parcours de la gagnante et les candidates arabes. An Nahar International du 26 novembre reprend le sujet avec des éléments de portrait. Le résultat officiel reste la référence pour distinguer la gagnante, les finalistes et les prix annexes ; la revue ne retient pas de classement contradictoire avec le palmarès. Al Akhbar du 26 novembre publie par ailleurs une évocation de la satire politique bahreïnienne et de son espace de diffusion. Ce sujet de mémoire culturelle ne doit pas être traité comme une nouvelle déclaration du militant cité.

Al Araby Al Jadeed du 26 novembre situe les hommages à Maradona à Naples et en Argentine. Le rapprochement tient à la manière dont deux villes entretiennent le souvenir d’une même personnalité. Pour un sujet libanais, les dossiers sur Georges Khodr, Antoine Douaihy et Ziad Rahbani appellent trois traitements distincts : corpus d’écrits, parcours littéraire et transmission musicale. Le simple portrait commémoratif ne donne pas à lui seul un sujet neuf.

Dans les autres pages : du Soudan aux sciences

Soudan et Ukraine. Asharq Al Awsat du 26 novembre rapporte une position de Khartoum sur une médiation éthiopienne. Al Quds Al Arabi du 26 novembre suit séparément des frappes dans le Nil Bleu et des coupures d’électricité dans plusieurs régions ukrainiennes. Une position diplomatique ne suffit pas à décrire la situation humanitaire ; les victimes et interruptions de service doivent être documentées auprès des organismes compétents sur chaque terrain.

Israël et les négociations en cours. Asharq Al Awsat et Al Binaa du 26 novembre abordent la formation d’un gouvernement autour de Gadi Eisenkot et le débat autour d’une coalition plus large. Les positions des groupes et les échéances annoncées ne valent ni majorité confirmée ni composition arrêtée. Al Araby Al Jadeed du 26 novembre traite parallèlement des relations sino-américaines, de contacts diplomatiques concernant la Libye et de l’évolution du dossier kurde en Turquie. Ces sujets ne découlent pas du dossier libanais.

Commerce et prix. Al Araby Al Jadeed du 26 novembre examine des dossiers distincts : le phosphate tunisien, la demande industrielle égyptienne, l’écart entre cours officiel et marché parallèle en Libye et les débats européens sur l’origine des produits. Asharq Al Awsat du 26 novembre suit des projets industriels du Golfe à l’étranger. Les chiffres d’investissement annoncés, les montants engagés et les mises en service doivent être traités séparément.

Société, sciences et création. Al Quds Al Arabi du 26 novembre rend compte du débat sur les obligations de protection des femmes, des services et de l’emploi à l’UNRWA, de textes littéraires et de la recherche japonaise sur l’eau lunaire. Ad Diyar et Al Quds Al Arabi du 26 novembre abordent aussi les risques liés à El Niño. La prévision d’une anomalie océanique ne constitue pas, à elle seule, une prévision de ses effets au Liban. Asharq Al Awsat du 26 novembre traite du futur musée de Londres et du cinéma à Doha ; Al Araby Al Jadeed du 26 novembre s’intéresse aussi à un café de la médina de Tunis et à la façon dont les lecteurs découvrent les livres.

Éditions consultées. Ad Diyar (8 pages), Al Araby Al Jadeed (17), Al Akhbar (9), Al Binaa (6), Al Joumhouria (9), Al Liwaa (8), Al Quds Al Arabi (20), Asharq Al Awsat (24), Al Sharq (16), An Nahar International (16), An Nahar (16) et Nidaa Al Watan (9). Les rubriques d’opinion éclairent les désaccords ; elles ne sont pas traitées comme des sources indépendantes lorsqu’elles reprennent les mêmes faits.

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