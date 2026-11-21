Deux tronçons de la route côtière vers Nahr el-Kalb ferment samedi 21 novembre dès 15 h pour la cérémonie du lever du drapeau. L’autoroute reste ouverte aux voitures. Les camions ne peuvent circuler entre le Casino du Liban et Beyrouth, dans les deux sens, de 16 h à 21 h.

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Deux tronçons de la route côtière vers Nahr el-Kalb seront fermés à la circulation samedi 21 novembre à partir de 15 h, jusqu’à la fin de la cérémonie de lever du drapeau. L’autoroute restera ouverte aux voitures. Une interdiction distincte s’appliquera aux camions de 16 h à 21 h entre le Casino du Liban et Beyrouth.

Route côtière : deux accès fermés dès 15 h

Les Forces de sécurité intérieure annoncent que les véhicules ne pourront plus passer, sur la route côtière, de la caserne des Fohoud en direction de Nahr el-Kalb, ni de l’usine de Zouk en direction du tunnel de Nahr el-Kalb. Les fermetures débuteront à 15 h et dureront jusqu’à la fin de la cérémonie. Le communiqué ne donne pas d’heure fixe de réouverture. La circulation des voitures sur l’autoroute ne sera pas suspendue par cette mesure.

Camions : restriction de 16 h à 21 h dans les deux sens

Sur décision du ministre de l’Intérieur et des Municipalités, la circulation des camions sera interdite sur les deux chaussées, est et ouest, entre le Casino du Liban et Beyrouth. La mesure court de 16 h à 21 h le même samedi. Elle ne s’applique pas aux véhicules et camions militaires ou des services de sécurité, quels que soient leur type et leur catégorie, ni aux véhicules des pompiers, de la Défense civile et de la Croix-Rouge libanaise et internationale.

La présidence annonce que Joseph Aoun adressera à 18 h un message pour le 83e anniversaire de l’indépendance, pendant la cérémonie de lever du drapeau à l’extérieur du tunnel. Le message sera retransmis en direct à la télévision et à la radio. Les horaires sont donnés en heure du Liban. Les FSI demandent aux automobilistes de suivre la signalisation temporaire et les indications des agents.

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