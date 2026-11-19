Une capture de tarifs vers Beyrouth, Tel-Aviv et Larnaca relance la question du coût d’accès au Liban. Sans confondre offres et comparaison de marché, cet éditorial demande des comptes à la MEA et à l’État : transparence des prix, alternatives accessibles et mesure rigoureuse de la desserte pour les voyageurs.

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Éditorial Libnanews · Newsdesk

À force de vendre le charme du Liban sans traiter le prix de son accès, on finit par confondre politique touristique et publicité. Une comparaison de billets fournie à notre rédaction pose une question légitime : quelle place reste-t-il au séjour quand le transport absorbe déjà une part décisive du budget ? La MEA doit répondre sur ses offres. L’État doit répondre sur l’ensemble de la desserte.

Sur cette capture, un aller-retour Paris-Charles-de-Gaulle–Beyrouth apparaît à 1 673 dollars canadiens par voyageur. Paris–Tel-Aviv est affiché à 726 dollars canadiens, Paris–Larnaca à 690. Les trois trajets présentés sont directs, avec des durées annoncées de 4 h 15 à 4 h 25. Le montant pour Beyrouth représente ainsi 2,30 fois celui de Tel-Aviv et 2,42 fois celui de Larnaca.

Ces chiffres méritent d’être regardés, pas surinterprétés. Les dates de départ et de retour, les bagages et les conditions tarifaires ne figurent pas dans le cadre transmis. Cette image n’établit donc ni une comparaison à prestations identiques, ni le prix moyen actuel de ces destinations. Elle montre une offre affichée, pas un relevé statistique du marché. Mais la question politique qu’elle soulève ne disparaît pas avec cette réserve : comment rendre une destination attractive si son accès devient, pour le voyageur, le premier obstacle ?

Prix figurant sur le relevé fourni Depuis Paris-CDG A/R par voyageur Beyrouth

MEA, opéré par Air France

Direct, 4 h 15 1 673 CAD Tel-Aviv

El Al

Direct, 4 h 25 726 CAD Larnaca

Air France, opéré par Cyprus Airways

Direct, 4 h 15 690 CAD Relevé fourni à la rédaction, en dollars canadiens. Dates, bagages et conditions tarifaires non visibles : ce n’est pas un comparatif de marché à prestations identiques ni une garantie de disponibilité actuelle. Tableau original ; capture non reproduite.

Le logo ne dit pas tout du billet

Un détail interdit le procès expéditif. Le vol vers Beyrouth porte le nom de Middle East Airlines, mais la capture précise qu’il est opéré par Air France. Celui vers Larnaca est commercialisé sous le nom d’Air France et opéré par Cyprus Airways. Ce n’est donc pas une simple confrontation entre trois compagnies transportant chacune leurs propres passagers dans leurs propres appareils.

Le partage de codes fait partie du fonctionnement des réseaux aériens. Air France a annoncé le 20 juillet 2026 un accord avec Cyprus Airways, son code étant apposé depuis le 7 juillet sur les vols Paris–Larnaca de son partenaire. Cette organisation peut élargir l’accès commercial à une liaison. Elle ne permet pas, à partir d’une capture, d’identifier qui a fixé chaque composante du montant affiché ni quelle autre offre restait disponible pour le même siège.

La critique de la MEA doit donc porter juste. La compagnie ne fixe pas nécessairement toutes les composantes des prix vers le Liban. Elle est néanmoins comptable devant les voyageurs des offres commercialisées sous son nom et de leur transparence. Le partage de codes n’est pas une réponse suffisante à celui qui demande pourquoi venir à Beyrouth lui coûte autant. Une compagnie nationale doit pouvoir expliquer ses disponibilités, ses gammes de tarifs et l’intérêt de ses accords pour les voyageurs, pas seulement pour son réseau.

Une destination se juge au coût du séjour entier

Le voyageur ne réserve pas un slogan. Il additionne le billet, les bagages, l’hébergement, les déplacements et ce qu’il pourra dépenser sur place. Pour celui qui hésite entre plusieurs destinations, un surcoût aérien peut annuler l’intérêt d’un hôtel moins cher ou d’une restauration attractive. Il peut aussi réduire la durée du séjour, le nombre de personnes qui partent ou les dépenses consacrées aux activités. Ce sont des mécanismes économiques, pas des pertes chiffrées que cette capture permettrait de mesurer.

