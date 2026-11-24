Le service météorologique américain maintient un avertissement d’inondation côtière jusqu’à jeudi après-midi sur les rives basses des baies de San Francisco et de San Pablo. Mercredi matin, la grande marée devrait atteindre son niveau le plus élevé de la semaine. Une alerte de forte houle vise aussi le littoral pacifique.

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Le service météorologique américain maintient un avertissement d’inondation côtière jusqu’au jeudi 26 novembre à 16 h, heure locale, pour les rives basses des baies de San Francisco et de San Pablo. Le niveau d’eau le plus élevé de cet épisode est attendu mercredi matin à San Francisco. Les grandes marées coïncident avec le passage d’une perturbation, qui peut ajouter une surcote à la marée astronomique.

Le pic prévu mercredi à 10 h 49

À la station de mesure de San Francisco, le National Weather Service prévoit mercredi 25 novembre à 10 h 49 un niveau supérieur d’environ 82 centimètres au niveau habituel de la haute mer. Jeudi, le pic attendu vers 11 h 38 se situerait environ 67 centimètres au-dessus de cette même référence. Ces estimations concernent un point de mesure : elles ne représentent ni la profondeur d’eau dans les rues ni un horaire valable sur l’ensemble du littoral. D’un secteur à l’autre, l’heure de pleine mer peut différer d’une heure et demie.

Pour mercredi, le service américain juge le niveau prévu proche des plus hautes marées observées dans le secteur. Il ne s’agit pas d’un record déjà constaté. La prévision tient compte d’une surcote susceptible d’approcher un demi-mètre, à laquelle s’ajoute l’effet d’eaux plus chaudes que la normale dans le Pacifique. Lorsque ces conditions se superposent à la pleine mer, l’eau peut atteindre des portions de quai ou de chaussée habituellement hors d’eau.

Sur le Pacifique, une alerte distincte

Sur les portions concernées du littoral pacifique, de Point Reyes au sud de la baie de Monterey et à Big Sur, l’avertissement d’inondation côtière court mercredi de 6 h à 16 h. Un avertissement de forte houle couvre la journée de mercredi sur les plages exposées, où le service prévoit des vagues déferlantes de 6 à 9 mètres. Le passage de la perturbation peut aussi apporter des pluies de mardi après-midi à mercredi matin. Ces conditions ne sont pas les mêmes que sur les rives abritées de la baie.

Pour les déplacements de Thanksgiving, l’avertissement ne signifie pas que l’ensemble du réseau routier ferme. Les autorités préviennent surtout d’inondations ponctuelles sur les voies basses et recommandent de ne pas contourner un barrage ni s’engager sur une chaussée submergée. Sur les plages exposées, le service demande de rester hors de l’eau et d’éviter digues et jetées. Tous les horaires indiqués sont ceux de la Californie.

Photo de couverture : grande marée au Pier 14 à San Francisco, le 4 décembre 2025. Archive, California King Tides Project ; recadrage et habillage Libnanews. Elle ne montre pas l’épisode du 24 novembre 2026.

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