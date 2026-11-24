Terre-Liban dit suivre huit signalements de coupes d’arbres dans cinq districts du Mont-Liban. L’association indique avoir déposé des plaintes et demande aux autorités de mieux contrôler les permis. À Aoukar–Dbayeh, elle s’interroge sur l’évaluation environnementale d’un projet de complexe sportif pour lequel elle affirme qu’un permis de coupe a été délivré.

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L’association Terre-Liban dit suivre huit signalements de coupes d’arbres au Mont-Liban. Dans un communiqué rendu public mardi 24 novembre, elle indique avoir reçu les alertes au cours du mois de novembre par son programme Green Rangers, puis avoir déposé des plaintes. Les situations vont de coupes présumées sur des terrains privés à un chantier que l’association dit autorisé par le ministère de l’Agriculture. Elles ne relèvent donc pas toutes de la même procédure, et la liste n’est pas un bilan officiel des infractions.

Des signalements dans cinq districts

Dans le Kesrouan, l’association fait état de coupes répétées à Ghousta et vers Aïn Warka. Elle signale aussi des travaux à Ehmej et des coupes de chênes à Lassa, dans le district de Jbeil. Dans le même district, elle dit suivre des coupes et l’installation de sites de fabrication de charbon de bois près de Fatrat et de Qarqariya, dans un secteur qu’elle rattache à la réserve de biosphère de Jabal Moussa et au Nahr Ibrahim.

À Al-Bireh, dans le Chouf, et à Kfarmatta, dans le district d’Aley, les plaintes portent, selon l’association, sur des pins coupés sur des terrains privés à l’insu de leurs propriétaires, dans le périmètre du fleuve Damour. Le ministère de l’Environnement répertorie le Damour et le Nahr Ibrahim parmi les sites naturels protégés. Cela ne suffit pas à délimiter sur le terrain chacune des parcelles citées : c’est l’un des éléments à établir dossier par dossier.

Un permis de coupe ne répond pas à la question de l’impact environnemental

À Aoukar–Dbayeh, dans le Metn, Terre-Liban affirme qu’un permis du ministère de l’Agriculture autorisait la coupe de cent pins pour construire un complexe sportif. Elle demande si l’évaluation environnementale applicable au projet a été menée à son terme. Elle signale séparément des coupes de chênes à Aïn El-Kharroubé, qu’elle présente comme effectuées sous couvert de travaux d’entretien forestier. Le communiqué ne reproduit ni le permis du complexe ni un avis du ministère de l’Environnement. Il ne permet donc pas de conclure à une irrégularité du chantier.

Le décret libanais 8633 de 2012 distingue l’examen environnemental préalable de l’étude d’impact complète. Le type de projet, son emplacement et la sensibilité du site déterminent la procédure. L’association demande aux ministères de l’Agriculture et de l’Environnement de vérifier ces obligations avant d’accorder les permis concernés et de contrôler le respect des autorisations sur le terrain.

Selon Terre-Liban, la moitié des huit cas recensés concernent des sites protégés. Ce chiffre décrit ses signalements de novembre, non l’ensemble des coupes au Mont-Liban. L’association dit suivre les plaintes avec les Forces de sécurité intérieure et les administrations compétentes. Aucun résultat d’enquête ni décision judiciaire n’est annoncé dans son communiqué.

Photo d’archive : réserve de biosphère de Jabal Moussa, juillet 2020 ; ne montre pas les coupes signalées. MrPixels / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et habillage Libnanews sous la même licence.

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