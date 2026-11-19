À Berlin, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Ukraine proposent une trêve énergétique hivernale et un cessez-le-feu pour les exportations alimentaires en mer Noire. Leur déclaration détaille des garanties après l’arrêt des combats, sans accord russe annoncé. Elle distingue ces propositions des engagements financiers antérieurs et du sommet à Shenzhen.

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L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Ukraine appellent la Russie à accepter une trêve énergétique pendant l’hiver. Leur déclaration commune, publiée jeudi 19 novembre après la réunion de Berlin, demande aussi un cessez-le-feu permettant les exportations alimentaires en mer Noire. Elle précise les garanties envisagées pour Kyiv après un arrêt des combats, sans annoncer d’acceptation russe ni d’accord de paix.

Une trêve énergétique proposée à la Russie

Le document allemand présente la trêve énergétique comme une première étape vers la cessation des hostilités. Sa durée proposée couvre l’hiver. Il ne fixe toutefois ni date de commencement, ni liste détaillée des installations concernées, ni procédure spécifique de contrôle de cette suspension. Il s’agit d’un appel adressé à Moscou, et non de l’annonce d’une interruption effective des frappes.

Les quatre dirigeants associent cette proposition à un second objectif : permettre les exportations alimentaires depuis la région de la mer Noire. Ils invoquent la sécurité du passage des navires et la liberté de navigation, nécessaires à l’approvisionnement mondial. Là encore, le texte appelle à un accord. Il n’annonce pas la réouverture d’un corridor, un calendrier de départs ou un dispositif maritime déjà accepté par les parties.

La déclaration condamne les attaques russes contre les civils et les infrastructures civiles ukrainiennes. Elle prévoit également des efforts supplémentaires, avec des pays tiers, pour renforcer la défense antimissile de l’Ukraine avant l’hiver. Cette aide et la proposition de trêve constituent deux volets distincts : le renforcement du soutien n’est pas présenté comme suspendu à une réponse russe favorable.

Quatre dirigeants portent le texte de Berlin

L’intitulé du document désigne les dirigeants de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l’Ukraine. Son introduction précise que les membres de la Coalition des volontaires, l’Ukraine et les États-Unis se sont réunis à Berlin. La participation américaine ne doit donc pas être confondue avec l’identité des quatre auteurs de la déclaration.

Le texte présente ensuite un large consensus des membres de la Coalition et de l’Ukraine. Il soutient un dialogue direct entre Kyiv et Moscou, avec une participation américaine et européenne. Il réaffirme que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force et que l’Ukraine doit pouvoir choisir ses alliances et ses arrangements de sécurité.

Cette déclaration constitue une étape différente de celle du sommet de Shenzhen, tenu le même jour entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le document publié en Chine n’annonçait aucun cessez-le-feu en Ukraine. Les propositions détaillées à Berlin ne constituent donc pas les modalités d’application d’un pacte conclu à trois en Chine.

Des garanties prévues après un cessez-le-feu

Les dirigeants reprennent les engagements discutés à Berlin en décembre 2025 et à Paris en janvier 2026. Ils demandent des garanties de sécurité solides et juridiquement contraignantes pour l’Ukraine, dès l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Leur caractère doit être défensif, avec une coordination étroite avec Washington.

Le document énumère plusieurs composantes possibles : une aide militaire, financière et technique durable ; la participation à un mécanisme proposé de surveillance du cessez-le-feu sous direction américaine ; et une force multinationale conduite par les Européens avec un soutien américain. Il ne déclare pas ces dispositifs déployés en Ukraine.

Il envisage aussi un engagement juridiquement contraignant à prendre des mesures pour rétablir la paix et la sécurité en cas de nouvelle attaque russe. Cette formule reste soumise aux procédures nationales. Elle n’active pas l’article 5 de l’OTAN et ne transforme pas l’Ukraine en membre de l’Alliance. Le communiqué précise d’ailleurs que toute négociation touchant l’Union européenne ou l’OTAN nécessiterait l’accord de leurs membres respectifs.

Les engagements financiers ne sont pas une nouvelle enveloppe

La déclaration réaffirme l’engagement des alliés de l’OTAN de fournir 70 milliards d’euros d’équipements, d’assistance et de formation militaires à l’Ukraine en 2026, puis au moins un niveau équivalent en 2027. Elle rappelle également les 90 milliards d’euros prévus dans le cadre du prêt de soutien de l’Union européenne d’ici à la fin de 2027.

Ces montants renvoient à des engagements et instruments déjà établis. Ils ne doivent pas être présentés comme deux nouveaux chèques débloqués ce jeudi, ni additionnés pour annoncer une aide nouvelle de 160 milliards d’euros. Le document ne fournit pas de ventilation permettant un tel calcul. Il prévoit la poursuite d’un travail commun sur les besoins financiers ukrainiens, en lien avec les réformes convenues, notamment contre la corruption.

Les dirigeants veulent parallèlement accroître la pression sur les revenus pétroliers et gaziers russes, les circuits financiers illicites et le contournement des sanctions. Cette orientation politique n’équivaut pas à la publication de nouvelles listes de sanctions applicables. Pour la trêve énergétique comme pour les exportations alimentaires, l’étape suivante demeure l’obtention d’un accord avec la Russie, dont cette déclaration ne fait pas état.

Photo d’archives : Kyiv pendant une coupure électrique, le 25 novembre 2022. Bektour / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photographie entière conservée, redimensionnement et habillage Libnanews ; elle ne représente pas la réunion de Berlin.

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