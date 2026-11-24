Joseph Aoun a assisté au lever du drapeau au-dessus du tunnel de Nahr el-Kalb. La cérémonie ne résout pas le différend sur le socle en béton construit près des stèles. Entre le courrier des Travaux publics, la position de la Culture et l’instruction judiciaire évoquée, plusieurs pièces restent à éclaircir.

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Joseph Aoun a pris la parole le 21 novembre à Nahr el-Kalb, où la Garde républicaine a hissé le drapeau libanais au-dessus du tunnel. Mais la cérémonie de l’Indépendance n’a pas réglé le différend sur le socle en béton aménagé près des stèles. La municipalité invoque un accord des Travaux publics. La Culture avait demandé l’arrêt du chantier. Qu’autorisait exactement le document dont se prévaut la commune ?

À 18 heures, le président et son épouse Nehmat Aoun sont arrivés sur les lieux. Nabih Tohmé, président du conseil municipal de Dbayeh, Zouk el-Kharab, Aoukar et Haret el-Bellaneh, les a accueillis. Le couple présidentiel a signé une réplique du drapeau de l’Indépendance de 1943, puis Joseph Aoun a prononcé son discours. Le compte rendu du ministère de l’Information atteste le lever du drapeau. Il ne fait état d’aucune décision sur le statut du chantier. La présence du chef de l’État donne à la cérémonie une portée politique ; elle ne constitue pas une autorisation de construire.

Nahr el-Kalb : une autorisation de travaux contestée

La commune avait déjà entrepris de construire un socle en 2025. Les travaux ont été interrompus le 15 novembre de cette année-là, selon le rappel du ministère de la Culture relayé un an plus tard. Le chantier a repris début novembre 2026. Le 9 novembre, le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, a demandé à son homologue de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, d’intervenir. La Direction générale des antiquités maintenait qu’elle n’avait pas donné de permis pour le socle. Selon ICOMOS Liban, le ministre a également saisi le parquet d’appel du Mont-Liban pour demander l’arrêt des travaux.

Nabih Tohmé a défendu une autre lecture. Interrogé le 9 novembre, il a affirmé que le chantier se trouvait sur une parcelle non classée au titre des antiquités. Il a aussi invoqué un accord du ministère des Travaux publics obtenu environ un mois auparavant, ainsi qu’une instruction permettant de reprendre les travaux. Sa position repose sur la distinction entre l’emplacement des inscriptions et la parcelle où le mât a été aménagé.

ICOMOS Liban, qui dit avoir examiné le courrier des Travaux publics, en conteste la portée. Dans son alerte du 17 novembre, le comité le décrit comme un avis de non-objection conditionnel. Selon sa lecture, le courrier ne dispense pas la commune des autres permis et lui impose de préserver les éléments naturels et archéologiques. Une lettre ouverte rendue publique avant la cérémonie date le courrier du 15 octobre et le rattache à une demande municipale du 3 septembre.

Le texte intégral de ce courrier et celui de l’instruction judiciaire évoquée n’ont pas été retrouvés dans les documents publics consultés. On ne peut donc pas vérifier si l’instruction visait les travaux tels qu’ils ont été exécutés, ni quelles conditions accompagnaient une éventuelle reprise. Aucun avis patrimonial ultérieur autorisant le socle n’a été identifié dans ce dossier public. Cela ne permet pas de déclarer le chantier illégal : cela laisse sans réponse la question de l’acte qui aurait autorisé l’aménagement effectivement réalisé.

La limite d’une parcelle ne dit pas tout des effets du mât

L’alerte d’ICOMOS porte sur un socle en béton armé destiné à un mât de 16 mètres, installé sur le promontoire qui domine le tunnel. Le comité ne conteste pas le lever du drapeau. Il conteste le choix de l’emplacement, les dimensions et les effets possibles de l’ancrage sur le rocher. Ces risques ne sont pas un constat de dégradation des stèles.

Le débat dépasse la distance qui sépare la base de la première inscription. À Nahr el-Kalb, le relief explique l’existence même des stèles : ce passage étroit entre mer et montagne a vu défiler des armées qui ont laissé leur marque sur le calcaire. Le dossier présenté par le Liban à l’UNESCO décrit un ensemble de 22 stèles, reliefs et inscriptions. Deux inscriptions libanaises y rappellent l’évacuation des troupes étrangères en 1946 et le retrait israélien du Sud en 2000. Pour le comité, l’étude d’impact devait aussi comparer d’autres emplacements et mesurer l’effet visuel du mât avant le chantier.

Trois situations distinctes auprès de l’UNESCO

Le registre international Mémoire du monde accueille depuis 2005 le dossier documentaire des stèles. Depuis 2019, le site archéologique figure aussi sur la liste indicative du Liban, étape possible vers une candidature au patrimoine mondial, et non inscription sur cette liste. Enfin, le site bénéficie depuis le 18 novembre 2024 d’une protection renforcée à titre provisoire au titre du Deuxième Protocole de la Convention de La Haye, qui concerne les biens culturels en cas de conflit armé. Aucun de ces trois statuts ne tranche, à lui seul, la question du permis de ce chantier.

ICOMOS demande le retrait du socle, la remise en état des lieux et la recherche d’un emplacement hors du site et de ses abords. Ces demandes ne constituent pas une décision de démontage. Depuis la cérémonie, la question se joue sur des pièces précises : le périmètre du projet, la portée de l’instruction judiciaire et l’existence d’un avis écrit des Antiquités sur le socle qui a été construit.

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