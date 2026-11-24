Mohammad Bagher Qalibaf réaffirme que l’Iran ne reprendra pas de négociations avec Washington avant la satisfaction de ses sept conditions. Le Premier ministre qatari a rencontré JD Vance aux États-Unis, sans annonce de reprise des pourparlers directs. À Ormuz, les avis maritimes britanniques ne confirment pas le récit de Téhéran.

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Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a déclaré mardi 24 novembre que Téhéran ne reprendrait pas de négociations avec les États-Unis tant que ses sept conditions ne seraient pas remplies. À Washington, le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a rencontré le vice-président américain JD Vance. L’entretien confirme que Doha poursuit ses démarches, mais aucune reprise des discussions directes ni aucun accord n’a été annoncé à son issue.

Une position réaffirmée, sans nouveau texte public

Qalibaf, qui a dirigé la délégation iranienne lors des discussions directes avec les États-Unis, s’est exprimé en séance publique au Parlement. Il a présenté les exigences de Téhéran comme inchangées et a averti que l’Iran pourrait élargir le conflit si son adversaire commettait, selon lui, une erreur de calcul. Il n’a annoncé ni calendrier ni opération.

Le président du Parlement n’a pas présenté mardi une liste détaillée des sept conditions. Dans un entretien donné le 11 novembre, il avait cité la levée du blocus naval et des sanctions américaines, le déblocage d’avoirs iraniens et l’arrêt des combats sur tous les fronts, accompagné d’une annonce explicite de la fin de la guerre. Il rattachait ces demandes au mémorandum d’Islamabad signé en juin. Ce sont les éléments que le négociateur iranien a rendus publics, non sept clauses dont le texte complet serait disponible ou dont Washington aurait accepté l’application.

Le Qatar poursuit ses échanges à Washington

Le ministère qatari des Affaires étrangères indique que l’entretien avec Vance a porté notamment sur les démarches diplomatiques en cours pour réduire les tensions. Doha dit soutenir une solution qui garantisse la liberté de navigation et ouvre la voie à un accord plus large. Son communiqué ne fixe ni date de réunion avec l’Iran ni ordre précis entre d’éventuelles mesures sur la navigation et des concessions économiques. La rencontre entre le Qatar et les États-Unis ne constitue pas en elle-même un pourparler américano-iranien.

Ormuz reste un point de désaccord

Les démarches diplomatiques se poursuivent alors que de nouveaux incidents ont été signalés dans le détroit d’Ormuz. La branche navale des Gardiens de la révolution affirme que trois pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines, malgré une protection aérienne américaine. Ce récit reste une affirmation iranienne. Dans deux avis publiés mardi à partir de signalements reçus avec retard, le centre britannique de sécurité maritime UKMTO fait état de projectiles non identifiés et indique que les navires ont poursuivi leur route et que les équipages ont été comptabilisés. Ces avis ne confirment ni les mines ni l’escorte aérienne, et ne permettent pas d’établir que les deux récits portent sur les mêmes navires.

Photo d’archive : Mohammad Bagher Qalibaf lors d’un entretien à Téhéran, le 28 janvier 2026. Hamed Malekpour / Tasnim News Agency, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0 ; recadrage et habillage Libnanews. L’image ne montre pas la séance du 24 novembre.

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