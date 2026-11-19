La France présente un plan de cybersécurité pour les administrations et les services essentiels. Le gouvernement annonce un accompagnement renforcé du secteur énergétique. Il réaffirme les objectifs budgétaires des ministères et mobilise une enveloppe déjà prévue dans France 2030. Ces annonces doivent encore se traduire par une mise en œuvre.

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Le gouvernement français a présenté, le 19 novembre, un plan de cybersécurité visant les administrations et les services essentiels. Sébastien Lecornu annonce notamment l’opération Gigawatt pour le secteur énergétique. L’ANSSI doit étendre son accompagnement aux opérateurs de taille intermédiaire.

Cybersécurité : des objectifs budgétaires réaffirmés

Chaque ministère devra consacrer au moins 5 % de son budget numérique à la cybersécurité dès 2027, avec un objectif de 10 % en 2030. La protection des systèmes existants doit passer avant les nouveaux projets numériques non indispensables. Ces proportions portent sur les budgets numériques, pas sur l’ensemble des dépenses ministérielles.

L’exécutif mobilise également les 200 millions d’euros déjà prévus dans France 2030. Il ne s’agit donc pas d’une enveloppe supplémentaire annoncée ce jeudi. Les montants et objectifs ministériels avaient déjà été présentés au Parlement en mai.

Des annonces à mettre en œuvre

Le plan prévoit aussi de poursuivre le développement de 17Cyber, service d’assistance aux victimes. Il accompagne le projet de loi sur la résilience et la cybersécurité adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre. Cette étape parlementaire ne constitue pas une promulgation.

Illustration générique d’un ordinateur, sans lien avec un ministère ou une cyberattaque. Pexels / Pixabay, archive publiée en 2016.

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