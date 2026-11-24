Le député du Hezbollah Hussein al-Hajj Hassan accuse les États-Unis d’avoir pesé sur les poursuites contre cinq hommes arrêtés dans les hauteurs de Batroun et de Bcharré. Il affirme qu’une remise en liberté était attendue le 16 novembre, sans produire de preuve publique d’une intervention américaine dans la procédure judiciaire.

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Le député du Hezbollah Hussein al-Hajj Hassan a accusé mardi 24 novembre les États-Unis d’avoir pesé sur les poursuites contre les cinq hommes arrêtés dans les hauteurs de Batroun et de Bcharré. Lors d’une conférence de presse au Parlement, il a affirmé qu’il s’attendait à leur remise en liberté le lundi 16 novembre au matin. Il n’a présenté ni décision de remise en liberté ni document attestant une intervention américaine.

Une accusation d’ingérence sans preuve rendue publique

Al-Hajj Hassan a soutenu que des pressions extérieures avaient poussé certains magistrats à poursuivre les cinq hommes. Il a notamment mis en cause celui qu’il a appelé le « haut-commissaire américain ». Cette expression relève du vocabulaire politique du député, pas d’un titre diplomatique officiel. Elle ne suffit pas à identifier la personne visée. Aucun élément public consulté ne vient corroborer le lien qu’il établit entre Washington et la décision du parquet militaire.

Le député a présenté les cinq hommes comme détenus arbitrairement. Selon lui, ils se trouvaient dans la région pour une mission à caractère social et ne menaient aucune activité clandestine. Il a aussi accusé les autorités de politiser le dossier et d’alimenter des tensions confessionnelles. Ces affirmations constituent la version qu’il défend publiquement, non des conclusions judiciaires.

Des arrestations du 10 novembre aux poursuites militaires

Les cinq hommes ont été interpellés le 10 novembre. Le bureau du procureur Ahmad Rami al-Hajj avait alors confirmé que la branche du renseignement des Forces de sécurité intérieure menait les investigations. Le lendemain, le premier ministre Nawaf Salam avait indiqué avoir contacté les responsables judiciaires et sécuritaires et assuré que la loi serait la seule limite de l’enquête.

Le 18 novembre, des poursuites ont été rapportées sur décision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Claude Ghanem. Elles portent, selon les informations rendues publiques, sur la constitution d’un groupe armé, le recrutement de membres, leur équipement et leur approvisionnement en armes. Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a ensuite demandé que les responsables militaires et sécuritaires du Hezbollah soient entendus. Cet appel est une prise de position politique ; il ne vaut ni convocation judiciaire ni preuve de culpabilité.

La décision du 2 mars au cœur de la bataille politique

Al-Hajj Hassan a également contesté la décision gouvernementale du 2 mars, qui interdit les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah et réaffirme que les décisions de guerre et de paix relèvent de l’État. Le député estime cette mesure contraire à la Constitution et conteste qu’elle puisse servir de fondement aux poursuites. Faute d’avoir accès à l’acte de poursuite, il n’est pas possible d’établir quelle place cette décision occupe dans le raisonnement du parquet.

La conférence de presse déplace ainsi le débat au-delà du sort des cinq personnes : le Hezbollah met en cause l’indépendance de la procédure, tandis que ses adversaires demandent que l’enquête remonte la chaîne des responsabilités. Ni l’existence d’une pression américaine ni la responsabilité pénale des personnes poursuivies ne sont établies. Les cinq hommes restent présumés innocents.

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