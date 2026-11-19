ICOMOS Liban demande le retrait de la base en béton à Nahr el-Kalb et une remise en état du site. Son alerte du 17 novembre distingue protection des stèles et préservation de leurs abords. Les statuts UNESCO ne valent pas inscription au patrimoine mondial. Aucun démontage effectif n’est encore confirmé.

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ICOMOS Liban demande le retrait de la base en béton destinée à un mât à Nahr el-Kalb. Dans une alerte publiée le 17 novembre 2026, le comité national réclame aussi la remise en état du promontoire et le déplacement du projet. Cette intervention d’experts du patrimoine prolonge la controverse ouverte autour du chantier. Elle ne constitue ni une nouvelle décision administrative ni un constat de démolition.

Nahr el-Kalb : protéger aussi les abords des stèles

Le comité décrit un mât prévu de 16 mètres, au-dessus du tunnel. Il conteste son emplacement, ses dimensions et les modalités du chantier, et non la présence du drapeau libanais. Selon son analyse, la structure modifierait les rapports entre les inscriptions, le rocher et le paysage. Il évoque également des risques liés aux ancrages et aux charges sur le promontoire.

ICOMOS demande une étude d’impact patrimonial et visuel avant tout choix alternatif. Il préconise une délimitation juridique du site et de sa zone de protection, ainsi qu’une coordination renforcée des administrations. Le comité propose son expertise gratuitement pour rechercher une autre solution. Ces demandes ne prouvent pas qu’une inscription ait été détruite.

Une controverse administrative déjà ouverte

Le 9 novembre, Libnanews avait détaillé l’annonce du ministère de la Culture sur l’arrêt des travaux. Ghassan Salamé avait demandé l’intervention du ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar. La Culture affirmait n’avoir délivré aucun permis pour la base en béton et rappelait qu’une suspension décidée en novembre 2025 restait applicable.

La municipalité de Dbayeh, Zouk el-Kharab, Aoukar et Haret el-Bellaneh défendait, dans sa présentation de 2025, un projet de valorisation du site. Elle invoquait des consultations et des accords préalables, ainsi qu’un emplacement sans inscriptions. Cette position ancienne ne vaut pas réponse à l’alerte du 17 novembre. Elle ne permet pas davantage de conclure à l’existence d’un permis couvrant les travaux contestés.

Mémoire du monde ne signifie pas patrimoine mondial

Les deux reconnaissances sont distinctes. L’UNESCO confirme l’inscription des stèles au registre Mémoire du monde en 2005. Le site archéologique figure également sur la liste indicative libanaise du patrimoine mondial depuis le 11 juillet 2019. Cette liste rassemble les biens que l’État envisage de proposer : elle ne constitue pas une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Le dossier présenté par le Liban souligne le rôle de ce passage côtier, à une quinzaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Les reliefs et inscriptions témoignent des pouvoirs qui l’ont traversé, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Leur intérêt tient aussi à leur concentration au même endroit.

Au-delà de l’arrêt annoncé le 9 novembre, le devenir matériel de la base reste à établir. Les sources consultées ne permettent pas de confirmer son enlèvement, une remise en état achevée ou l’adoption d’un nouvel emplacement.

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