La diaspora ne devrait pas davantage être considérée comme une demande acquise. L’attachement familial peut rendre le voyage particulièrement important ; il ne rend pas le budget illimité. Présenter le retour au pays comme une évidence affective tout en laissant son coût hors du débat revient à demander aux familles de résoudre, avec leur épargne, une difficulté d’accès qui concerne toute l’économie touristique.

Il faut cependant comparer honnêtement. Une offre sans valise en soute ne vaut pas automatiquement une offre qui en comprend une. Transavia précise, par exemple, que son option de grand bagage cabine est payante et que son prix varie selon la destination, le vol et le moment de réservation. Les conditions de modification, les horaires et les correspondances comptent aussi. Un débat sérieux doit opposer des paniers équivalents, pas sélectionner le billet le plus cher d’un côté et un tarif d’appel de l’autre.

L’enjeu ne se limite pas aux grands hôtels. Dans la présentation de son évaluation du tourisme libanais publiée le 26 octobre 2026, l’Organisation internationale du travail identifie un potentiel dans le tourisme culturel, rural et écologique, associé à des besoins de compétences et de meilleures conditions de travail. Le lien avec le billet d’avion est économique : ces activités ont besoin de visiteurs capables de conserver un budget une fois arrivés, pas seulement d’une destination présente dans les campagnes de communication.

La rentabilité d’une compagnie n’est pas toute la politique touristique

La question de la responsabilité est d’autant moins abstraite que la MEA n’est pas une entreprise sans lien avec la puissance publique. Dans son diagnostic publié en avril 2026, le Fonds monétaire international présente la Banque du Liban comme son actionnaire de contrôle et relève que les comptes audités de la compagnie ne sont pas publics. Cela n’établit aucune illégalité. Cela rend en revanche particulièrement légitime une exigence de transparence sur la stratégie d’une compagnie dont l’accès au pays dépend en partie.

Sans données détaillées sur les coûts et les recettes de ces offres, il est impossible d’en calculer les marges.

Le problème dépasse donc la MEA tout en la concernant directement. L’État a une responsabilité sur les conditions d’accès au marché et sur la cohérence de sa politique touristique. Les transporteurs ont la leur sur l’offre commercialisée. Les distributeurs doivent rendre lisibles les prestations et l’opérateur effectif. La MEA doit répondre sur ses offres ; l’État doit rendre des alternatives accessibles.

Moins de slogans, davantage de comptes à rendre

Une première mesure serait de publier un observatoire transparent du coût d’accès au Liban : mêmes villes de départ, mêmes dates de séjour, mêmes délais de réservation, vols directs distingués des correspondances, bagages et conditions inclus dans la comparaison. Un tableau mensuel pourrait suivre des séjours identiques achetés à trente, soixante et quatre-vingt-dix jours du départ, puis distinguer les vacances scolaires des périodes creuses. Les fréquences et les sièges proposés devraient être comptés par vol effectivement opéré, pas par nombre de codes commerciaux affichés. Il faudrait suivre plusieurs niveaux de prix, plutôt qu’un seul minimum promotionnel. Ce serait une proposition de politique publique utile, non un verdict préalable contre un transporteur.

À partir de cette base, le gouvernement doit rendre accessibles de véritables alternatives : identifier les obstacles à l’offre, confronter les capacités annoncées aux sièges effectivement commercialisés et publier les résultats de ses discussions avec les compagnies. Les résultats devraient être jugés sur des indicateurs vérifiables : disponibilité de sièges, coût complet pour le voyageur et régularité de la desserte. L’argent et l’énergie publics doivent servir à rendre le voyage possible, pas à financer des slogans qui laissent intacte la facture d’arrivée.

Le Liban n’a pas besoin de promettre qu’il sera toujours la destination la moins chère. Il doit cesser de traiter l’accessibilité comme un sujet secondaire. On ne peut pas inviter le monde à découvrir le pays et considérer ensuite le prix pour y entrer comme une affaire dont personne n’aurait à répondre.

Photographie de couverture : Airbus A320 MEA au décollage de Beyrouth, le 14 juin 2014. Flo Weiss, CC BY-SA 4.0. Composition Libnanews sous la même licence : réduction proportionnelle, photo entière et titres hors image.

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