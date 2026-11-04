Midterms : les crues entravent le vote à Rock Point

À Rock Point, dans la nation navajo, les inondations compliquent l’accès aux bureaux de vote pendant les midterms. Une responsable locale décrit des habitants isolés qui cherchent encore à rejoindre les urnes mardi après-midi. L’Arizona rappelle que les électeurs inscrits dans le comté d’Apache peuvent utiliser un autre centre de vote du comté, mais les routes restent un obstacle. Une offre communautaire de transport est relayée par les autorités. Aucun bilan définitif des personnes empêchées de voter n’est établi dans les informations disponibles.

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Point du 4 novembre 2026 à 0 h 32 UTC, soit 2 h 32 à Beyrouth et 17 h 32 mardi en Arizona. Les inondations compliquent l’accès au vote à Rock Point, dans la nation navajo, alors que les midterms se poursuivent dans l’Ouest américain. Des routes endommagées et des habitations isolées empêchent des habitants de rejoindre facilement les bureaux, selon les témoignages recueillis mardi après-midi. Aucun bilan définitif des personnes qui n’auront pas pu voter n’est encore établi dans les informations disponibles.

Des habitants cherchent comment rejoindre les urnes

Valinda Shirley, vice-présidente du chapitre local de Rock Point, a décrit à l’Associated Press des centaines d’électeurs confrontés aux inondations. Elle recevait encore mardi après-midi des messages d’habitants demandant de l’aide pour sortir de leur secteur et voter.

Interrogée par la radio KNAU, elle a expliqué que des routes à l’ouest de Rock Point restaient largement impraticables. Certains habitants envisageaient de rejoindre le lieu de vote à pied. La responsable locale a exprimé sa colère à l’idée que des résidents puissent être privés de cette possibilité.

Les autres centres du comté restent une option

Dans un avis d’urgence diffusé mardi, le secrétariat d’État de l’Arizona rappelle que les électeurs inscrits dans le comté d’Apache ne sont pas obligés de voter à Rock Point : ils peuvent se rendre dans n’importe quel centre de vote de ce comté. L’administration prévient toutefois que les inondations peuvent affecter les routes et l’accès aux sites.

Le secrétaire d’État Adrian Fontes a conseillé aux habitants de chercher un centre plus accessible. Mais Shirley a répondu à KNAU que cette solution restait difficile pour les personnes isolées. La disponibilité d’un autre bureau ne règle donc pas à elle seule le problème du transport.

La page officielle de l’Arizona relaie aussi une offre de trajets gratuits proposée par Arizona Native Vote dans les zones touchées. Elle précise que ce programme communautaire n’est ni organisé ni fourni par le secrétariat d’État.

Le vote se poursuit dans l’Ouest

Pour le scrutin américain dans le comté d’Apache, l’horaire normal de fermeture est fixé à 19 heures en Arizona, soit 2 heures UTC et 4 heures à Beyrouth mercredi. Les difficultés signalées à Rock Point concernent l’accès aux urnes ; elles ne constituent ni un résultat électoral ni un décompte établi de bulletins perdus.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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